Общие боевые потери РФ с начала войны - около 850 490 человек (+1170 за сутки), 10 001 танк, 22 879 артсистем, 20 813 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 850 490 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 850490 (+1170) человек,
танков - 10001 (+9) ед.,
боевых бронированных машин - 20813 (+16) ед.,
артиллерийских систем - 22879 (+35) ед.,
РСЗО - 1273 (+0) ед.,
средства ППО - 1059 (+3) ед.,
самолетов - 370 (+0) ед.,
вертолетов - 331 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 24623 (+137),
крылатые ракеты - 3054 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед.,
подводные лодки - 1 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 36638 (+109) ед.,
специальная техника - 3740 (+1).
Ну, відосів щодо торів, панцирів та навіть "зоопарків", що нищать за допомогою FPV-шок - було останні місяці. Це означає - тактичний рівень. 20-25 км від ЛБЗ максимум. Зоопарки - контрбатарейка, це зрозуміло. Тори-панцирі, по їхній доктрині - типу проти апаратів в радіусі 5-30км. Проти дронів це давно неефективно, окрім "великих крил" і самозахисту, значить намагаються полювати на тактичну авіацію ЗСУ.
Два російські ЗРГК "Панцирь-С1" знищено підрозділами ВМС на Херсонщині.
За минулу добу було знищено два зенітно-ракетних комплекси: "Бук-М3" та "Тор-М2"
Новини такі з'являються постійно. В когось вони залишаються в пам'яті, хтось просто пропускає повз свідомість.
На що їм не начхати? На далекобійну арту ЗСУ, на РСЗО ЗСУ, на авіацію ЗСУ - бо цим вони можуть хизуватися в ТВ.
А що авіація ЗСУ почала працювати на 0 фактично - теж вже були новини.
Не породжуйте зайвих суттєвостей - все факти для напрочуд логічних версій у вас в руці.
Тварі 850!!!🇺🇦
173!! одиниці знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Танчики перевалили за 10000! Чумардоси закрили чергові 50000 с загальним результатом 850000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 850 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
Танчики доповзли до ювілею, а аналоговнєтна армата так ні разу на полі бою і не з'явилася.
Січнева перша тисяча по логістиці, а от спецтехніка дуже просіла.
Тому рекордів в графі "спецтехніка", у сенсі "військова спец.техніка на гусіні" - більше чекати не треба. Їх не буде. Бо фізично немає машин. І не буде ще довго.