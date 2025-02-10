РУС
Потери бюджета от неповышения акцизов на сигареты превысили 1 млрд грн, - депутат

Бюджет потери 1 миллиард гривен от неповышения акцизов на сигареты

Из-за неподписания президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта 11090 о повышении акцизов бюджет страны ежедневно теряет средства.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря несокрушимому, неудержимому мощному лоббизму наших коррупционеров из ОП... кто-то уже сэкономил более 1 млрд грн с начала года! Которые должны были идти на армию. Для этого не надо быть гениями. Просто не подписать законопроект #11090 о повышении акцизов. А дальше прямое невыполнение Конституции и не подписания закона в срок стоило уже бюджету с 1 января = 1008 млн грн", - отметил он.

Как сообщалось, Верхновная Рада приняла законопроект №11090 о повышении акцизов на табачные изделия 4 декабря 2024 года, уже 9 декабря его передали на подпись президенту Украины, но закон до сих пор не подписан.

Он предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро и продолжение действующего графика повышения акцизов до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет).

Читайте также: Телеканал "Рада" "сливает" 101,5 млн бюджетных гривен ручной компании "Кинокит", связанную с ОП, - Железняк

По предварительным оценкам Минфина, описанным в проекте Бюджетной декларации, вступление в силу этого закона позволит увеличить поступления в госбюджет до 2028 года на 29 миллиардов гривен. При этом все собственные доходы госбюджета пока направляются на финансирование Сил обороны, неоднократно отмечали в Минфине.

Законопроект о повышении акцизов на табачные изделия в Украине поддержали ведущие бизнес-ассоциации, МВФ и Еврокомиссия.

В частности, в отчете МВФ отмечалось, что в доходах украинского бюджета предусмотрен как пакет налоговых мер, так и законодательство по постепенному приведению табачных акцизов в соответствие с директивами ЕС. Главным приоритетом является обеспечение того, чтобы оба закона были полностью введены в действие до начала 2025 года.

