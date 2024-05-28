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Затримано двох грабіжників банку в Чернігові: зробили підкоп, але перестаралися з димовою завісою і влаштували вибух. ФОТОрепортаж

Кримінальна поліція зі спецпризначенцями затримала двох чоловіків, які підозрюються в замаху на пограбування банку в Чернігові.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції-начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисники вирішили пограбувати банк. Декілька місяців готувалися: зробили підкоп довжиною 20 метрів і планували проникнути до приміщення та викрасти кошти, а потім підпалити покрівлю й у димовій завісі від пожежі вийти через тунель непоміченими. Але... не вдалося. Перестаралися з димовою завісою - зробили такий вибух, що він зруйнував навіть стіни банку. Злякавшись, поспіхом втекли", - розповів Нєбитов.

Як зазначається, підозрюваних встановили та затримали. Обоє раніше були судимі за незаконне зберігання зброї, розбійні напади та інші корисливо-насильницькі злочини.

Пограбування банку в Чернігові
Пограбування банку в Чернігові

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Підготовка до пограбування

Як розповіли в Чернігівській обласній прокуратурі, двоє жителів Запорізької та Миколаївської областей за попередньою змовою намагалися викрасти грошові кошти клієнтів банку, розташованого в місті Чернігові.

Із середини лютого 2024 року чоловіки періодично приїздили до міста, збирали детальну інформацію про розташування приміщення сховища, наявність засобів відеоспостереження, пожежної сигналізації, охоронних засобів та можливості проникнення до нього.

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Підозрювані завчасно викопали та укріпили під землею тунель з території дитячого навчального закладу до суміжного з банком підвального приміщення багатоповерхового будинку, де за допомогою ручних та ударних інструментів підготували отвір у стіні безпосередньо до приміщення сховища.

Пограбування банку в Чернігові
Пограбування банку в Чернігові

День пограбування

Так, зранку 6 травня зловмисники залізли на дах будівлі банку, наповнили його приміщення паливно-мастильними матеріалами через вентиляційний канал та підпалили. Пробивши заздалегідь підготовлений отвір до сховища, вони проникли в середину банку, де зламували орендовані індивідуальні скриньки у пошуку речей, грошових коштів громадян. Як зазначається, у банківських скриньках зберігалися грошові кошти на загальну суму понад 5,5 млн грн.

Однак злодії не встигли зламати всі скриньки до прибуття правоохоронців і зникли з місця скоєння злочину.

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Пограбування банку в Чернігові
Пограбування банку в Чернігові
Пограбування банку в Чернігові

Затримання підозрюваних

Чоловіків затримали в Запорізькій та Миколаївській областях. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

За даними Нєбитова, обом затриманим слідчі оголосили підозри у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу: умисне пошкодження майна шляхом вибуху та замах на крадіжку.

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Автор: 

банки (7739) пограбування (576) Чернігів (789)


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Топ коментарі
+13
Золоті люди на передку - копають шо дурні - димовуху роблять
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28.05.2024 18:12
+8
Нє, ну хоча б з фантазією підійшли до справи, не просто якісь набіг зі зброєю. Поки будуть сидіти, роботу над помилками зроблять
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28.05.2024 18:09
+7
фильмов пересмотрели_)
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28.05.2024 18:08
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фильмов пересмотрели_)
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28.05.2024 18:08 Відповісти
Нє, ну хоча б з фантазією підійшли до справи, не просто якісь набіг зі зброєю. Поки будуть сидіти, роботу над помилками зроблять
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28.05.2024 18:09 Відповісти
Золоті люди на передку - копають шо дурні - димовуху роблять
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28.05.2024 18:12 Відповісти
Там в банку ітак грошей не було,Єрмак ще до них все вкрав
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28.05.2024 18:18 Відповісти
Бідний єрмак ,всі дирки ним закривають , пора йому у сантехніки йти .
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28.05.2024 18:52 Відповісти
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28.05.2024 18:19 Відповісти
100аідсотків лугандони приперлися всіх отих переміщених ретельно перевірять стільки непотрібну приперлись жах
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28.05.2024 18:34 Відповісти
Пекельне борошно таке читати. Може не будеш мучити і себе і нас?
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28.05.2024 23:20 Відповісти
А шо мальчікам робить. Одержати ссилку на гугл карту з маршрутом перетину Тиси 6 тисяч доларів коштує. Знову ж таки ще гроші на круг треба та на ласти. А де їх брати, якщо злочинна влада не хоче безкоштовно дати можливість втекти. Вони практично своє хтіли в банку поцупить. Те що в них вкрав 95 квартал. І особисто президент. Шкода мальчіков. Безвинні створіння.
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28.05.2024 18:51 Відповісти
Це теж питання з питань - чому ці мальчики не на фронті?
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28.05.2024 18:53 Відповісти
Лугандонівці йшли до успіху…. А успіх йшов до них! І ось вони зустрілися. Харі навіщо заблюрувати? Може я завтра їх біля філії ощадбанку, що в нашому будинку на першому поверсі, побачу. А так з замальованою мордою пройду повз..
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28.05.2024 18:52 Відповісти
У статті пишуть про жителів Миколаївської за Запорізької областей. Звідки ти провокатор?
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28.05.2024 23:19 Відповісти
Ну звичайно що людина не з лугандону нік терикон ніколи не обере. А ти звідки троль? Не вже з самої Півновки де «за правду стоять»? Я вас бл.дів ще після АТО нюхом відчуваю….
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28.05.2024 23:34 Відповісти
Рашиське чувирло, ти і АТО - з різних всесвіту. Йди похмелись. А краще сгинь
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28.05.2024 23:38 Відповісти
Ну зрозуміло… мабуть пройняло якщо нервуєш. Бачив я вас «трактористів та шахтарів» багато під Шірокіно, до 60% відсотків всі за кацапів топили. Лугандон є лугандон…. Терикон, це ж ще видумати треба було ха ха ха ха!
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30.05.2024 13:32 Відповісти
Майже Галівуд... Є ж у людей час кіно дивитись...
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28.05.2024 19:13 Відповісти
Їм треба йти в "Київметробуд" - риють тунелі краще всіх.
Але - трошки згодом.
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28.05.2024 20:18 Відповісти
 
 