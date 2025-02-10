Нарабатываются изменения в законодательство о конфискации необоснованных активов членов ВВК, - САП

Сейчас антикоррупционные учреждения работают над принятием изменений в законодательство, чтобы иметь возможность взимать в доход государства необоснованные активы членов Военно-врачебных комиссий.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в понедельник глава САП Александр Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, сейчас САП вместе с НАБУ и НАПК работает над усовершенствованием института соглашений.

"Хотим наработать законодательные изменения, которые позволят нам обращаться по большему количеству субъектов с исками, в частности, по включениям работников военно-врачебных комиссий, у которых общество увидело возможное наличие необоснованных активов. Стоит их проверять", - отметил Клименко.

По его словам, в прошлом году САП подала в ВАКС 12 исков о взыскании активов. Восемь исков были удовлетворены, ряд исков еще рассматривается.

В этом году САП подала в ВАКС уже пять исков о конфискации необоснованных активов.

Кроме того, антикоррупционные органы нарабатывают изменения в законодательство, которые сделают невозможным затягивание в судах рассмотрения дел, в которых фигурируют значительные активы, которые могут быть конфискованы по решению суда, сообщил Клименко.

"Мы нарабатываем законопроект, который усовершенствует уголовный процесс и сделает невозможным затягивание злоупотребления правами подсудимых, когда их дела рассматриваются по десять лет и закрываются из-за истечения сроков давности", - добавил Клименко.