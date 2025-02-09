Посол Макеев призвал немецких политиков не недооценивать угрозу РФ в избирательной кампании: Россия уже ведет войну против Европы
Посол Украины в Германии Алексей Макеев призывает немецких политиков не недооценивать угрозу со стороны РФ в избирательной кампании.
Об этом дипломат сказал в своем приветственном слове на Потсдамской федеральной партийной конференции "Свободной демократической партии", пишет ntv, информирует Цензор.НЕТ.
Посол предупредил об усилении пророссийских сил после федеральных выборов.
"Кроме демократических партий, баллотируются также две антидемократические партии, которые во многом представляют российские, а не немецкие и европейские интересы",- сказал Макеев, очевидно, имея в виду "Альтернативу для Германии" и Альянс Сары Вагенкнехт.
Дипломат раскритиковал как "эскапизм" и "ложь" недооценку партиями в немецкой избирательной кампании угрозы со стороны России.
"Россия уже ведет войну против Европы и, прежде всего, против Германии", - заявил он.
Учитывая эту опасность, по словам Макеева, Украину нужно как можно сильнее поддерживать в ее оборонительной борьбе с Россией - не устанавливая заранее границ.
"Рисовать красные линии в избирательной кампании, зная об этом, - это эскапизм. Если демократы не решаются честно говорить о войне, то враги демократии лгут о мире. Эта жизненная ложь смертельно опасна", - сказал посол.
После нацистских постов у Канье Уэста прибавилиось МИЛЛИОН подписчиков. Я вам говорю, это будет ******** Ку-Клукс-Клан. И ******** век. Майн Трампф.
Тенденція виборів у Німеччині від 08.02.2025 уявіть результат ультранаціоналістів - за них боретьсясвоїм Х
Маск й РАШКА - за поредні дні вони пішли в +10 зараз трохи впали , а лідер ХСС на першому місці на пост канцлера - критикую сьогоднішнього від ХСС Шольца ( це коаліція й зараз правляча)
https://dawum.de/CDU_CSU/ ХДС/ХСС 29,6%(−0,3)
https://dawum.de/AfD/ AfD20,5%(−0,3)
https://dawum.de/SPD/ СДД16,0%(+0,2)
https://dawum.de/Die_Gruenen/ Зелений13,3%(−0,4)
https://dawum.de/Die_Linke/ Ліворуч5,1%(+1,0)
https://dawum.de/BSW/ BSW4,8%(±0)
https://dawum.de/FDP/ ФДП4,0%(+0,2)
https://dawum.de/Freie_Waehler/ Вільні виборці2,0%(+0,5)
https://dawum.de/Bundestag/#Sonstige Інший4,7%(−0,9)
P.S. Ін'яз фінішед?
Кмітливий хлоп!
Молодець, що попередив німців!