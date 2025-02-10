РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7634 посетителя онлайн
Новости
2 505 1

В Одессе прогремел взрыв: Воздушные силы предупредили о скоростных целях с Черного моря

Взрыв был слышен в Одессе 10 февраля

Во время воздушной тревоги в Одессе вечером 10 февраля прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв!" - написал городской голова Геннадий Труханов.

Ранее в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.

"Скоростные цели из Черного моря в направлении Одесской области! Одесса/Черноморск - в укрытие", - уточнили в командовании ПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе избили 72-летнюю мать погибшего воина: Труханов пообещал взять ситуацию под личный контроль

Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Российские захватчики ударили ракетами по историческому центру Одессы.

Автор: 

взрыв (6907) Одесса (8025) Одесская область (3825) Воздушные силы (2684) Одесский район (284)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пад*люки, московські..
показать весь комментарий
10.02.2025 18:04 Ответить
 
 