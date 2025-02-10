Кандидаты в канцлеры Германии Шольц и Мерц во время дебатов отметили важность продолжения поддержки Украины

Состоялись теледебаты между кандидатом на пост главы правительства от Социал-демократической партии Олафом Шольцом и лидером Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Позиция кандидатов относительно завершения войны

Оба кандидата согласились, что война РФ в Украине должна закончиться как можно быстрее, однако Германия должна продолжать мощную военную поддержку нашей страны.

"Было бы хорошо, если бы эта война наконец закончилась. Сотни тысяч людей погибли из-за разрушений, которые Россия вызвала в Украине, убийства, вызванные ракетами, из-за всего, что там происходит каждый день", - сказал Шольц.

В то же время Мерц считает, что война, которая длится почти три года, "могла бы закончиться быстрее, если бы Украине помогали смелее и меньше колеблясь".

По его словам, сейчас надо подождать и посмотреть, что планирует американское правительство, ведь "без Америки здесь не получится". В то же время лидер ХДС подчеркнул, что никакие решения не должны приниматься через голову Украины, "и было бы хорошо, если бы европейцы имели общее мнение, а в идеале, даже общую стратегию вместе с Америкой".

Читайте также: Посол Макеев призвал немецких политиков не недооценивать угрозу РФ в избирательной кампании: Россия уже ведет войну против Европы

Отвечая на вопрос как защитить Украину от российского вторжения, Шольц назвал важным, чтобы США дали сигнал РФ, что они будут продолжать поддерживать нашу страну - как это сделала Германия, - иначе Путин не отступится.

"Мы должны помочь Украине иметь сильную армию. Потому что ее экономика не сможет финансировать армию такого размера, которая нужна для защиты. Это первое, что важно с гарантиями безопасности, которые мы согласовываем", - сказал лидер социал-демократов и напомнил что Германия является вторым государством по объемам предоставленной помощи.

Дальнейшая помощь Украине

Шольц также снова подчеркнул, что не допускает мысли о передаче Украине дальнобойного оружия, ведь необходимо "гарантировать, что война не переросла в войну между Россией и НАТО". Относительно членства в Альянсе как гарантии безопасности, Шольц отметил, что "американское правительство это отвергает", и он лично не видит такого варианта в нынешней ситуации.

Читайте также: Бундесвер обнаружил подозрительные беспилотники над базой, где проходят подготовку украинские военные, - СМИ

Мерц согласился с оппонентом в том, что членство Украины в НАТО пока не является возможным из-за войны, а также в необходимости предоставления военной помощи.

Однако относительно передачи Taurus он заявил, что "всегда говорил, что поставки этих крылатых ракет должны быть скоординированы в рамках Евросоюза". В этом контексте он также упомянул, что в ЕС, перспективу членства в котором Украина уже имеет, существуют обязательства по взаимопомощи, подобные тем, которые предусмотрены Договором о НАТО.

Лидер ХДС добавил, что не питает иллюзий относительно России. "В течение следующих нескольких лет нам придется подготовиться к тому, что РФ будет продолжать агрессивные военные действия против Запада и Европы", - констатировал он.

Читайте также: В будущем Украина не сможет платить за армию одна, - Шольц

Что предшествовало?

Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии.

Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) сложили свои полномочия.

Партия социал-демократов выдвинет действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца своим кандидатом на пост главы правительства Германии на выборах.

Внеочередные выборы должны состояться в Германии 23 февраля.