Новости
В Одессе избили 72-летнюю мать погибшего воина: Труханов пообещал взять ситуацию под личный контроль

В Одессе 72-летняя мать павшего военнослужащего заявила, что ее жестоко избили. В мэрии пообещали взять инцидент под личный контроль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич.

Что известно об избиении?

По ее словам, женщина, которая работает в одесской школе, недавно обратилась в офис городской организации "Батькивщина", где ей пообещали предоставить соглашение на медицинское обслуживание компанией "ИнтоСана".

Как рассказала ей пострадавшая, работница офиса отказалась впускать ее, а после спора ударила ее в грудь. После того женщина упала, ей придавили грудь коленом, натянули на голову капюшон и начали бить по голове.

Также смотрите: Избиение парня группой подростков в Киеве: сообщено о подозрении четырем участникам. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Человек убегал оттуда настолько быстро, насколько ему позволял возраст, пришел на работу. Ей стало плохо. Вызвали скорую, врачи которой передали правоохранителям информацию", - рассказала Буйневич.

Угрозы обидчиков

По словам чиновницы, с тех пор происходит "ряд просто недопустимых вещей".

Буйневич говорит, что получает сообщение от, вероятно, той работницы офиса, которая под видом благотворителей просит телефон пожилой женщины.

Побиття в Одесі
Побиття в Одесі

Как отмечает чиновница, ситуация приобретает вид, будто именно 72-летняя женщина била работницу офиса. Она рассказала, что ранее мать погибшего военного перенесла инсульт.

Буйневич обратилась к руководителям городской организации партии и призвала прекратить преследование матери погибшего Героя, которая находится в критическом состоянии и на грани повторного инсульта.

Кроме того, она сообщила, что матери военного регулярно звонят и морально унижают. Сама директор департамента заявила об угрозах с требованиями наказать работницу школы.

"Я сегодня морально убита. Провела с ней вечер. Выслушивала. Обнимала. Плакала. Но плакать должна не она. Не она. [...] Человек на грани повторного инсульта, она при мне сегодня (8 февраля - ред.) дважды едва не потеряла сознание. Оставьте ее в покое", - добавила Буйневич.

Читайте также: Избиение 13-летней школьницы в Киеве: установлены все участницы конфликта, допрошены потерпевшая и свидетели


побиття в одесіпобиття в одесі

Реакция городских властей

Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал, что женщина получит всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

"Я беру этот вопрос под свой личный контроль. Ждем оценку и соответствующие действия правоохранителей. Виновные должны понести заслуженное наказание", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение 12-летней девочки в Первомайске: 16-летней нападающей сообщено о подозрении в пытках

побиття в одесі

Автор: 

