Потери бюджета от неповышения акцизов на сигареты превысили 1 млрд грн, - депутат

Из-за неподписания президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта 11090 о повышении акцизов бюджет страны ежедневно теряет средства.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря несокрушимому, неудержимому мощному лоббизму наших коррупционеров из ОП... кто-то уже сэкономил более 1 млрд грн с начала года! Которые должны были идти на армию. Для этого не надо быть гениями. Просто не подписать законопроект #11090 о повышении акцизов. А дальше прямое невыполнение Конституции и не подписания закона в срок стоило уже бюджету с 1 января = 1008 млн грн", - отметил он.

Как сообщалось, Верхновная Рада приняла законопроект №11090 о повышении акцизов на табачные изделия 4 декабря 2024 года, уже 9 декабря его передали на подпись президенту Украины, но закон до сих пор не подписан.

Он предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро и продолжение действующего графика повышения акцизов до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет).

По предварительным оценкам Минфина, описанным в проекте Бюджетной декларации, вступление в силу этого закона позволит увеличить поступления в госбюджет до 2028 года на 29 миллиардов гривен. При этом все собственные доходы госбюджета пока направляются на финансирование Сил обороны, неоднократно отмечали в Минфине.

Законопроект о повышении акцизов на табачные изделия в Украине поддержали ведущие бизнес-ассоциации, МВФ и Еврокомиссия.

В частности, в отчете МВФ отмечалось, что в доходах украинского бюджета предусмотрен как пакет налоговых мер, так и законодательство по постепенному приведению табачных акцизов в соответствие с директивами ЕС. Главным приоритетом является обеспечение того, чтобы оба закона были полностью введены в действие до начала 2025 года.

