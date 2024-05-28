Задержаны два грабителя банка в Чернигове: сделали подкоп, но перестарались с дымовой завесой и устроили взрыв. ФОТОрепортаж

Криминальная полиция со спецназовцами задержала двух мужчин, которые подозреваются в покушении на ограбление банка в Чернигове.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции-начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники решили ограбить банк. Несколько месяцев готовились: сделали подкоп длиной 20 метров и планировали проникнуть в помещение и похитить средства, а затем поджечь кровлю и в дымовой завесе от пожара выйти через тоннель незамеченными. Но... не удалось. Перестарались с дымовой завесой - сделали такой взрыв, что он разрушил даже стены банка. Испугавшись, в спешке убежали", - рассказал Небытов.

Как отмечается, подозреваемых установили и задержали. Оба ранее были судимы за незаконное хранение оружия, разбойные нападения и другие корыстно-насильственные преступления.





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Подготовка к ограблению

Как рассказали в Черниговской областной прокуратуре, двое жителей Запорожской и Николаевской областей по предварительному сговору пытались похитить денежные средства клиентов банка, расположенного в городе Чернигове.

С середины февраля 2024 года мужчины периодически приезжали в город, собирали подробную информацию о расположении помещения хранилища, наличие средств видеонаблюдения, пожарной сигнализации, охранных средств и возможности проникновения в него.

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Подозреваемые заблаговременно выкопали и укрепили под землей тоннель с территории детского учебного заведения в смежное с банком подвальное помещение многоэтажного дома, где с помощью ручных и ударных инструментов подготовили отверстие в стене непосредственно в помещение хранилища.





День ограбления

Так, утром 6 мая злоумышленники залезли на крышу здания банка, наполнили его помещения горюче-смазочными материалами через вентиляционный канал и подожгли. Пробив заранее подготовленное отверстие в хранилище, они проникли внутрь банка, где взламывали арендованные индивидуальные ящики в поиске вещей, денежных средств граждан. Как отмечается, в банковских ящиках хранились денежные средства на общую сумму более 5,5 млн грн.

Однако воры не успели взломать все ящики до прибытия правоохранителей и скрылись с места совершения преступления.

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Задержание подозреваемых

Мужчин задержали в Запорожской и Николаевской областях. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным Небытова, обоим задержанным следователи объявили подозрения в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса: умышленное повреждение имущества путем взрыва и покушение на кражу.

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