+39
Безвідносно гучного заголовку - а якби вона не була матір'ю загиблого військовослужбовця, то ситуацію не треба брати на особистий контроль? Зараз буде дуже багато близьких родичів загиблих, поранених і діючих, для всіх ситуації під особистий контроль не візьмеш. Певно має працювати закон - той що один для всіх.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:44 Ответить
+23
Труханов пообіцяв з'ясувати чому не добили.
Адєсіти, ви такі придурки зі своїм мером, гірше ніж харьковчанє колись з Гепою.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:43 Ответить
+19
федИрация ближний бой.
Точно рюзьге, бо "великий рузьге єзиг" ніасіліл
показать весь комментарий
09.02.2025 12:46 Ответить
Труханов пообіцяв з'ясувати чому не добили.
Адєсіти, ви такі придурки зі своїм мером, гірше ніж харьковчанє колись з Гепою.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:43 Ответить
А ви (з маленької літери) знаєте, що Третя Штурмова, Азов, дев'яностодвійка (і не лише) - це й є харьковчанє?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:54 Ответить
Ти теж за Гепу голосував?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:59 Ответить
Віктор Федоровичу, не знаю як там в вас (теж з маленької) в Ростові-на-Дону, але от ваш стратегичний партнер Україна - має Конституцію, що передбачає таємницю голосування, і на цьому всьо. Я не можу нічого довести, бо не сфоткав бюлетеня з галкою, а Ви все одно не повіріте. Тому можете лише брехати та спекулювати на цьому, ви ж патріот.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:25 Ответить
Ти навіть не зможеш довести, що ти це ти...коли відповідаєш на питання за кого голосував, то цим вже декларуєш свою позицію, яку доведеться якось обгрунтовувати та відстоювати...
показать весь комментарий
09.02.2025 15:19 Ответить
Я Вам провів лікбез Конституції Україні, співчуваю що Вам не зайшло: де Ви, і де Конституція. Дружина Константина.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:27 Ответить
...але симпатизуєш Гепі та Труханову, бо інакше сказав би, що не голосував би за них і іншим не радив. От все й прояснилося...
показать весь комментарий
09.02.2025 15:50 Ответить
Віктор Федоровичу, от Ви в часи молодості жили "по понятіям", а в громадян України є Конституційні права. Зокрема й право на таємницю голосування. Хочете спростувати - зверніться до Конституційного суду, може там поставляться з розумінням. Тоді й я буду змушений врахувати їхню позицію. А що Ви збираєтеся обговорювати зараз: чиїсь непідтверджені заяви? Вам відомо, як це називається: "бакланити". Але тут не зона.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:30 Ответить
Відповідно до ч. 3 Указу № 64/2022 на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини
показать весь комментарий
09.02.2025 16:37 Ответить
Але ми кажемо саме про тайну голосування. Воно обмежене чи ні? Пояснить, я весь на увазі.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:35 Ответить
Обмежене. Ти зобов'язаний сказати мені за кого голосував.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:37 Ответить
А Ви зобов'язні знати Конституцію України та дотримуватися хоча б тих положень, які не поставлено на павзу під час воєнного стану. Таємницю голосування поставлено? То дайте посилання на це. У наведеному Вами Указі - я цього не знайшов. Чи це означає що Ви балабол? Орестовиче, перелогіньтеся!
показать весь комментарий
09.02.2025 17:44 Ответить
Скільки ти вже усього написав, аби тільки не говорити, за кого голосував...
показать весь комментарий
09.02.2025 17:47 Ответить
Я Вам сказав про конституційну тайну голосування. Якщо хочете спростувати Конституцію, то не до мене.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:51 Ответить
Харків на 90% "зросійщене" місто. Їм ще десятиліття прийдеться вибльовувати отруту кацапщини. Одеситам ще довше. Про ТШ, Азов розказуй в іншому місті.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:00 Ответить
Про Азов не зрозумів. Що означає "в іншому"? Щодо решти: йдеться саме про громадян України, які аж в чому не гірше за Вас. Чи вважаєте себе Наполеоном? То лікуйтеся.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:32 Ответить
Т.зв. "народ даунбасу" це також, "такі самі громадяни України" (формально), як і ми з вами. Ну то цілуйтеся з ними, але краще через приціл. Наполеоном себе не вважаю, не заздри.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:45 Ответить
Якщо маєте докази протиправної діяльності з боку конкретних "жителів домбасса" (щодо зазіхання на територіальну цілісність України, участь у бандформуваннях тощо) - зверніться до правоохоронних органів. Нащо струшувати повітря?
показать весь комментарий
09.02.2025 17:48 Ответить
В нас ще й досі у Конституції захист російської мови. Це до того, в кого усі роки Незалежності була й є реальна влада. При бажанні дерусифікацію можна було десь за рік провести.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:45 Ответить
Так то не ерефівська мова, а загальна. Маємо право користуватися, та нічого ерефії не платити, це взагалі не їхня справа. Чи США платять Великобританії за використання англійської?
показать весь комментарий
09.02.2025 17:49 Ответить
Тобто ти за русскій мір, бо російська мова це й є русскій мір. А українці для тебе, це як аборигени англомовної Австралії...хто ти по національності питати, чи ні?
показать весь комментарий
09.02.2025 17:58 Ответить
Уззька мова не є ерефівський світ", всупереч болотним методичкам. Ії застосування не накладає на Україну жодних зобов'язань перед ереф. То взагалі не їхня справа - якою мовою ми спілкуємося в себе вдома. То ми сами вирішуватиме. Мовне питання розганяють провокатори на кшталт Вас, щоб пересварити громадян України та знизити її обороноздатність. Для чого б це робиться, не знаєте?
показать весь комментарий
09.02.2025 18:26 Ответить
Щодо національності, та ж само проблема, юридична. До 1991 року національність була правовою ознакою, бо вписана в паспорт. Неможливо було щось заперечити чи довести. Але потім це скасували (Ви, мабуть, не знаєте). Зараз немає національності юридично, є лише громадянство України. Тому провокаторам на кшталт Вас - залишається лише брехати та спекулювати. Хто завгодно може оголосити себе "українцем за національністю", навіть якщо насправді він білосрус, молдаванін, грек. (і навпаки: українець може прикинутися естонцем, в тому числі з шахрайською, злочинною метою). Як доведете чи спростуєте? Все лише на словах: "я так вважаю, що ти син юриста". А він не вважає, і доказів Ви не маєте, бо з паспорта їх прибрали.
показать весь комментарий
09.02.2025 18:33 Ответить
"Зараз немає національності юридично, є лише громадянство України." А юридичний Закон про Антисемітизм то це про кого, якщо національностей вже немає?
показать весь комментарий
09.02.2025 18:43 Ответить
Закон про антисемітізм забороняє, наприклад, щось писати образливе на адресу певної нації. І так само про захист меншин. А я кажу про те, що Ви не можете щось впевенно стверджувати про національність тієї чи іншої людини, бо вона більше не зазначається в паспорті: це насправді може бути хто завгодно, незалежно від Ваших фантазій. Пропонуєте визначати за формою носа? А якщо людина в дитинстві зламала носа, катаючися на санчатах? То можете й помилитися! Це називається "юридично безпідставні ствердження". От я собі вирішив, що ти кримський татарин, і мене не хвилює: це насправді так чи ні. Неможливо спростувати чи довести документально. Лише на рівні "бе-бе-бе я вважаю".
показать весь комментарий
09.02.2025 18:58 Ответить
Закон про антисемітізм забороняє, наприклад, щось писати образливе на адресу української національності?
показать весь комментарий
09.02.2025 19:13 Ответить
Це забороняє інший Закон, про недопущення дискримінації за расовою, національною, релігійною чи статевою та іншими ознаками. Було б дивно, якби закон про Антисемітизм регулював захист української національності.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:17 Ответить
Так ти ж сам сказав, що нема вже в Україні ніяких національностей, тому питання про національну приналежність є безглуздим!
показать весь комментарий
09.02.2025 19:23 Ответить
Звісно! Мова може вестися лише про громадянство. Про національність можна лише спекулювати, мовляв я такий щирий українець, а ви понаїхали (насправді, може, й навпаки!). Не доведете та не спростуєте. Але публічні заяви про те, що отака нація (і далі назва нації) - чимось погана за інших, отакі вислови дійсно караються законами, які Ви навели.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:42 Ответить
І національних меншин юридично вже теж немає?
показать весь комментарий
09.02.2025 18:44 Ответить
користуючись нагодою передаю привіт двом вАнабібнутим ТЮлькам, дАпамагла їй клаповуха:
нещодавно звернулася до офісу міської організації "Батьківщина", де їй пообіцяли надати угоду на медичне обслуговування компанією "ІнтоСана". Джерело: https://censor.net/ua/n3534775
показать весь комментарий
09.02.2025 13:03 Ответить
Ох Одеса, перлина біля моря,
Ох Одеса, біди зазнала й горя.
Ох Одеса, мій милий рідний край,
Живи моя Одеса, живи і розквітай.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:43 Ответить
ну що гвалт, бусифвкованих вбивають ?

