РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7155 посетителей онлайн
Новости
1 856 9

КНДР в прошлом году направила в РФ тысячи рабочих, несмотря на запрет Совбеза ООН, - разведка Южной Кореи

Северная Корея в 2024 году отправила тысячи рабочих в Россию

В 2024 году Северная Корея отправила тысячи своих рабочих в Россию, несмотря на резолюцию Совета безопасности ООН против Пхеньяна, запрещающую это делать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Yonhap, ссылаясь на национальную разведывательную службу Южной Кореи.

По данным разведки, северокорейских работников отправляли на стройки по всей России. Это было связано с нехваткой рабочей силы, вызванной войной РФ против Украины.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН, в ответ на испытания оружия Северной Кореей, стране запрещено отправлять своих граждан на работу за границу, а все северокорейские рабочие должны были вернуться обратно до декабря 2019 года.

Читайте также: Армия КНДР неизменно будет поддерживать РФ, - Ким Чен Ын

В то же время в Сеуле предполагают, что КНДР и Россия могут обходить этот запрет, используя студенческие визы для отправки северокорейских рабочих.

"Радио Свободная Азия" со ссылкой на данные Федеральной службы статистики России сообщало, что в течение 2024 года в Россию въехал 13 221 гражданин КНДР, что примерно в 12 раз больше, чем годом ранее.

Среди тех, кто въехал в Россию в прошлом году, 7887 человек заявили, что приехали с образовательной целью. Этот шаг произошел на фоне постоянной поддержки Северной Кореей военных усилий России против Украины.

Также читайте: КНДР готовится начать производство беспилотников, разработанных при содействии России, - NHK

Автор: 

КНДР (1275) россия (97281) Южная Корея (345) внешняя разведка (412)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І шо ото оон зробить пухляку та чучхеістам? Ото ж і воно шо нН И Ч О Г О.
Тому на це оон всі гівнюки давно поклали великий та товсий х...рен.
показать весь комментарий
09.02.2025 09:17 Ответить
трамп дай команду зігуючому аутісту ілоне розігнати оон, знеси цю будівлю, збудуй трамп тауер пауер.

показать весь комментарий
09.02.2025 09:26 Ответить
ООН втерлася?
показать весь комментарий
09.02.2025 09:34 Ответить
Анекдоти ********** починаються з фрази
"попри заборону Радбезу ООН"
показать весь комментарий
09.02.2025 09:41 Ответить
Трамп розжени ту фірму оон
показать весь комментарий
09.02.2025 09:50 Ответить
Ця ООН та її заборони існують тільки для лохів, на жаль
показать весь комментарий
09.02.2025 10:09 Ответить
ООН тепер нагадує зручний і комфортний круїзний лайнер зі зламаними двигунами на сцені якого різноетнічні пасажири з нудьки розважають самі себе демонстрацією своєї "самоідентичності" в океані толерастичного постмодернізму...
показать весь комментарий
09.02.2025 10:50 Ответить
Шось задовго та ООН існує. Її попередники післянаполеонівський Священний Союз та Ліга Націй здохли за 20-25 років.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:54 Ответить
Головне, що Південна Корея нічого не відправила Україні, тому все добре. ООН задоволена.
показать весь комментарий
09.02.2025 11:42 Ответить
 
 