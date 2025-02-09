РУС
Посол Макеев призвал немецких политиков не недооценивать угрозу РФ в избирательной кампании: Россия уже ведет войну против Европы

Макеев призывает политиков ФРГ быть бдительными относительно угроз со стороны РФ

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призывает немецких политиков не недооценивать угрозу со стороны РФ в избирательной кампании.

Об этом дипломат сказал в своем приветственном слове на Потсдамской федеральной партийной конференции "Свободной демократической партии", пишет ntv, информирует Цензор.НЕТ.

Посол предупредил об усилении пророссийских сил после федеральных выборов.

"Кроме демократических партий, баллотируются также две антидемократические партии, которые во многом представляют российские, а не немецкие и европейские интересы",- сказал Макеев, очевидно, имея в виду "Альтернативу для Германии" и Альянс Сары Вагенкнехт.

Дипломат раскритиковал как "эскапизм" и "ложь" недооценку партиями в немецкой избирательной кампании угрозы со стороны России.

"Россия уже ведет войну против Европы и, прежде всего, против Германии", - заявил он.

Учитывая эту опасность, по словам Макеева, Украину нужно как можно сильнее поддерживать в ее оборонительной борьбе с Россией - не устанавливая заранее границ.

"Рисовать красные линии в избирательной кампании, зная об этом, - это эскапизм. Если демократы не решаются честно говорить о войне, то враги демократии лгут о мире. Эта жизненная ложь смертельно опасна", - сказал посол.

выборы (24786) Германия (7282) посол (1838) Макеев Алексей (37)
Там МАСК більше має вплив в поміч рашці -своїм Х .
09.02.2025 22:46 Ответить
Х допис Аркадія Бабченка там же про прибічника Мска-Трампа

После нацистских постов у Канье Уэста прибавилиось МИЛЛИОН подписчиков. Я вам говорю, это будет ******** Ку-Клукс-Клан. И ******** век. Майн Трампф.
09.02.2025 23:01 Ответить
https://dawum.de/Freie_Waehler/

Тенденція виборів у Німеччині від 08.02.2025 уявіть результат ультранаціоналістів - за них боретьсясвоїм Х
Маск й РАШКА - за поредні дні вони пішли в +10 зараз трохи впали , а лідер ХСС на першому місці на пост канцлера - критикую сьогоднішнього від ХСС Шольца ( це коаліція й зараз правляча)

https://dawum.de/CDU_CSU/ ХДС/ХСС 29,6%(−0,3)

https://dawum.de/AfD/ AfD20,5%(−0,3)
https://dawum.de/SPD/ СДД16,0%(+0,2)
https://dawum.de/Die_Gruenen/ Зелений13,3%(−0,4)
https://dawum.de/Die_Linke/ Ліворуч5,1%(+1,0)
https://dawum.de/BSW/ BSW4,8%(±0)
https://dawum.de/FDP/ ФДП4,0%(+0,2)
https://dawum.de/Freie_Waehler/ Вільні виборці2,0%(+0,5)
https://dawum.de/Bundestag/#Sonstige Інший4,7%(−0,9)
09.02.2025 23:15 Ответить
Зелений ліворуч.

P.S. Ін'яз фінішед?
10.02.2025 01:20 Ответить
Посол Макеєв закликав німецьких політиків не недооцінювати загрозу РФ

Кмітливий хлоп!
Молодець, що попередив німців!
10.02.2025 05:59 Ответить
 
 