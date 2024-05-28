Затримано двох грабіжників банку в Чернігові: зробили підкоп, але перестаралися з димовою завісою і влаштували вибух. ФОТОрепортаж

Кримінальна поліція зі спецпризначенцями затримала двох чоловіків, які підозрюються в замаху на пограбування банку в Чернігові.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції-начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисники вирішили пограбувати банк. Декілька місяців готувалися: зробили підкоп довжиною 20 метрів і планували проникнути до приміщення та викрасти кошти, а потім підпалити покрівлю й у димовій завісі від пожежі вийти через тунель непоміченими. Але... не вдалося. Перестаралися з димовою завісою - зробили такий вибух, що він зруйнував навіть стіни банку. Злякавшись, поспіхом втекли", - розповів Нєбитов.

Як зазначається, підозрюваних встановили та затримали. Обоє раніше були судимі за незаконне зберігання зброї, розбійні напади та інші корисливо-насильницькі злочини.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вдарили цеглиною по голові та пограбували: У Києві судитимуть двох чоловіків, які скоїли розбійний напад на військового. ФОТО

Підготовка до пограбування

Як розповіли в Чернігівській обласній прокуратурі, двоє жителів Запорізької та Миколаївської областей за попередньою змовою намагалися викрасти грошові кошти клієнтів банку, розташованого в місті Чернігові.

Із середини лютого 2024 року чоловіки періодично приїздили до міста, збирали детальну інформацію про розташування приміщення сховища, наявність засобів відеоспостереження, пожежної сигналізації, охоронних засобів та можливості проникнення до нього.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Львові пограбували банк, зловмисників затримали. ФОТО

Підозрювані завчасно викопали та укріпили під землею тунель з території дитячого навчального закладу до суміжного з банком підвального приміщення багатоповерхового будинку, де за допомогою ручних та ударних інструментів підготували отвір у стіні безпосередньо до приміщення сховища.





День пограбування

Так, зранку 6 травня зловмисники залізли на дах будівлі банку, наповнили його приміщення паливно-мастильними матеріалами через вентиляційний канал та підпалили. Пробивши заздалегідь підготовлений отвір до сховища, вони проникли в середину банку, де зламували орендовані індивідуальні скриньки у пошуку речей, грошових коштів громадян. Як зазначається, у банківських скриньках зберігалися грошові кошти на загальну суму понад 5,5 млн грн.

Однак злодії не встигли зламати всі скриньки до прибуття правоохоронців і зникли з місця скоєння злочину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підлітки в Києві надихнулись "Словом пацана" та пограбували однолітка. Можуть сісти на 10 років. ФОТО









Затримання підозрюваних

Чоловіків затримали в Запорізькій та Миколаївській областях. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

За даними Нєбитова, обом затриманим слідчі оголосили підозри у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу: умисне пошкодження майна шляхом вибуху та замах на крадіжку.

Дивіться: На Закарпатті викрито злочинну групу, яка обікрала ексгравця Національної збірної України з футболу та ФК "Шахтар", - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж