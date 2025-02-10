В Одессе прогремел взрыв: Воздушные силы предупредили о скоростных целях с Черного моря

Во время воздушной тревоги в Одессе вечером 10 февраля прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв!" - написал городской голова Геннадий Труханов.

Ранее в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.

"Скоростные цели из Черного моря в направлении Одесской области! Одесса/Черноморск - в укрытие", - уточнили в командовании ПС.

Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Российские захватчики ударили ракетами по историческому центру Одессы.