РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7750 посетителей онлайн
Новости
12 988 12

В ЕС считают, что Украина способна открыть все кластеры переговоров о вступлении до конца 2025 года

Еврокомиссия о переговорах по вступлению Украины в ЕС

Генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении (NEAR) Герт Ян Копман считает, что Украина имеет все шансы открыть кластеры переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2025 года.

Об этом он заявил во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, в ЕС стремятся достичь этого, но все будет зависеть от Украины.

"Есть много доверия, мы видим друг в друге партнеров, и я надеюсь, что на этой основе мы за год сможем открыть все кластеры переговоров (о вступлении Украины в ЕС). Мы очень к этому стремимся, но, в конце концов, это будет зависеть от вас", - заявил Компан.

Он предупредил Украину об условиях Венгрии относительно прав национальных меньшинств, напомнив об "элементе, которому одна из стран-членов уделяет особое внимание".

"Я бы призвал всех, особенно членов Верховной Рады, двигаться вперед в выполнении плана действий по национальным меньшинствам, потому что это будет иметь влияние на темпы ваших переговоров о вступлении", - добавил Компан.

Читайте также: Украина планирует открыть в апреле первый кластер переговоров с ЕС, - Стефанишина

Ранее сообщалось, что скрининг украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза продлится до осени 2025 года.

Автор: 

Еврокомиссия (1538) переговоры (5155) членство в ЕС (1150)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
відкрити фломастери
показать весь комментарий
10.02.2025 17:32 Ответить
+2
показать весь комментарий
10.02.2025 17:44 Ответить
+2
скринінг українського законодавства... здатна відкрити всі кластери переговорів

розблокуйте ще мовні чакри та щелепні спазми- це умови Угорщини щодо прав націонсексуальних меншин...
показать весь комментарий
10.02.2025 17:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
відкрити фломастери
показать весь комментарий
10.02.2025 17:32 Ответить
Фсьо ідьот па плану* так кацапе?
показать весь комментарий
10.02.2025 17:42 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 17:44 Ответить
скринінг українського законодавства... здатна відкрити всі кластери переговорів

розблокуйте ще мовні чакри та щелепні спазми- це умови Угорщини щодо прав націонсексуальних меншин...
показать весь комментарий
10.02.2025 17:47 Ответить
Вони завумними словами намагаються приховати власну нікчемність та тупість!
показать весь комментарий
10.02.2025 17:54 Ответить
"ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ!"
Тільки обіцяли "кінець 2024-го року"!
показать весь комментарий
10.02.2025 17:53 Ответить
з цією владою, точно вступимо...
або в гавно або в партію
показать весь комментарий
10.02.2025 18:15 Ответить
И отверзлись Кластеры Господни, и захреначило оттуда хрен знает что!
показать весь комментарий
10.02.2025 18:36 Ответить
Вступ до ЄС це також безпека,бо ж не нападуть потім москалі на члена ЄС.Чи нападуть?
показать весь комментарий
10.02.2025 18:54 Ответить
морква гойдається на мотузкє перед мордою віслюка
показать весь комментарий
10.02.2025 19:15 Ответить
Зеленському це не потрібно.
показать весь комментарий
10.02.2025 19:30 Ответить
 
 