РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8059 посетителей онлайн
Новости
4 440 19

Беспилотник украинского производства BATON допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны

В ВСУ появятся отечественные беспилотники BATON

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины беспилотные авиационные комплексы BATON отечественного производства.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

Дроны BATON изготовлены с учетом требований военных по принципу максимальной простоты и удобства эксплуатации в сложных условиях. Беспилотники BATON базируются на рамах различных размеров.

"Боевые птички" этих комплексов могут работать при различных погодных условиях: в мороз и жару. Конструкционно дроны имеют хорошие динамические свойства. И могут, в частности, догонять и поражать вражеские цели на немалой скорости", - говорится в сообщении.

Также читайте: Более €1 миллиона на дроны для Украины собрали в Литве менее чем за неделю

Автор: 

Минобороны (9581) оружие (10437) дроны (4724)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А де "Паляниця"? Щось постійно все з'являється, розробляється, запускається, а на фронті як була срака, так і залишається...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:18 Ответить
+7
А зе-лупа буде?
показать весь комментарий
10.02.2025 14:20 Ответить
+4
Здається що в нас розробляється якась величезна кількість зразків дронів, але впроваджується у виробництво обмаль. Можливо варто ввести стандарти "на шассі" - тобто якась "рама" на яку різні приватні розробники можуть виготовляти спеціалізовані "обвіси" швидко і в великій кількості постійно їх модернізуючи. Проходженя сертифікації дрона починається "з нуля" кожного разу і це потребує багато часу...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
BATON: "дубінка" чи "естафета"?
показать весь комментарий
10.02.2025 14:17 Ответить
А де "Паляниця"? Щось постійно все з'являється, розробляється, запускається, а на фронті як була срака, так і залишається...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:18 Ответить
Як карабль назвеш, так він і попливе.
Ви уявляєте, як літає Паляниця?
Це якийсь треш.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:29 Ответить
Вчора десь пройшла інформація що вітчизняні виробники подібної продукції завантажені на 37%. Оце вам і відповідь. Зелений піар, надування щок, та розкрадання бюджету.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:02 Ответить
А зе-лупа буде?
показать весь комментарий
10.02.2025 14:20 Ответить
... спочатку буде зе-піаніно
показать весь комментарий
10.02.2025 14:22 Ответить
Художній керівник "Студії Квартал 95" Володимир Зеленський запустив у соціальній мережі Facebook флешмоб #ідітьусраку. Неважко здогадатися, як буде називатися наступний безпілотник...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:34 Ответить
все вже є! у 2019 році ще на озброєння прийняли
показать весь комментарий
10.02.2025 15:16 Ответить
Перемога все ближче та ближче...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:26 Ответить
Це якась ********* *****, вечь час рекламувати (ворогу) українські розробки. Нахіба?
Хіба не краще робити ворогу сюприз?
Якіїсь *****
показать весь комментарий
10.02.2025 14:30 Ответить
Здається що в нас розробляється якась величезна кількість зразків дронів, але впроваджується у виробництво обмаль. Можливо варто ввести стандарти "на шассі" - тобто якась "рама" на яку різні приватні розробники можуть виготовляти спеціалізовані "обвіси" швидко і в великій кількості постійно їх модернізуючи. Проходженя сертифікації дрона починається "з нуля" кожного разу і це потребує багато часу...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:30 Ответить
БЕЙТОН...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:32 Ответить
дурь безумная, боевое оружие с хлебом ассоциировать
показать весь комментарий
10.02.2025 14:34 Ответить
ти ба, яників батон
показать весь комментарий
10.02.2025 14:39 Ответить
І знову проблема з назвами. Назвали би типу "цілунок смерті" чи "карніфекс"..
показать весь комментарий
10.02.2025 14:44 Ответить
Хорошая новость. Теперь остается посмотреть на количество произведенных BATON для ЗСУ.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:48 Ответить
За миллиардом деревьев можно и не увидеть.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:59 Ответить
Щось вже в очках рябить від різноманітних розробок,кодифікацій та допусків МО....А завтра знову черговий підрозділ збирає на Mavic.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:57 Ответить
Звичайне 3,14здобольство.У цей час Міноборони веде боротьбу з АОЗ.Це у них (в улусі) важливіше.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:01 Ответить
 
 