ЕС пересмотрит многомиллиардные ассигнования на внешнюю помощь на фоне заявлений Трампа, - Bloomberg

Европейский Союз пересмотрит свою многомиллиардную внешнюю помощь, чтобы теснее связать распределение средств блока с внешнеполитическими интересами в условиях сложной международной ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Отмечается, что этот шаг происходит в то время, когда Европейская комиссия борется с растущим перечнем приоритетов, включая оборону, на фоне войны в Украине, и враждебных заявлений президента США Дональда Трампа в первые недели его пребывания в должности.

Согласно проекту документа, Еврокомиссия хочет стать более транзакционной, реформируя внешнюю помощь и сделать ее более "адресной для наших партнеров".

Также ЕС имеет целью реструктуризировать внешнюю помощь для обеспечения своих стратегических интересов, включая укрепление альянсов со странами-единомышленниками, обеспечение доступа к сырьевым ресурсам и сдерживание притока мигрантов.

В проекте документа отмечается, что общий бюджет ЕС, который традиционно составляет около 1% ВВП блока, перенапряжен ввиду широкого спектра требований - от "зеленого" перехода до обороны.

В ближайшие недели Еврокомиссия представит идеи по улучшению своего следующего семилетнего бюджета на период с 2028 по 2034 год.