Читайте также: Лишь 4% получателей "тысячи Зеленского" донатят на ВСУ

+19
А скільки бюджет втратив від невведення податку на повітря?
Куди дивиться ДБР?
10.02.2025 12:03 Ответить
+17
А яка була би економія якби зменшили захмарні зарплати, та пенсії багатьом дармоїдам в мантіях і не тільки.
Про розкрадання бюджету вже мовчу..
10.02.2025 12:07 Ответить
+15
За Армію він турбується...******...
10.02.2025 12:14 Ответить
Приидеться закурити - поки "дешеві"
10.02.2025 11:58 Ответить
Хто спонсор захисника простого люду Желєзняка? І чому в нього така патріотична активність?
10.02.2025 12:15 Ответить
Знову "не на часі"...
10.02.2025 12:01 Ответить
А скільки бюджет втратив від невведення податку на повітря?
Куди дивиться ДБР?
10.02.2025 12:03 Ответить
гральний бізнес теж не платить податки, якщо комусь цікаво.
10.02.2025 12:08 Ответить
Гральний бізнес не платить податки, бо цьому "бізнесу" потрібне бабло "на развітіє"!
10.02.2025 12:14 Ответить
Віримо, віримо, віримо ... прям так кошти з цього акцизу підуть прямо на армію.
10.02.2025 12:04 Ответить
А після підвищення заборонити вирощування тютюну в приватних садибах. Потім створити армію перевіряючих які будуть ходити по хатах вазони перевірять на предмет вирощування тютюну. Потім органи які будуть контролювати перевіряючих із зарплатами як у десятьох президентів США разом взятих. Потім контроль контроля і тд. Все як ми любимо.
10.02.2025 12:04 Ответить
Заборонити вирощування будь-чого для власного споживання, заборонити приготування їжі вдома, заборонити пересування особистим транспортом, в тому числі пішки. Заборонити жити у власному помешканні.
10.02.2025 12:08 Ответить
А яка була би економія якби зменшили захмарні зарплати, та пенсії багатьом дармоїдам в мантіях і не тільки.
Про розкрадання бюджету вже мовчу..
10.02.2025 12:07 Ответить
Смілянскій на Укрпошті нараховує сам собі зарплату в 44 тисячі доларів на місяць в той час як зарплата Трампа який щойно вступив на посаду Президента США рівно 33 тисячі доларів на місяць. Розкажіть про це Трампу і Маску і ми нікроли не отримаємо жодного центу допомоги...
10.02.2025 12:44 Ответить
А скільки втрачає бюджет через непомірні акцизи?
10.02.2025 12:08 Ответить
Да да,а может так - один миллиард остался в семейных бюджетах курильщиков для покупки питания и одежды детишкам,а втраты бюджета продолжают исчисляться сотнями миллиардов благодаря поощрению казнокрадства.
10.02.2025 12:09 Ответить
ТИ СПЛАТИВ АКЦИЗ НА СИГАРЕТИ, ПАДЛА !?
10.02.2025 12:11 Ответить
За Армію він турбується...******...
10.02.2025 12:14 Ответить
гроші,які у громадян поки примусово , за допомогою збільшення податків, ще не витягнули з кишень наші "законотворці" , тимчасово залишаються в сімейних бюджетах....
10.02.2025 12:21 Ответить
У курців запалало.
10.02.2025 12:35 Ответить
тішся). У тебе теж е щось що ти споживаєш. З часом і до нього гетманцеві та жілізняки доберуться).
10.02.2025 13:31 Ответить
А не задумывались за хлопцев, которые сейчас сидят в окопах??? Курильщики поймут, что такое закурить, часами высиживая в засаде или напримет после атаки зашмалить папироску. Потом им придется платить в 1,5 раза дороже, а некоторые вааще будут одалживать на пачку. А родственники, которые передают передачки и которые теперь будут платить дороже???
Ну введут они тот сраный акциз?? И шо бабки потекут рекой?? ХРЕНА З ДВА!!!
10.02.2025 12:35 Ответить
а на сніданок в америку зганять за "свій" рахунок то це як, як на пику стефанчука подивитись то ніякі акцизи не врятують
10.02.2025 12:39 Ответить
Податковий тиск на українців досягає межі за якою будь яке приватне і господарське життя стає неможливим. Моя бабуся казала що є тільки два шляхи у людини - заробити або вкрасти. Тупа влада чужинців не спроможна заробляти і тому краде. Все до чого може дотягнутися включаючи кишені українців та їх рахунки в банках. Краде з усього і називає це податками, тарифами, зборами, відрахуваннями, акцизами і "відкатами". А якщо ви помрете не давши потомства, то це взагалі "джекпот" - все чим ви володіли стане "виморочною власністю" і перейде державі, тобто розтягнуть по кишеням шмігалі, зєлєнскіє, єрмакі та умєрои з арахаміями. Ну ще алахвєрдієва (агент Алієва) з Кормишкіною (егент *****) якийсь український титановий завод прихватизують для своїх "дуче"... В мене вже таке відчуття що на старість таки доведеться продати за безцінь або спалити на хрін все що маю і тікати разом з дітьми аби тільки не бачити цих ублюдків і не відчувати їх пальці-сосиски в своїй кишені. А ще вони хочуть щоб мої дочки їм рабів народжували і скоро, і яв цьому впевнений!, заборонять аборти. Це огидно! Інородці продають заводи, землю і вже продають надра чужакам. Скоро українців будуть міняти на собак. Та про що я? Вже нема українців. Є покірні хохли-ухилянти як терплять "зелених чужаків" які нічим від ***** по своїй природі не відрізняються... Тому, міняйте владу або тікайте з країни.
