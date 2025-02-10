РУС
Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее время, - Шольц

Олаф Шольц об армии Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине не стоит ожидать вступления в НАТО в ближайшее время из-за отказа США от этого шага.

Об этом пишет Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, причиной этому является отказ США от поддержки вступления Украины в Альянс, что сейчас является ключевым фактором в решении.

Шольц также выразил надежду, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться после прихода Дональда Трампа к власти в США.

"Было бы очень хорошо, если бы эта война закончилась", - отметил он.

Также Фридрих Мерц добавил, что НАТО не принимает новых членов, которые находятся в состоянии войны, и выразил мнение, что это усложняет процесс вступления Украины в Альянс. В то же время Мерц поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, что позволит значительно укрепить безопасность страны.

Напомним, сегодня, 10 февраля, состоялись теледебаты между кандидатом на пост главы правительства от Социал-демократической партии Олафом Шольцом и лидером Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидаты в канцлеры Германии Шольц и Мерц во время дебатов отметили важность продолжения поддержки Украины

членство в НАТО (1561) Шольц Олаф (912)
+13
Йди вже у відставку, голомозий підр.
10.02.2025 13:52 Ответить
+13
10.02.2025 13:53 Ответить
+5
А чому всі так на нього накинулися? Тільки за те, що він чесно каже те, про що інші думають і мовчать?

Чи там всі інші лідери країн сказали приймемо Україну в НАТО і тільки Шольц заважає?
10.02.2025 14:01 Ответить
Йди вже у відставку, голомозий підр.
10.02.2025 13:52 Ответить
давби **** більше зброї та тауруси то нато захотілоб до нас приїднатися.
10.02.2025 14:35 Ответить
Меркель 2.0
10.02.2025 14:40 Ответить
10.02.2025 13:53 Ответить
10.02.2025 16:12 Ответить
Іди,вже,іди ,нещастя не підгавкуй.До Меркель на полицю.
10.02.2025 13:55 Ответить
"НАТО не приймає нових членів, які перебувають у стані війни" - а хіба у нас стан війни?
10.02.2025 13:56 Ответить
Об'єктивно треба було захопити Кенінгсбергську область РФ. Видвинутися через Польшу десятком бригад, повірте поляки хір би нас зупинили, як росіяни напали на нас через Білорусь. Влаштувати тамфільтраційні та "інші" лагєря. Депортувати місцеве населення на болота, а звільнені від колишніх господарів квартири та хати заселити нашими біженцями та переселенцями. Це удар би по ***** був би більший ніж курвська операція!!!

Після цього маневру нас би взялиби в НАТО 100% без всяких питань. Взяли би за наглість
10.02.2025 13:57 Ответить
Як би так зробили - то це ЗСУ взяли б НАТО у свій склад
10.02.2025 14:03 Ответить
Шо ви все валите на США - німці теж проти
10.02.2025 14:01 Ответить
А чому всі так на нього накинулися? Тільки за те, що він чесно каже те, про що інші думають і мовчать?

