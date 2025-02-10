Потери армии РФ и систематические удары Украины по военным объектам на территории России ухудшают ее долгосрочные возможности ведения войны, - глава военного комитета Альянса Драгоне

Удары Украины по военным объектам на территории России являются легитимной формой самообороны в соответствии с международным правом. Эти атаки подрывают российскую логистику, ослабляют ее способность осуществлять дальнейшие нападения и заставляют Москву выделять больше ресурсов на собственную оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью АрмияInform заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Хотя эти удары сами по себе не могут закончить войну, они наносят значительный ущерб России, поскольку их целями являются топливные склады, авиабазы и запасы боеприпасов. Растущие потери РФ на поле боя в сочетании с увеличением давления на ее оборонную промышленность постепенно ухудшают ее долгосрочные военные возможности", - подчеркнул Драгоне.

Председатель Военного комитета НАТО также подчеркнул, что несмотря на большие потери на фронте, Россия продолжает войну при поддержке Северной Кореи, Ирана и Китая. Однако в долгосрочной перспективе России будет сложно и в дальнейшем не учитывать такой высокий уровень потерь.



"С февраля 2022 года Россия потеряла более 700 тысяч солдат убитыми и ранеными. Тысячи танков, бронемашин и самолетов были уничтожены, а российский флот был вытеснен из большей части Черного моря", - отметил Драгоне.

Он добавил, что Северная Корея поставляет России боеприпасы, ракеты и даже личный состав.

"Это представляет значительную угрозу, позволяя России пополнять свои запасы на фоне больших потерь. Это также является еще одним нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и опасным расширением российской войны", - подчеркнул Драгоне.

Напомним, в 2024 году Северная Корея отправила тысячи своих рабочих в Россию, несмотря на резолюцию Совета безопасности ООН против Пхеньяна, запрещающую это делать.

