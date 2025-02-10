НАТО готово обеспечить поддержку Украины в случае отказа США, - глава военного комитета Альянса Драгоне

На Вашингтонском саммите страны НАТО обязались обеспечить долгосрочную поддержку Украины, пообещав выделить не менее 40 млрд евро на помощь в сфере безопасности на 2025 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью АрмияInform заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"В декабре начала работу Программа НАТО по поддержке и предоставлению Украине помощи в сфере безопасности (NSATU). Я не буду спекулировать на потенциальных изменениях в политике США, но НАТО работает над тем, чтобы помощь была равномерно распределенной и постоянной", - отметил адмирал.

По его словам, создание NSATU свидетельствует о приверженности НАТО длительной поддержке независимо от политических изменений в отдельных странах-членах.

"Безопасность Украины - это наша безопасность, и мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке", - подытожил он.

Напомним, в субботу, 25 января, президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что заморозил предоставление Вашингтоном помощи другим странам.

