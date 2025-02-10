РУС
Более €1 миллиона на дроны для Украины собрали в Литве менее чем за неделю

На акцию солидарности Radarom! уже пожертвовали более миллиона евро

Накануне третьей годовщины начала большой войны России против Украины в Литве уже в третий раз проводится акция солидарности Radarom. Менее чем за неделю собрали миллион евро!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Lrt.

По словам организаторов, к утру понедельника граждане и бизнес страны уже пожертвовали 1 037 170 евро.

Две трети средств, собранных в ходе кампании, направят на приобретение дронов и антидронов, произведенных в Литве, а оставшуюся треть - на закупку оборудования, произведенного в Украине.

Акция солидарности продлится до 24 февраля.

За две предыдущие акции предприятия и жители страны пожертвовали в целом 22,8 миллиона евро. На эти деньги было закуплено 17 радаров, 69 антидронов, 4 спецмашины для мобильных радаров, 1 141 комплект обеспечения безопасности для военнослужащих.

Читайте также: Литва выделит почти 32 млн евро на образование украинцев, которые приехали в страну

акция (2444) Литва (2603) дроны (4724)
Жодних грошей зеленим! Самі все закуповуйте.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:03 Ответить
то відправляйте перевіреним виробникам, а не передастам притулам стерненкам!
відправляйте роберту бровді "мадяру"!
показать весь комментарий
10.02.2025 13:05 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:44 Ответить
Зеля вже має план, як вкрасти ці гроші.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:03 Ответить
Дякуємо!!!
показать весь комментарий
10.02.2025 14:51 Ответить
 
 