ЕС пересмотрит многомиллиардные ассигнования на внешнюю помощь на фоне заявлений Трампа, - Bloomberg
Европейский Союз пересмотрит свою многомиллиардную внешнюю помощь, чтобы теснее связать распределение средств блока с внешнеполитическими интересами в условиях сложной международной ситуации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.
Отмечается, что этот шаг происходит в то время, когда Европейская комиссия борется с растущим перечнем приоритетов, включая оборону, на фоне войны в Украине, и враждебных заявлений президента США Дональда Трампа в первые недели его пребывания в должности.
Согласно проекту документа, Еврокомиссия хочет стать более транзакционной, реформируя внешнюю помощь и сделать ее более "адресной для наших партнеров".
Также ЕС имеет целью реструктуризировать внешнюю помощь для обеспечения своих стратегических интересов, включая укрепление альянсов со странами-единомышленниками, обеспечение доступа к сырьевым ресурсам и сдерживание притока мигрантов.
В проекте документа отмечается, что общий бюджет ЕС, который традиционно составляет около 1% ВВП блока, перенапряжен ввиду широкого спектра требований - от "зеленого" перехода до обороны.
В ближайшие недели Еврокомиссия представит идеи по улучшению своего следующего семилетнего бюджета на период с 2028 по 2034 год.
а не на зелений перехід!
інакше буде ядерна зима,
а не потепління..
А так безапеляційно казали що вже з 2025 тільки теплові насоси і електричне опалення з використанням сонячних панелей залишать.
До речі це шанс Україні збагатитися. Десь тут була новина про те, що Україна почала експорт біометану і може його розширити.