10.02.2025 12:40 Ответить
Ссуки ненажерливі! Куди вже вище піднімати?! Пачка цигарок дорожче ніж пляшка шмурдяка! А чого на шмурдяк не піднімають ціни? Бо там алкогольна мафія хоч трохи з головою дружить? Якщо підняти то хто буде той алкоголь купувати. Ну нормальна людина візьме якусь пляшку-другу на якесь свято, а той хто бухає систематично той або фальсифікат купує, або самогон у бабок. Так і з цигарками так буде.
10.02.2025 12:43 Ответить
Давно тут пишу тим хто ще не кинув палити - вирощуйте самосад або купуйте на базарі
10.02.2025 12:47 Ответить
Краще вже зовсім кинути палити ніж самосадом травитись. Це яка вонь в квартирі буде? І далі, це не зручно. Користуватись люлькою то де її зберігати? Вона завоняє не тільки одежу, а і всю квартиру. А купити станок для набивання сигарет теж не вихід, самосад для цього не підходить. Я вже кидав палити сто разів. Саме більше рік не палив, але потім знову захотілось. Це, на жаль, залежність. Нехай не така як у наркомана та алкаша, але... Короче, люди які не палять не зрозуміють. Є люди які запросто можуть кинути палити, а є навпаки. Це схильність організму. Коли я, приміром хворію там віруса якогось піймав, чи от ковідом два рази хворів то я після ковіду взагалі рік на цигарки дивитись не міг. Потім знову почав, організм відновився і захотілось палити, дуже захотілось...
10.02.2025 12:55 Ответить
Я вже майже півтора роки тримаюся, "політ нормальний". Дуже не хочеться повертатися до цієї звички. Курив 30+ років, тому добре розумію про що ви пишете.
10.02.2025 12:59 Ответить
Я теж так думав, коли протримався більше року після ковіда. А потім йду на роботу (ще тоді працював), а по переду йде якийсь хлопець і видно файні сигарети в нього якісь були і курив. Я йду чи за ним відчув цей запах і так захотілось що сил немає. А на роботі в робочому столі лежала пачка цигарок. Прийшов на роботу, дістав і так смачно запалив... Потім по дві цигарки в день, а зараз вже по 4 палю...
10.02.2025 13:05 Ответить
Це не "втрати бюджету", а неотримана мзда.
10.02.2025 12:46 Ответить
Де ж 1000% акцизи на цукор, бензин, пальмову олію, нічні клуби всякої розпусти. Імбецільна соросятня сфокусувалась саме на курцях.
10.02.2025 12:50 Ответить
О так)). Бензин, так). А те що доставка в продуктах то є собівартість від 5 до 40% - ти подумав?
10.02.2025 13:35 Ответить
З авоською на привокзальний базар. Споживач логістичного комфорту, ціною шкідливих викидів, навіть гірший від курця, бо шкодить не собі, а іншим.
10.02.2025 14:56 Ответить
О. То треба коні повернути. В них навіть викиди - то є добриво).
10.02.2025 23:24 Ответить
Навіщо коні, лосіпети, як в екологічних Голандіях.
11.02.2025 05:13 Ответить
То порівняв нас із Голандією. В нас від райцентру до кооперації як ту Голандію з кінця в кінець. А хлопам на п'ятницю скільки двохлітровок львівського світлого треба? Ніякими лісапетами не навозишся)
12.02.2025 17:24 Ответить
Врядли это потяря бюджета , тут скорее не вам ни нам , люди уже бедные повысят акциз , лицензию на продажи никто покупать не будет , все уйдет в тень из под полы. Так что это все нахрюки.
10.02.2025 12:56 Ответить
Получается что те,кто бросает курить наносят бюджету ущерб,немедленно нужен закон про штрафы на таких фигурантов,а в преамбуле закона прямо написать - поскольку экономика страны успешно разрушена помощником сивковича вся надежда бюджетного финансирования лежит на курильщиках,любителях алкоголя и автовладельцах.
10.02.2025 13:25 Ответить
Найбільший шкідник державі це людина, яка не п'є, не курить та займається спортом.
10.02.2025 13:29 Ответить
О, пане Тарасе. Там є БАДи). Ще не добрались? То недовго чекати).
10.02.2025 13:36 Ответить
 
 