Чи там всі інші лідери країн сказали приймемо Україну в НАТО і тільки Шольц заважає?
10.02.2025 14:01 Ответить
Ну судячи з того що пишуть в прессі та що говорив в своєму інтервю Чалий, який був присутній на засіданні, Австрія, Угорщина, Німці та Сша... Причому Австрійці ще не визначились остаточно, але основний супротив останніх років то США та Німці
10.02.2025 15:32 Ответить
Для США та Германии, Україна потрібна як м,ясо для рф, а своїх
громадян вони не бажають посилати воювати.
10.02.2025 16:48 Ответить
через сша? а німці прямо не могли дочекатися коли Україну приймуть в нато
10.02.2025 14:02 Ответить
Без Шольца. Бо в себе просрав все. Такої ганьби шредерівці давно не знали.
10.02.2025 14:04 Ответить
Дякуємо зеленському. Він зміг відкинути вступ до НАТО на позиції 1991 року. Сподіваюсь, що ту падаль після виборів ліквідують, де б воно не переховувалося.
10.02.2025 14:05 Ответить
Велика Дяка вам, пан Олаф, за все, що ви, як змогли зробили для України, але час, вимагає більш рішучих правителів, і на мій погляд, ви вже збитий льотчик. а тепер, Вся Надія на Бритів, може той ,НАТО, і нах не потрібно буде.
10.02.2025 14:07 Ответить
Справа в тому, а чи буде те НАТО існувати в найближчому майбутньому? Чому б Україні не створити свій блок з тими з єврлпейських країн, хто хоче цього?
10.02.2025 14:07 Ответить
С ЗЕлемойским на одном гектаре рядом никто не сядет.
10.02.2025 17:09 Ответить
всі до уср*чки бояться путіна. Хто піде на цей блок? наївне питання
10.02.2025 23:31 Ответить
Вже би краще не піз@@в
10.02.2025 14:08 Ответить
А чому не можна зробити НАТО-2 для Східної Європи + Скандінавія?
10.02.2025 14:13 Ответить
з Орбаном і Фіцо ?
10.02.2025 15:46 Ответить
Тільки лінивий і переляканий не казав за останній час що Україна НЕ може стати членом НАТО.
10.02.2025 14:13 Ответить
10.02.2025 14:29 Ответить
А в нас не стан війни, а військовий стан, це різне
10.02.2025 14:34 Ответить
Вже неоднаразово правові групи та окремі юристи давали роз'яснення із цього питання. Повторюсь, чіткого визначення що саме є стан війни в українському законодавстві не існує. В міжнародному розумінні війна (або акт агресії однієї країни проти іншої) є. Тобто, навіть, якщо в Україні буде введено стан війни, то по факту нічого не змінить. От питання продовження воєнного стану і саме поняття цього визначення, це теж інше питання.
10.02.2025 14:46 Ответить
слава умерову, слава зеленскому, слава НАТОвской мобилизации
10.02.2025 14:37 Ответить
тебе вже ніхто питати не буде чмо сцикливе, може ще в меркельші дозволу питати будемо
10.02.2025 14:41 Ответить
Там вже Мерц замість Меркель до влади рветься. Колись вона його турнула з великої політики через внутрішньопартійний конфлікт.
10.02.2025 14:48 Ответить
Такий же ******* як і ліверна ковбаса. Вирішив прикинутися що він АдГ. Заради голосів напнув блохасту антимігрантську шкуру.
10.02.2025 15:06 Ответить
НАТО нам світить, якщо там буде раша, а цього ніколи не буде.
Тепер таку відповідь отримати від ЄС, і спокійно підбити підсумки зовнішньої політики нашої країни.
США та ЄС злякалися раші, і здають Україну.
10.02.2025 14:54 Ответить
Тупа ліверна ковбаса з рейтингом 10%.
10.02.2025 15:01 Ответить
Ну значить і на ближчий час і про мир потрібно забути. Бо то що пропонує Трамп це просто здача України ще й спасіння Сосії від санкцій
10.02.2025 15:06 Ответить
А хто сказав що європейцям потрібен мир. По тому що вони говорять здається вони за продовження війни, поки Україна не переможе.
10.02.2025 15:30 Ответить
Якась секта свідків того що Україна НЕ СТАНЕ членом НАТО. Всі змагаються у тому, хто більше знайде можливостей чому Україна НЕ СТАНЕ членом НАТО. Мабуть скоро европейські вчені науково доведуть що членами НАТО можуть стати всі, крім України. Бо ніззя.
10.02.2025 15:40 Ответить
Байден, а чому ми досі не в НАТО? (С)
10.02.2025 15:47 Ответить
Шольц не зможе стати знову канцлером найближчим часом. -- виборці
10.02.2025 15:57 Ответить
Так Мерц скаже теж саме .
10.02.2025 16:11 Ответить
Он зєля 14 лютого приїде до Мюнхена і знов розпочне свою маячню про " чому ми не в НАТО " от і відповіси йому чому,а заодно і пошлеш подалі.
10.02.2025 16:10 Ответить
Шановні ура-патріоти ,да відчепіться вже від того Шольца , прийде новий канцлер Мерц і скаже теж саме ,тим більше Трамп вже сказав про НАТО .
10.02.2025 16:17 Ответить
Нічого, скоро виженемо Зешоблу, відновимо ядерку, і такі закордонні друзі нам будуть непотрібні. Головне, щоб 73% зебілів не встигло повернутися з європейського турне до виборів.
10.02.2025 20:17 Ответить
 
 