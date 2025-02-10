В Украину с начала 2025 года вернули 31 похищенного Россией ребенка, - ОП
С начала 2025 года удалось вернуть 31 украинского ребенка, незаконно депортированного Россией.
Об этом сообщила директор инициативы Bring Kids Back UA и советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривная, информирует Цензор.НЕТ.
По данным исследований Йельского университета, только в открытых источниках задокументировано 314 случаев незаконной депортации украинских детей в Россию. Часть из них передали в базу усыновления, что может усложнить возвращение малышей на родину.
"Это часть системной политики России по депортации, стиранию идентичности украинских детей. Очень важно то, что они доказывают в этом исследовании, что детей, преимущественно из Донецкой и Луганской областей, перемещали в 21 регион России - вплоть до Сибири. Для этого использовалась государственная авиация РФ, в том числе самолеты из личного авиапарка Путина. Все эти факты уже переданы на рассмотрение Международного уголовного суда (МУС)", - заявила Заривная.
Ранее сообщалось, с начала 2025 года удалось эвакуировать 17 украинцев с временно оккупированных территорий и России, среди которых пожилые люди, маломобильные граждане и семьи с детьми.
