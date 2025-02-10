РУС
Нарабатываются изменения в законодательство о конфискации необоснованных активов членов ВВК, - САП

Взятка для ВВК Житомира

Сейчас антикоррупционные учреждения работают над принятием изменений в законодательство, чтобы иметь возможность взимать в доход государства необоснованные активы членов Военно-врачебных комиссий.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в понедельник глава САП Александр Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, сейчас САП вместе с НАБУ и НАПК работает над усовершенствованием института соглашений.

"Хотим наработать законодательные изменения, которые позволят нам обращаться по большему количеству субъектов с исками, в частности, по включениям работников военно-врачебных комиссий, у которых общество увидело возможное наличие необоснованных активов. Стоит их проверять", - отметил Клименко.

Также читайте: Оформил имущество на подставное лицо: антикоррупционные органы хотят конфисковать у чиновника Нацполиции элитную недвижимость в Киеве, - ГБР

По его словам, в прошлом году САП подала в ВАКС 12 исков о взыскании активов. Восемь исков были удовлетворены, ряд исков еще рассматривается.

В этом году САП подала в ВАКС уже пять исков о конфискации необоснованных активов.

Кроме того, антикоррупционные органы нарабатывают изменения в законодательство, которые сделают невозможным затягивание в судах рассмотрения дел, в которых фигурируют значительные активы, которые могут быть конфискованы по решению суда, сообщил Клименко.

Смотрите также: За $6,5 тыс. взятки "списывали" военных со службы: руководителя коммунального учреждения и двух врачей разоблачили в Виннице, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Мы нарабатываем законопроект, который усовершенствует уголовный процесс и сделает невозможным затягивание злоупотребления правами подсудимых, когда их дела рассматриваются по десять лет и закрываются из-за истечения сроков давности", - добавил Клименко.

Топ комментарии
+2
Попередження....
члени ВЛК - чули? розробляється зміни
показать весь комментарий
10.02.2025 14:14 Ответить
+2
та нічого в них ніхто не відбирав..., просто зачекали, поки всі зацікавлені перепишуть гроші на дядьків та кумів й тут бац - приймають...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:28 Ответить
+2
Для чого напрацьовувати додатковий законопроєкт?? Статті за несплату податків, хабарництво і крадіжки з бюджету ніхто не відміняв. Усі інші доходи можна підтвердити документами. А якщо таких документів немає, то слідство обирає звинувачення з-поміж цих статей. Чи будуть готувати проєкти законів окремо для лікарів, окремо для вчителів/викладачів, окремо для працівників тцк, окремо для суддів тощо. Знайшли необгрунтовані активи у будь-кого, довели провину через суд, вилучили, продали і гроші спрямували до бюджету.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:48 Ответить
Попередження....
члени ВЛК - чули? розробляється зміни
показать весь комментарий
10.02.2025 14:14 Ответить
щоб мати змогу стягувати у дохід держави необґрунтовані активи
Ге ж, ге ж...
Тіко ця держава має конкретні імена та прізвища.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:14 Ответить
Тепер фокус: оскільки закон не має зворотньої в часі дії, всі мсековці та влкашніки, в яких конфіскували бабло до прийняття закону, через суд з досить високою ймовірністю зможуть собі все повернути.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:19 Ответить
та нічого в них ніхто не відбирав..., просто зачекали, поки всі зацікавлені перепишуть гроші на дядьків та кумів й тут бац - приймають...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:28 Ответить
так вони доляри під матрацом тримають..які в сраку активи??)
показать весь комментарий
10.02.2025 14:32 Ответить
Т.е. все остальные госслужащие могут иметь такие активы?
показать весь комментарий
10.02.2025 14:38 Ответить
Для чого напрацьовувати додатковий законопроєкт?? Статті за несплату податків, хабарництво і крадіжки з бюджету ніхто не відміняв. Усі інші доходи можна підтвердити документами. А якщо таких документів немає, то слідство обирає звинувачення з-поміж цих статей. Чи будуть готувати проєкти законів окремо для лікарів, окремо для вчителів/викладачів, окремо для працівників тцк, окремо для суддів тощо. Знайшли необгрунтовані активи у будь-кого, довели провину через суд, вилучили, продали і гроші спрямували до бюджету.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:48 Ответить
А ККУ це для вельмож непідходить?! То вже робіть Білу та Чорну Конституцію . Нижній та Верхній Інтернет офіційно . Гнидяччя
показать весь комментарий
10.02.2025 15:09 Ответить
Імітація діяльності. Хтось сумнівається в тому, що жодних напрацювань не буде?
показать весь комментарий
10.02.2025 15:20 Ответить
Будуть, але на користь хабарників...
показать весь комментарий
10.02.2025 15:41 Ответить
Або так
показать весь комментарий
10.02.2025 16:41 Ответить
скоро ВЛК й за гроші не буде визнавати хворих людей хворими
показать весь комментарий
10.02.2025 16:17 Ответить
 
 