та ні, шановні, в тилу !!! вбивають військового та б'ють стареньку мати загиблого Воїна

ЗЄльоний бардак в Державі !

ВИБОРИ !!!

.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:40 Ответить
Безвідносно гучного заголовку - а якби вона не була матір'ю загиблого військовослужбовця, то ситуацію не треба брати на особистий контроль? Зараз буде дуже багато близьких родичів загиблих, поранених і діючих, для всіх ситуації під особистий контроль не візьмеш. Певно має працювати закон - той що один для всіх.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:44 Ответить
Так. Якщо ніхто не взяв на особистий контроль, поліція охороняє порядок, а безпорядок - не їх парафія.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:50 Ответить
Скоро з'явиться новина про викладача ЛНУ - там то ситуацію на особистий контроль ніхто не візьме.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:15 Ответить
федИрация ближний бой.
Точно рюзьге, бо "великий рузьге єзиг" ніасіліл
показать весь комментарий
09.02.2025 12:46 Ответить
Та вони там всі фєдІрасти такі...
показать весь комментарий
09.02.2025 16:22 Ответить
Особистий контроль труханова? Бандюга вже в приднісров'ї як мінімум.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:46 Ответить
Почекаємо на результат...
показать весь комментарий
09.02.2025 12:47 Ответить
А якшо 72-річна матір того, хто в Польщу виїхав - то можна її п...дити і не розбиратися чи як?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:48 Ответить
Володька з польщі може повернутися і заступитися за матір, а не як сцикло по польщам шастати. А мати загиблого героя може розраховувати тільки на громадськість.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:52 Ответить
А мати загиблого героя може розраховувати тільки на громадськість.

