Беспилотник украинского производства BATON допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны
Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины беспилотные авиационные комплексы BATON отечественного производства.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.
Дроны BATON изготовлены с учетом требований военных по принципу максимальной простоты и удобства эксплуатации в сложных условиях. Беспилотники BATON базируются на рамах различных размеров.
"Боевые птички" этих комплексов могут работать при различных погодных условиях: в мороз и жару. Конструкционно дроны имеют хорошие динамические свойства. И могут, в частности, догонять и поражать вражеские цели на немалой скорости", - говорится в сообщении.
Ви уявляєте, як літає Паляниця?
Це якийсь треш.
Хіба не краще робити ворогу сюприз?
Якіїсь *****