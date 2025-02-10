Более €1 миллиона на дроны для Украины собрали в Литве менее чем за неделю
Накануне третьей годовщины начала большой войны России против Украины в Литве уже в третий раз проводится акция солидарности Radarom. Менее чем за неделю собрали миллион евро!
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Lrt.
По словам организаторов, к утру понедельника граждане и бизнес страны уже пожертвовали 1 037 170 евро.
Две трети средств, собранных в ходе кампании, направят на приобретение дронов и антидронов, произведенных в Литве, а оставшуюся треть - на закупку оборудования, произведенного в Украине.
Акция солидарности продлится до 24 февраля.
За две предыдущие акции предприятия и жители страны пожертвовали в целом 22,8 миллиона евро. На эти деньги было закуплено 17 радаров, 69 антидронов, 4 спецмашины для мобильных радаров, 1 141 комплект обеспечения безопасности для военнослужащих.
