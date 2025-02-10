В Одессе прогремел взрыв: Воздушные силы предупредили о скоростных целях с Черного моря
Во время воздушной тревоги в Одессе вечером 10 февраля прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В городе слышен взрыв!" - написал городской голова Геннадий Труханов.
Ранее в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.
"Скоростные цели из Черного моря в направлении Одесской области! Одесса/Черноморск - в укрытие", - уточнили в командовании ПС.
Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
Российские захватчики ударили ракетами по историческому центру Одессы.
