Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее время, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине не стоит ожидать вступления в НАТО в ближайшее время из-за отказа США от этого шага.
Об этом пишет Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщается, причиной этому является отказ США от поддержки вступления Украины в Альянс, что сейчас является ключевым фактором в решении.
Шольц также выразил надежду, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться после прихода Дональда Трампа к власти в США.
"Было бы очень хорошо, если бы эта война закончилась", - отметил он.
Также Фридрих Мерц добавил, что НАТО не принимает новых членов, которые находятся в состоянии войны, и выразил мнение, что это усложняет процесс вступления Украины в Альянс. В то же время Мерц поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, что позволит значительно укрепить безопасность страны.
Напомним, сегодня, 10 февраля, состоялись теледебаты между кандидатом на пост главы правительства от Социал-демократической партии Олафом Шольцом и лидером Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцом.
Після цього маневру нас би взялиби в НАТО 100% без всяких питань. Взяли би за наглість
Чи там всі інші лідери країн сказали приймемо Україну в НАТО і тільки Шольц заважає?
громадян вони не бажають посилати воювати.
Тепер таку відповідь отримати від ЄС, і спокійно підбити підсумки зовнішньої політики нашої країни.
США та ЄС злякалися раші, і здають Україну.