Погоджуюся
показать весь комментарий
09.02.2025 12:56 Ответить
От тому нам і треба такі закони щоб за образи по національному признаку чи якщо якесь городське бидло що уявляє себе білим офіцером Турбіним щось вякне за мову чи то "селюк" - жорстоко карати. Штрафи або тюрма. Ці наслідки совковості малоросійства та російського шовінізма можно витравить тільки репресіями. Інакше таке бидло не розуміє.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:50 Ответить
Закони про покарання за "образи по національному признаку", дуже швидко трансформуються в той самий шовінізм.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:09 Ответить
Ви хоча б розумієте, що "офіцер та селюк" - це протистояння не за національною, а за кастовою ознакою. Касти в нас раніше називалися "сословія". Грушевський, Винниченко, Петлюра, Скоропадський, Вишиваний та інші національні лідери - були з сословія "дворян російської імперії". А 90 відсотків населення були селюкського сословія - тому саме вони створили успішну державу - УРСР, що досі стоїть.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:16 Ответить
Одеса, Одеса ...
5 лютого відомий Одеський комік Олег Філімонов склав мандат депутата Одеської міської ради.
Відгадайте чому?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:50 Ответить
Чому?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:54 Ответить
За віком.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:08 Ответить
Просвітіть, бо взагалі не в темі.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:55 Ответить
За віком.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:21 Ответить
Чому?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:55 Ответить
За віком
показать весь комментарий
09.02.2025 13:24 Ответить
невже, не дають гАваріть па-руцьке?
показать весь комментарий
09.02.2025 13:07 Ответить
то він напевно подає приклад коміку криворізькому...даремно,на те він і Хєрпіду..
показать весь комментарий
09.02.2025 13:16 Ответить
мабудь,щоб відмитися від зелені...
показать весь комментарий
09.02.2025 16:25 Ответить
Він вивалявся з зеленому лайні, але в нього хватило мужності Філімонов покаятися за те, що працював на КДБ.

https://youtu.be/3r21FUwC3UY?si=ulK5fBslKOu42rMV
Про співпрацю з КДБ з 01:33:48

https://youtu.be/s1vsR8yQJFs?si=BpWowekuPNtHMxZW
Олег Філімонов ДОСТРОКОВО склав мандат депутата
показать весь комментарий
09.02.2025 16:35 Ответить
Коли звучить «Труханов»- рускіє плещуть в долоні.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:53 Ответить
йо2ана русня. як завошивили Одесу.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:56 Ответить
В офісі Батьківщина їй пообіцяли допомогти з медичною допомогою, але потім прямо в офісі побили? А хто телефони її просить?
Взагалі нічого не зрозуміло...
показать весь комментарий
09.02.2025 12:59 Ответить
вибори наближаются тому усі хто не зелені в даному випадку батьківщина всі погані тільки = бонівтік = гарний а забув ще підлабузники як то труханов теж підійде
показать весь комментарий
09.02.2025 12:59 Ответить
Смердить виборами,і судячи по початку буде смердіти ще більше.Не знаю в чиєму штабі був написаний піар план,що починається "жорстоким побиттям матері полеглого героя штурханом працівниці офісу в груди"а закінчується інсультом,інфарктом і ще чимось але тут відчувається рука професіоналів,що писали сценаріі для "Кварталу".У відповідь пропоную повісити в Одесі великий банер з портретом Арахаміі.З тим відомим портретом,з вухами і неголеною пикою,після якого всі пригадують що в тридцятих роках в Сухумі проводили експерименти зі схрещення мавп з комсомолками.І з підписом - "давай здєлаєм іх ішо раз!"
показать весь комментарий
09.02.2025 13:00 Ответить
Ще йде війна а в нас вже такі історії.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:01 Ответить
...Та ще й у Юльки в офici. Не йму тями, якого дiдька жiночка похилого вiку поперлась в ту "Батькiвщину"?
показать весь комментарий
09.02.2025 13:12 Ответить
Є такі історії що волосся дибки стає . Особливо по селах . Але їм не надають розголосу .
показать весь комментарий
09.02.2025 13:15 Ответить
Вони били її як матір бійця. Били з ненавистю до країни, до мови. Одеса кишить промосковськими гнидами, які чекають пу. І найжирніші гнида- труханов. Він має бути знятий ,як кінська коханка Єкатєріна з постаменту!!!
показать весь комментарий
09.02.2025 13:03 Ответить
після виборів-
після буби -
після зняття військового стану - тобто ніколи.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:16 Ответить
порозводили кацапську наволоч
в українському місті,
починаючи з мера
показать весь комментарий
09.02.2025 13:07 Ответить
в країні ...
і я навіть знаю тих 73 хто це все поразводив..
показать весь комментарий
09.02.2025 19:22 Ответить
я же так і сказав!
нехай волиняки і львіці на повбивалово...
в одеситів свої проблеми!
показать весь комментарий
09.02.2025 19:37 Ответить
Юлю Дубайську на нари.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:09 Ответить
Та цитьте, а то, либонь, вiдомого форумного пана заюлька, пана Ваню, заре до iнфаркту пiдведете.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:15 Ответить
Його щось не видно останнім часом.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:22 Ответить
Забуваю його друге iм`я - за ним шифруеться, тiпо перевзувся, порвав з Юлькою.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:24 Ответить
В ПОЛІЦІЮ ЗАЯВУ А НЕ ОЦІ ПОНТИ СЕПАРСЬКОГО МЕРА.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:17 Ответить
Какой контроль?
Ты должен пообещать, что их лично расстреляешь!
Идет война!
показать весь комментарий
09.02.2025 13:21 Ответить
Мэры никогда не имели права расстреливать. Это компетенция органов исполнения наказания.
В давние, давние времена нарком мог расстрелять, но потом объяснять что так надо было. Когда наркоматы стали преобразовывать в министерства, министры утратили такую "привилегию"
показать весь комментарий
09.02.2025 15:54 Ответить
Ты серьезно? Я написал с сарказмом, а ты мне лекцию читаешь.
Какие органы исполнения наказания? Какой расстрел?
Украина присоединилась к протоколу № 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которому наше государство обязалось не применять смертную казнь при любых условиях.
показать весь комментарий
09.02.2025 18:42 Ответить
Очень жаль, что власть отдала Одессу на откуп сепаратистам и рашистским уродам, типа труханова, поэтому там и происходят такие зверские случаи.

