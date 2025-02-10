РУС
Новости
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 850 490 человек (+1170 за сутки), 10 001 танк, 22 879 артсистем, 20 813 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 850 490 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 850490 (+1170) человек,

танков - 10001 (+9) ед.,

боевых бронированных машин - 20813 (+16) ед.,

артиллерийских систем - 22879 (+35) ед.,

РСЗО - 1273 (+0) ед.,

средства ППО - 1059 (+3) ед.,

самолетов - 370 (+0) ед.,

вертолетов - 331 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 24623 (+137),

крылатые ракеты - 3054 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед.,

подводные лодки - 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 36638 (+109) ед.,

специальная техника - 3740 (+1).

Смотрите также: Артиллеристы 148 бригады контрбатарейным огнем поразили две российские гаубицы и танк. ВIДЕО

Інфографіка

армия РФ (20613) Генштаб ВС (6973) ликвидация (4063) уничтожение (7951)
+32
Танки 10 тис.
Тварі 850!!!🇺🇦
10.02.2025 07:52 Ответить
+27
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
10.02.2025 07:39 Ответить
+24
Танчики... Ну нахєра нормальній країні 10к танчиків??
10.02.2025 07:56 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
10.02.2025 07:39 Ответить
по ураженим засобам ППО цей місяць буде видатним порівняно з попередніми, якщо темп збережеться.
10.02.2025 07:49 Ответить
Схоже, кацапи трішки охєрєлі від того, що ПС ЗСУ почало їх пригощати 250-кілограмовими бомбами з модулями високої точності, які прилітають акурат в довбешки штабам бригад. Тому в січні-лютому потягли коштовні установки ППО ближче до фронту...
10.02.2025 10:54 Ответить
можно і таке припустити. Але невідомо на якій відстані від ЛБЗ ті ураження стались. Можливо надійшла партія AGM-88. Все ж таки дальність до 150 км - це достатньо щоб іх безпечно використовувати наявними бортами.
10.02.2025 11:04 Ответить
Звісно, там все "вперемішку".

Ну, відосів щодо торів, панцирів та навіть "зоопарків", що нищать за допомогою FPV-шок - було останні місяці. Це означає - тактичний рівень. 20-25 км від ЛБЗ максимум. Зоопарки - контрбатарейка, це зрозуміло. Тори-панцирі, по їхній доктрині - типу проти апаратів в радіусі 5-30км. Проти дронів це давно неефективно, окрім "великих крил" і самозахисту, значить намагаються полювати на тактичну авіацію ЗСУ.
10.02.2025 11:32 Ответить
за останні дні якось не було відео знищення ППО саме fpv-дронами, тому важко стверджувати чим саме в останні дні вони були знищені. Але за вісім днів лютого дев'ять одиниць виглядає якось аномально, враховуючи. що з 21-го січня по друге лютого не було жодного ураження засобів ППО. З цього можно зробити висновок, що справа не в fpv-дронах, а у чомусь іншому.
10.02.2025 12:05 Ответить
Наприклад: 7 лютого на цензорі пройшла новина про знищення 1Л219М "Зоопарк-1" бійцями 109-го горно-штурмового бату. Зараз - чомусь видалено. Але гугл ще пам'ятає.

Два російські ЗРГК "Панцирь-С1" знищено підрозділами ВМС на Херсонщині.

За минулу добу було знищено два зенітно-ракетних комплекси: "Бук-М3" та "Тор-М2"

Новини такі з'являються постійно. В когось вони залишаються в пам'яті, хтось просто пропускає повз свідомість.
10.02.2025 15:25 Ответить
обидва посилання на новини - за січень. Одна за перше, а друга за двадцяте, коли був уражений останній у січні засіб ППО. Потім буа пауза на тринадцять діб до другого лютого, а з другого вже дев'ять уражень. Тому я і роблю висновок, що справа не в fpv-дронах, а у чомусь іншому. .
10.02.2025 16:05 Ответить
Коли знищене - хєр зна. Точні дати невідомі. ОЧЕВИДНО, що в інтернети попадає менша частина від реально знищеного. Знищене FPV-шками, значить притягнуте близько до фронту. В умовах дефізицту такої техніки - вони не здатні все це відновлювати зараз - пригується до фронту з якоюсь метою. На особовий склад - їм начхати. На знищення буханок з бк/продуктами/паливом - начхати.

На що їм не начхати? На далекобійну арту ЗСУ, на РСЗО ЗСУ, на авіацію ЗСУ - бо цим вони можуть хизуватися в ТВ.

А що авіація ЗСУ почала працювати на 0 фактично - теж вже були новини.

