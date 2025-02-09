КНДР в прошлом году направила в РФ тысячи рабочих, несмотря на запрет Совбеза ООН, - разведка Южной Кореи

В 2024 году Северная Корея отправила тысячи своих рабочих в Россию, несмотря на резолюцию Совета безопасности ООН против Пхеньяна, запрещающую это делать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Yonhap, ссылаясь на национальную разведывательную службу Южной Кореи.

По данным разведки, северокорейских работников отправляли на стройки по всей России. Это было связано с нехваткой рабочей силы, вызванной войной РФ против Украины.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, в ответ на испытания оружия Северной Кореей, стране запрещено отправлять своих граждан на работу за границу, а все северокорейские рабочие должны были вернуться обратно до декабря 2019 года.

В то же время в Сеуле предполагают, что КНДР и Россия могут обходить этот запрет, используя студенческие визы для отправки северокорейских рабочих.

"Радио Свободная Азия" со ссылкой на данные Федеральной службы статистики России сообщало, что в течение 2024 года в Россию въехал 13 221 гражданин КНДР, что примерно в 12 раз больше, чем годом ранее.

Среди тех, кто въехал в Россию в прошлом году, 7887 человек заявили, что приехали с образовательной целью. Этот шаг произошел на фоне постоянной поддержки Северной Кореей военных усилий России против Украины.

