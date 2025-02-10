В ЕС считают, что Украина способна открыть все кластеры переговоров о вступлении до конца 2025 года

Генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении (NEAR) Герт Ян Копман считает, что Украина имеет все шансы открыть кластеры переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2025 года.

Об этом он заявил во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, в ЕС стремятся достичь этого, но все будет зависеть от Украины.

"Есть много доверия, мы видим друг в друге партнеров, и я надеюсь, что на этой основе мы за год сможем открыть все кластеры переговоров (о вступлении Украины в ЕС). Мы очень к этому стремимся, но, в конце концов, это будет зависеть от вас", - заявил Компан.

Он предупредил Украину об условиях Венгрии относительно прав национальных меньшинств, напомнив об "элементе, которому одна из стран-членов уделяет особое внимание".

"Я бы призвал всех, особенно членов Верховной Рады, двигаться вперед в выполнении плана действий по национальным меньшинствам, потому что это будет иметь влияние на темпы ваших переговоров о вступлении", - добавил Компан.

Ранее сообщалось, что скрининг украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза продлится до осени 2025 года.