Не породжуйте зайвих суттєвостей - все факти для напрочуд логічних версій у вас в руці.
10.02.2025 16:42 Ответить
логічно лише те, що ГШ маже півмісяця не показував уражень засобів ППО, а тут як прорвало. Тому логічно зробити логічний висновок що щось змінилось Це єдина суттєвість.
10.02.2025 19:14 Ответить
Танки 10 тис.
Тварі 850!!!🇺🇦
10.02.2025 07:52 Ответить
Танчики... Ну нахєра нормальній країні 10к танчиків??
10.02.2025 07:56 Ответить
а від коли це паРаша-мацковія була нормальною державою ??? вони завжди були імперіалістами, шовіністами і червоними нацистами !!! розв'язали 1 та 2 Світові війни та ще з сотню дрібних тільки у ХХ-сторіччі, він бо завжди хотіли світового панування !!!
10.02.2025 08:04 Ответить
Соссия - не страна. Это территория , которой правят разные ОПГ.
10.02.2025 23:42 Ответить
ну, так, танчики заювілеїлись...
10.02.2025 08:07 Ответить
два юбиплейчика 10к по танкам и 850к по мясу а где пепелац?
10.02.2025 08:24 Ответить
Вчора був )
10.02.2025 08:44 Ответить
Вчора був.
10.02.2025 08:47 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
10.02.2025 08:34 Ответить
🙏🙏🙏❤️
10.02.2025 09:22 Ответить
Минув 4009 день москальсько-української війни.
173!! одиниці знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Танчики перевалили за 10000! Чумардоси закрили чергові 50000 с загальним результатом 850000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 850 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
10.02.2025 08:41 Ответить
10.02.2025 08:46 Ответить
850 тис чумардосів, зима на сьогодні 108 360, літо 24 (107 520) вже позаду, рекордна осінь 24 (125 830) очевидно теж не встоє.
Танчики доповзли до ювілею, а аналоговнєтна армата так ні разу на полі бою і не з'явилася.
Січнева перша тисяча по логістиці, а от спецтехніка дуже просіла.
10.02.2025 08:57 Ответить
Бо її НЕМАЄ! ("спецтехніки"...). В СРСР (до ІІ Світової), евакотехніка взагалі мало розвивалася і їй уваги великої не приділяли. Евакуйовувать техніку планували бойовими танками.
10.02.2025 09:16 Ответить
В спец-техніку, я так розумію, вже більше року почали записувати просто цивільні екскаватори. Бо в засрашці широкої номенклатури важких машин на гусіні для різних цілей (евакуація, ремонти, інженерка польова, понтони, мости, тощо) ніколи і не було. Попри наявність ніби-то безлічі "стройбатів" та "понтонщиків", насправді - там був ДУЖЕ обмежений набір техінки. Достатньо сказати, що чи не наймасовішою техінкою подібного плану були різні модифікації МТЛБ. Які були створені в Харкові і 100% яких і випущені були в Харкові. В засрашки на початок повномасштабки на базах зберігання було ~4500 машин різного ступеню "цілості". На осінь 2024 з тих чотирьох з половиною тисяч на базах залишилось приблизно 500 машин. Щодо яких навіть супутникові знімки говорили осінтерам, що їхній стан оцінюється "категорично непридатне до відновлення" або навіть "пляма іржі, а не машина". В засрашки є вся документація щодо виробництва цих машин. Але за 3 роки війни вони не подужали побудувати відповідне виробництво.

Тому рекордів в графі "спецтехніка", у сенсі "військова спец.техніка на гусіні" - більше чекати не треба. Їх не буде. Бо фізично немає машин. І не буде ще довго.
10.02.2025 11:03 Ответить
Ще й ІІІ-тя одну на днях спалила при переправі)
10.02.2025 11:59 Ответить
Вони почали активно гнати на фронт "буханки" та жигулі. Бо, як не дивно, їм навіть китайські гольф-кари в якості баггі перестали постачати, а напівспортивні мотики, які вони крали в окупованих містах та виклянчували в "волонтерів" - якось майже зійшли нанівець - мабуть, холодно і дупця мерзне на мотику через сіру зону ломитись. Хєр зна, що в таких умовах буде з фронтом.
10.02.2025 15:29 Ответить
10.02.2025 09:17 Ответить
Ювілейне комбо 👍 переможцям міцного здоров'я 😁
10.02.2025 09:43 Ответить
Коли ж ця грьобана мордва вже закінчитьця!
10.02.2025 10:48 Ответить
Мордва - як ранкова кава... Вже б якогось латте би б....
10.02.2025 12:08 Ответить
 
 