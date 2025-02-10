ЕС намерен углубить сотрудничество с НАТО в сфере обороны, - Еврокомиссия

Сейчас Европейский союз намерен усиливать сотрудничество со странами-членами НАТО, не входящими в ЕС.

Об этом рассказали в Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметили в Еврокомиссии, акцент делается на согласованности усилий различных стран-членов. В частности одна из целей Европейского союза является поддержка стран-членов в вопросе выполнения ими международных обязательств, в том же числе, которые были взяты перед НАТО.

Для обеспечения координации организуются межштатные обмены с Международным секретариатом НАТО.

"Как было объявлено в Европейской оборонно-промышленной стратегии, расширенное сотрудничество с НАТО по вопросам оборонной промышленности обеспечивается специальным структурированным диалогом, начатым в 2024 году", - отмечается в ответе Еврокомиссии.

Оборонное сотрудничество ЕС и НАТО развивается на основе стратегического партнерства, направленного на повышение безопасности в Европе и трансатлантическом пространстве. Обе организации дополняют друг друга: НАТО обеспечивает коллективную оборону и военный потенциал, тогда как ЕС концентрируется на кризисном управлении, миротворческих миссиях и развитии оборонной промышленности.

С 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, взаимодействие между ЕС и НАТО стало еще более тесным.