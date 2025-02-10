РУС
ЕС пересмотрит многомиллиардные ассигнования на внешнюю помощь на фоне заявлений Трампа, - Bloomberg

Евросоюз хочет пересмотреть программы по внешней помощи

Европейский Союз пересмотрит свою многомиллиардную внешнюю помощь, чтобы теснее связать распределение средств блока с внешнеполитическими интересами в условиях сложной международной ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Отмечается, что этот шаг происходит в то время, когда Европейская комиссия борется с растущим перечнем приоритетов, включая оборону, на фоне войны в Украине, и враждебных заявлений президента США Дональда Трампа в первые недели его пребывания в должности.

Согласно проекту документа, Еврокомиссия хочет стать более транзакционной, реформируя внешнюю помощь и сделать ее более "адресной для наших партнеров".

Также читайте: НАТО готово обеспечить поддержку Украины в случае отказа США, - глава военного комитета Альянса Драгоне

Также ЕС имеет целью реструктуризировать внешнюю помощь для обеспечения своих стратегических интересов, включая укрепление альянсов со странами-единомышленниками, обеспечение доступа к сырьевым ресурсам и сдерживание притока мигрантов.

В проекте документа отмечается, что общий бюджет ЕС, который традиционно составляет около 1% ВВП блока, перенапряжен ввиду широкого спектра требований - от "зеленого" перехода до обороны.

В ближайшие недели Еврокомиссия представит идеи по улучшению своего следующего семилетнего бюджета на период с 2028 по 2034 год.

Читайте также: ЕС намерен углубить сотрудничество с НАТО в сфере обороны, - Еврокомиссия

Ой-йой, схоже, що тепер доведеться трохи підзатягнути пояси... Але не тим, хто реально потребує допомоги, а тим, хто звик комфортно вирішувати світові проблеми на 100500 круглих столах з шампанським у руках. Життя послів у топових готелях під загрозою, міжнародні чиновники можуть дізнатися про існування економ-класу, а бюджети на «дуже важливі зустрічі» доведеться переглянути. Що ж, важкі часи настали - доведеться працювати не язиком, а результатами. Але ж це не про них, правда?
10.02.2025 18:04 Ответить
не заздріть. вам все одне нічого не обломиться
10.02.2025 18:28 Ответить
- Тату, горілка подорожчала, ти менше питимеш! - Ні, синку, ти будеш менше їсти
10.02.2025 20:06 Ответить
гроші на оборону давайте,..
а не на зелений перехід!

інакше буде ядерна зима,
а не потепління..
10.02.2025 18:09 Ответить
Вже почали з'їжджати з теми зеленого переходу. Дозволили газові котли вдома ще мінімум 5 років тримати, а нові ставити тільки якщо на біометані будуть.

А так безапеляційно казали що вже з 2025 тільки теплові насоси і електричне опалення з використанням сонячних панелей залишать.

До речі це шанс Україні збагатитися. Десь тут була новина про те, що Україна почала експорт біометану і може його розширити.
10.02.2025 18:30 Ответить
невже зменшать допомогу БОПОРу?
10.02.2025 19:22 Ответить
Якщо на Марсі є життя - недовго йому залишилося… Скоро і туди доберуться Трамп з Маском…
10.02.2025 21:26 Ответить
 
 