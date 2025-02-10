Беспилотник украинского производства BATON допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины беспилотные авиационные комплексы BATON отечественного производства.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

Дроны BATON изготовлены с учетом требований военных по принципу максимальной простоты и удобства эксплуатации в сложных условиях. Беспилотники BATON базируются на рамах различных размеров.

"Боевые птички" этих комплексов могут работать при различных погодных условиях: в мороз и жару. Конструкционно дроны имеют хорошие динамические свойства. И могут, в частности, догонять и поражать вражеские цели на немалой скорости", - говорится в сообщении.

