6 084 32

НАТО готово обеспечить поддержку Украины в случае отказа США, - глава военного комитета Альянса Драгоне

Джузеппе Каво Драгоне

На Вашингтонском саммите страны НАТО обязались обеспечить долгосрочную поддержку Украины, пообещав выделить не менее 40 млрд евро на помощь в сфере безопасности на 2025 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью АрмияInform заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"В декабре начала работу Программа НАТО по поддержке и предоставлению Украине помощи в сфере безопасности (NSATU). Я не буду спекулировать на потенциальных изменениях в политике США, но НАТО работает над тем, чтобы помощь была равномерно распределенной и постоянной", - отметил адмирал.

По его словам, создание NSATU свидетельствует о приверженности НАТО длительной поддержке независимо от политических изменений в отдельных странах-членах.

"Безопасность Украины - это наша безопасность, и мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке", - подытожил он.

Напомним, в субботу, 25 января, президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что заморозил предоставление Вашингтоном помощи другим странам.

Читайте также: Потери армии РФ и систематические удары Украины по военным объектам на территории России ухудшают ее долгосрочные возможности ведения войны, - глава военного комитета Альянса Драгоне

+17
Дай Боже шоб так і сталось.
10.02.2025 09:13 Ответить
+12
Як прикро таке слухати, що на одинадцятому році війни ми чекаємо захисту то від США, то від НАТО, чи маленької Литви, яка для оборони України і посилення ЗСУ зробила більше за Потужного Лідора. Звичайно допомога то клас і без неї нам буде дуже важко, а точніше ніяк проти такого монстра, як Цапія, але наш з 2019 року не зробив нічого, крім погіршення нашої позиції в обороні, а рік назад ще і підсунув свиню бусифікацією, без мобілізації ми ніяк не обійдемося, але це потрібно було робити по-людські, через контракти і оплату військових таким сум, щоб вони йшли самі, а не ховалися і не топилися в умовній Тисі. Боневтіку головне його рейтинг і збереження при владі його шобли, щоб продовждити перебування на високій посаді і виключно для себе, а не для користі України.
10.02.2025 09:25 Ответить
+8
Боже, благослови НАТО та усіх союзників на допомогу Україні та додай розуму і совісті Трампу, віджени від очей і вух його лукавих порадників із зрадницькими намірами служіння вселенському злу у зігуючих позах. Амінь.
10.02.2025 09:34 Ответить
Лиш ни афішуйте це,бо Трампі разом з Маскі одразу з радістю вмиють руки(((
10.02.2025 09:16 Ответить
Вони самі це дурному макароннику і підказали: ти ляпни, ми вмиємо руки, а потім буде як буде (як з відомим меморандумом...)
10.02.2025 13:44 Ответить
тільки в діла треба вірити тільки в них, слова то пусте...
10.02.2025 09:16 Ответить
"...щонайменше 40 млрд євро..."

Гроши то - добре, але де на них зброї купити?
10.02.2025 09:24 Ответить
Ні, дещо він таки робить, треба визнати, не тільки грабує і бусифікує. Але це все настільки через одне місце робиться, настільки повільно, що починаєш серьйозно сумніватись в його розумових здібностях. Причому враховуючи що абсолютно те саме відбувалось і за попередньої влади, а вона була в 1000 раз більш компетентна, мимоволі доводиться звертатись до якіхсь конспірологічних теорій.
10.02.2025 14:05 Ответить
Оказывается, некогда отжатая у Финляндии Карелия возглавила в 2024 году рейтинг самых депрессивных регионов РФ. При этом сама Финляндия по всем социально-экономическим исследованиям является самой счастливой страной в мире.

Напасть на маленькую счастливую страну, положить 200 тысяч жизней, отхватить кусок высокоразвитой территории и превратить его в вонючую депрессивную помойку - это и есть вся суть совковой Московии.
10.02.2025 15:55 Ответить
А разом допомогти нє? Куколдизм цвіте буйним цвітом. Подібна позиція вчергове доводить, що потопельник має рятувати себе сам
10.02.2025 09:51 Ответить
Ну, якщо це не просто балачки, а реальна допомога, то, в принципі, непогано. Особливо, якщо врахувати той факт, що штати у особі бідона нам спромоглися за 3(!) роки виділити допомоги лише на 27 мільярдів (зброї, яка зараз знаходиться на території України).
10.02.2025 10:04 Ответить
ну поділи на 100, ото скільки дасть європа, та ще й касками або саперськими лопатками
10.02.2025 10:59 Ответить
А трамп говорил про почти 300 млрд.
10.02.2025 11:29 Ответить
Вся допомога, виділена конгресом, це 210 мільярдів (фінансова та військова). Але зброї ми по факту отримали на 27.
10.02.2025 11:57 Ответить
Возможно надо было меньше стадионов строить и сакур сажать.
10.02.2025 12:22 Ответить
Подоляковський однотижневий балабол?
А куди розікрали державний бюджет?
На вас, ********, теж.
10.02.2025 14:34 Ответить
Бла...Бла...Бла....Пьлять
10.02.2025 10:05 Ответить
Ось тут зеленський і шобла заплакала. Оман не спрацьовує, капітуляція відкладається, хоча вкраїнчики дуже допомагають цьому шляхом ухилянства і гучному мовчанню на дії (злочини) зеленського і зеленої шобли
10.02.2025 10:05 Ответить
Вас шось зранку покусало ?
10.02.2025 10:08 Ответить
Я щось не зрозумів, туж сумно стало?
10.02.2025 19:24 Ответить
А тим часом "вкраїнчики" за минулу добу закобзонили 1170 капацчиків (русских алкашей)
10.02.2025 19:09 Ответить
ЛИКБЕЗ для диванного *******: той звіт, який дає ГШ по втратах живої сили москалів це 200+300
10.02.2025 19:27 Ответить
НАТО то так, а політичні шльондри типу фіцо, орбан, шольц і інші?
10.02.2025 10:57 Ответить
НАТО готове... ? А якщо Орбан, Фіцо, Ердоган проти? Такі колгоспи з їх консенсуальністю абсолютно недієздатні, - від слова АБСОЛЮТНО. Ганебна історія Європи перед другою світовою війною, з апофіозною подією Мюнхен38, підтверджує єдиний спосіб "самозахисту" в боягузливій Європі віддавати агресору сусідів. Європа була оповита мереживом двосторонніх договорів...
10.02.2025 11:17 Ответить
Але йде про не просто підтримку, за що ми щіро вдячні европейцям, а саме про ГАРАНТІЮ безпеки. Можливо, вони розуміють, що безпеку України гарантує ЛИШЕ 5-та Стаття, а Трамп запрошувати нас до НАТО не хоче, тому нам гарантується ліше ПІДТРИМКА. Хоча й за неї Европі наша велика дяка.
Треба пережити якось ці темні часи трампізму.
10.02.2025 15:46 Ответить
обещать не значiт женiцца!
10.02.2025 16:11 Ответить
 
 