Вспомните меня, Одесса ещё покажет своё свиное рыло и ударит ножом в спину Украины.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:24 Ответить
Партія "Батьківщина" вирішила пропіаритися і пообіцяла медичну страховку літній жінці, а та взяла і прийшла по неї. Далі все покрито мороком, може вони там всіх так обслуговують.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:24 Ответить
Офіс партії "Батьківщина"?!
Юлія Володимирівна ДУЖЕ ВІДОМА своїми передвиборчими схемами з "добрими пенсіонерами" що "спонсорують" її партію та допомагають у проведені виборів і отримані мінімальний гарантований відсоток...
Інцидент чи не з підготовкою до виборів відбувся?
показать весь комментарий
09.02.2025 13:30 Ответить
Боже.до чего ж у нас мерзкие людишки...даже война их не изменила...
показать весь комментарий
09.02.2025 13:51 Ответить
Це не у нас, а в офісі партії мадам Капітєльман.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:05 Ответить
бити жінку?
72 рокі?
нікого іншого в Одессі на побити не знайшлося?
показать весь комментарий
09.02.2025 14:00 Ответить
москвороте кацапське бидло геть з української одеси , вас толерувати вже ніхто не збирається ... ваш природній ареал існування північні болота тож рюкзаки , валізи і ***** туди ближче до мавзалєя
показать весь комментарий
09.02.2025 14:26 Ответить
Та там пів Молдаванки прокацапського гівна
показать весь комментарий
09.02.2025 15:27 Ответить
Даже не верится, что сегодня в Украине такое возможно! Неужели одесситы продались дьяволу?
показать весь комментарий
09.02.2025 15:33 Ответить
Що це за федИрация там така ?
показать весь комментарий
09.02.2025 16:29 Ответить
не думаю, що факт побиття пов'язаний з тим, що жінка мати загиблого героя. Тварюки бувають в будь якому офісі. Людський фактор ніхто не скасовував. Має бути не реакція труханова, а реакція тюльки володимирівни, до того ж реакція публічна!!
показать весь комментарий
09.02.2025 17:36 Ответить
Тільки зрадник міг узяти цю справу на контроль !
показать весь комментарий
09.02.2025 18:45 Ответить
адєса це вже рашка? чи може ще підождемо, коли кацапи прийдуть?
показать весь комментарий
09.02.2025 19:01 Ответить
 
 