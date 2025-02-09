В Одессе избили 72-летнюю мать погибшего воина: Труханов пообещал взять ситуацию под личный контроль

В Одессе 72-летняя мать павшего военнослужащего заявила, что ее жестоко избили. В мэрии пообещали взять инцидент под личный контроль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич.

Что известно об избиении?

По ее словам, женщина, которая работает в одесской школе, недавно обратилась в офис городской организации "Батькивщина", где ей пообещали предоставить соглашение на медицинское обслуживание компанией "ИнтоСана".

Как рассказала ей пострадавшая, работница офиса отказалась впускать ее, а после спора ударила ее в грудь. После того женщина упала, ей придавили грудь коленом, натянули на голову капюшон и начали бить по голове.

"Человек убегал оттуда настолько быстро, насколько ему позволял возраст, пришел на работу. Ей стало плохо. Вызвали скорую, врачи которой передали правоохранителям информацию", - рассказала Буйневич.

Угрозы обидчиков

По словам чиновницы, с тех пор происходит "ряд просто недопустимых вещей".

Буйневич говорит, что получает сообщение от, вероятно, той работницы офиса, которая под видом благотворителей просит телефон пожилой женщины.





Как отмечает чиновница, ситуация приобретает вид, будто именно 72-летняя женщина била работницу офиса. Она рассказала, что ранее мать погибшего военного перенесла инсульт.

Буйневич обратилась к руководителям городской организации партии и призвала прекратить преследование матери погибшего Героя, которая находится в критическом состоянии и на грани повторного инсульта.

Кроме того, она сообщила, что матери военного регулярно звонят и морально унижают. Сама директор департамента заявила об угрозах с требованиями наказать работницу школы.

"Я сегодня морально убита. Провела с ней вечер. Выслушивала. Обнимала. Плакала. Но плакать должна не она. Не она. [...] Человек на грани повторного инсульта, она при мне сегодня (8 февраля - ред.) дважды едва не потеряла сознание. Оставьте ее в покое", - добавила Буйневич.

Реакция городских властей

Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал, что женщина получит всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

"Я беру этот вопрос под свой личный контроль. Ждем оценку и соответствующие действия правоохранителей. Виновные должны понести заслуженное наказание", - подчеркнул он.

