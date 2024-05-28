РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10232 посетителя онлайн
Новости Фото
4 880 19

Задержаны два грабителя банка в Чернигове: сделали подкоп, но перестарались с дымовой завесой и устроили взрыв. ФОТОрепортаж

Криминальная полиция со спецназовцами задержала двух мужчин, которые подозреваются в покушении на ограбление банка в Чернигове.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции-начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники решили ограбить банк. Несколько месяцев готовились: сделали подкоп длиной 20 метров и планировали проникнуть в помещение и похитить средства, а затем поджечь кровлю и в дымовой завесе от пожара выйти через тоннель незамеченными. Но... не удалось. Перестарались с дымовой завесой - сделали такой взрыв, что он разрушил даже стены банка. Испугавшись, в спешке убежали", - рассказал Небытов.

Как отмечается, подозреваемых установили и задержали. Оба ранее были судимы за незаконное хранение оружия, разбойные нападения и другие корыстно-насильственные преступления.

Пограбування банку в Чернігові
Пограбування банку в Чернігові

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ударили кирпичом по голове и ограбили: В Киеве будут судить двух мужчин, совершивших разбойное нападение на военного. ФОТО

Подготовка к ограблению

Как рассказали в Черниговской областной прокуратуре, двое жителей Запорожской и Николаевской областей по предварительному сговору пытались похитить денежные средства клиентов банка, расположенного в городе Чернигове.

С середины февраля 2024 года мужчины периодически приезжали в город, собирали подробную информацию о расположении помещения хранилища, наличие средств видеонаблюдения, пожарной сигнализации, охранных средств и возможности проникновения в него.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во Львове ограбили банк, злоумышленников задержали. ФОТО

Подозреваемые заблаговременно выкопали и укрепили под землей тоннель с территории детского учебного заведения в смежное с банком подвальное помещение многоэтажного дома, где с помощью ручных и ударных инструментов подготовили отверстие в стене непосредственно в помещение хранилища.

Пограбування банку в Чернігові
Пограбування банку в Чернігові

День ограбления

Так, утром 6 мая злоумышленники залезли на крышу здания банка, наполнили его помещения горюче-смазочными материалами через вентиляционный канал и подожгли. Пробив заранее подготовленное отверстие в хранилище, они проникли внутрь банка, где взламывали арендованные индивидуальные ящики в поиске вещей, денежных средств граждан. Как отмечается, в банковских ящиках хранились денежные средства на общую сумму более 5,5 млн грн.

Однако воры не успели взломать все ящики до прибытия правоохранителей и скрылись с места совершения преступления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подростки в Киеве вдохновились "Словом пацана" и ограбили сверстника. Могут сесть на 10 лет. ФОТО


Пограбування банку в Чернігові
Пограбування банку в Чернігові
Пограбування банку в Чернігові

Задержание подозреваемых

Мужчин задержали в Запорожской и Николаевской областях. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным Небытова, обоим задержанным следователи объявили подозрения в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса: умышленное повреждение имущества путем взрыва и покушение на кражу.

Смотрите: На Закарпатье разоблачена преступная группа, которая обокрала экс-игрока Национальной сборной Украины по футболу и ФК "Шахтер", - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

банки (1935) ограбление (1369) Чернигов (885)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Золоті люди на передку - копають шо дурні - димовуху роблять
показать весь комментарий
28.05.2024 18:12
+8
Нє, ну хоча б з фантазією підійшли до справи, не просто якісь набіг зі зброєю. Поки будуть сидіти, роботу над помилками зроблять
показать весь комментарий
28.05.2024 18:09
+7
фильмов пересмотрели_)
показать весь комментарий
28.05.2024 18:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фильмов пересмотрели_)
показать весь комментарий
28.05.2024 18:08 Ответить
Нє, ну хоча б з фантазією підійшли до справи, не просто якісь набіг зі зброєю. Поки будуть сидіти, роботу над помилками зроблять
показать весь комментарий
28.05.2024 18:09 Ответить
Золоті люди на передку - копають шо дурні - димовуху роблять
показать весь комментарий
28.05.2024 18:12 Ответить
Там в банку ітак грошей не було,Єрмак ще до них все вкрав
показать весь комментарий
28.05.2024 18:18 Ответить
Бідний єрмак ,всі дирки ним закривають , пора йому у сантехніки йти .
показать весь комментарий
28.05.2024 18:52 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2024 18:19 Ответить
100аідсотків лугандони приперлися всіх отих переміщених ретельно перевірять стільки непотрібну приперлись жах
показать весь комментарий
28.05.2024 18:34 Ответить
Пекельне борошно таке читати. Може не будеш мучити і себе і нас?
показать весь комментарий
28.05.2024 23:20 Ответить
А шо мальчікам робить. Одержати ссилку на гугл карту з маршрутом перетину Тиси 6 тисяч доларів коштує. Знову ж таки ще гроші на круг треба та на ласти. А де їх брати, якщо злочинна влада не хоче безкоштовно дати можливість втекти. Вони практично своє хтіли в банку поцупить. Те що в них вкрав 95 квартал. І особисто президент. Шкода мальчіков. Безвинні створіння.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:51 Ответить
Це теж питання з питань - чому ці мальчики не на фронті?
показать весь комментарий
28.05.2024 18:53 Ответить
Лугандонівці йшли до успіху…. А успіх йшов до них! І ось вони зустрілися. Харі навіщо заблюрувати? Може я завтра їх біля філії ощадбанку, що в нашому будинку на першому поверсі, побачу. А так з замальованою мордою пройду повз..
показать весь комментарий
28.05.2024 18:52 Ответить
У статті пишуть про жителів Миколаївської за Запорізької областей. Звідки ти провокатор?
показать весь комментарий
28.05.2024 23:19 Ответить
Ну звичайно що людина не з лугандону нік терикон ніколи не обере. А ти звідки троль? Не вже з самої Півновки де «за правду стоять»? Я вас бл.дів ще після АТО нюхом відчуваю….
показать весь комментарий
28.05.2024 23:34 Ответить
Рашиське чувирло, ти і АТО - з різних всесвіту. Йди похмелись. А краще сгинь
показать весь комментарий
28.05.2024 23:38 Ответить
Ну зрозуміло… мабуть пройняло якщо нервуєш. Бачив я вас «трактористів та шахтарів» багато під Шірокіно, до 60% відсотків всі за кацапів топили. Лугандон є лугандон…. Терикон, це ж ще видумати треба було ха ха ха ха!
показать весь комментарий
30.05.2024 13:32 Ответить
Майже Галівуд... Є ж у людей час кіно дивитись...
показать весь комментарий
28.05.2024 19:13 Ответить
Їм треба йти в "Київметробуд" - риють тунелі краще всіх.
Але - трошки згодом.
показать весь комментарий
28.05.2024 20:18 Ответить
 
 