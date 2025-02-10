РУС
США направили к границе с Мексикой самолеты-разведчики, которые ранее следили за РФ и Китаем, - СМИ

Пентагон значительно усилил разведывательные миссии за мексиканской границей сразу после инаугурации Дональда Трампа. Границу патрулируют стратегические самолеты-разведчики, которые ранее следили за военной активностью России и Китая.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, а также открытые данные регистрации авиаполетов, передает Цензор.НЕТ.

Усиленная активность после инаугурации Трампа

Как отмечается, в течение последних двух недель военные США значительно усилили слежку за мексиканскими наркокартелями с помощью специализированных самолетов-разведчиков, которые совершили не менее 18 пролетов в районе юго-запада США и в международном воздушном пространстве вокруг мексиканского полуострова Баха(Мексика).

Активность самолетов-разведчиков резко возросла сразу после инаугурации нового президента - в течение десяти дней в конце января и в начале февраля.

По словам бывшего высокопоставленного военного США, ранее Пентагон осуществлял только одну разведывательную миссию в месяц вблизи границы США с Мексикой.

"Как правило, власти сосредотачивались на использовании этих самолетов для сбора разведданных для других приоритетных задач, таких как деятельность России в Украине или охота на российские или китайские подводные лодки",- говорится в публикации.

Согласно сообщению CNN, в настоящее время военные направляют "ограниченные возможности" в сфере национальной безопасности США от внешних угроз к южной границе, где Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.

Какие самолеты-разведчики используются?

Сообщается, что по меньшей мере 11 из недавних разведывательных полетов вблизи Мексики были осуществлены самолетами P-8 - это специализированные самолеты, оснащенные сложной радарной системой для обнаружения подводных лодок, сбора детализированных изображений и мониторинга радиосигналов.

Кроме того, 3 февраля впервые США привлекли редкий самолет-разведчик U-2, разработанный во время холодной войны для сбора высотных снимков территории СССР.

До этого момента U-2 никогда не использовался для наблюдения за активностью наркокартелей.

Хотя эти самолеты совершают полеты преимущественно над территорией США и в международных водах, военные эксперты отмечают, что они способны собирать разведывательные данные в глубине Мексики.

Сейчас непонятно, как именно администрация Трампа планирует использовать полученную информацию.

CNN предполагает, что это может быть частью усилий по документированию преступной деятельности наркокартелей. В то же время некоторые бывшие и нынешние чиновники выражают беспокойство, что эти разведывательные полеты могут стать подготовительным этапом для определения целей, которые впоследствии могут быть атакованы военными средствами, как обещал Трамп.

+16
Трамп не зупиниться, поки не доведе США до чергового Перл-Харбору або 11 вересня
10.02.2025 18:49 Ответить
+14
Літаки будуть летіть і заглядувати в вікна нарколабораторій? Чи перевіряти чи нема наркоти в фургонах з курятиною? Мда... "ініціативний дурак гірше за шкідника" (С)
10.02.2025 18:49 Ответить
+10
Для, мага дебілів , що продовжують ковтати "золотий дощ" і не моружаться
Просте питання
"Якщо вистачає ,то нащо переправили ті що мали інші завдання ?"
Не сходиться тут у тебе , дурню
10.02.2025 18:57 Ответить
Поки не набігли зрадойоби, літаків-розвідників в США вистачає. Окрім того є супутники-шпигуни.
10.02.2025 18:47 Ответить
CNN з тобою не згоден. З посилання з статті:

Typically, officials instead focus these planes on collecting intelligence on other priorities, such as Russian activity in Ukraine or hunting Russian or Chinese submarines.
The activity highlights how the military has already begun shifting finite US national security capabilities away from overseas threats to focus on the southern border, where Trump has https://www.cnn.com/2025/01/20/politics/trump-executive-actions-immigration/index.html declared a national emergency.
10.02.2025 18:52 Ответить
Для, мага дебілів , що продовжують ковтати "золотий дощ" і не моружаться
Просте питання
"Якщо вистачає ,то нащо переправили ті що мали інші завдання ?"
Не сходиться тут у тебе , дурню
10.02.2025 18:57 Ответить
Артемка, ти знову на зв'язок виходиш, мудило.
10.02.2025 21:07 Ответить
Ой, у мага-чорта полихнуло , так кумедно.
Біситься прокримлівська хвойда , що його українці тичють мордою у факти і шлють на хер
То чи буде відповідь на питання, чи зіллєшся по тихому
10.02.2025 22:30 Ответить
Ти підарасіна, вже намагався свої суб'єктивні фантазії за факти видати
10.02.2025 22:35 Ответить
трамп робить все правільно:

влада зосереджувалася на використанні цих літаків .... чи полювання на російські або китайські підводні човни"

щонайменше 11 із нещодавніх розвідувальних польотів поблизу Мексики були здійснені літаками P-8 - це спеціалізовані літаки, оснащені складною радарною системою для виявлення підводних човнів,

P-8 Poseidon (укр. «Поса́йдон») - патрульний та протичовновий літак, розроблений за програмою багатоцільового морського літака

.
10.02.2025 18:59 Ответить
Будуть шукать підводні човни наркобаронів. Так, такі є.
10.02.2025 21:24 Ответить
Вірно , якщо прийняти за факт, що при владі у ФША (колишньому США) зараз фашисько-кремлівський зрадник
10.02.2025 22:31 Ответить
Зелеботи та трампоботи якісь однакові
10.02.2025 19:04 Ответить
бо медичний діагноз один - ідіоти

.
10.02.2025 19:07 Ответить
Ідіоти, це ті які свято вірять що їм весь світ винен.
10.02.2025 21:21 Ответить
Гнида, за скіки совість кремлю продав ?
10.02.2025 22:32 Ответить
Совість, то розкіш для багатих.
10.02.2025 22:33 Ответить
Трамп не зупиниться, поки не доведе США до чергового Перл-Харбору або 11 вересня
10.02.2025 18:49 Ответить
Літаки будуть летіть і заглядувати в вікна нарколабораторій? Чи перевіряти чи нема наркоти в фургонах з курятиною? Мда... "ініціативний дурак гірше за шкідника" (С)
10.02.2025 18:49 Ответить
додік явно випрашує війну з картелями
10.02.2025 18:52 Ответить
P-8 Poseidon (укр. «Поса́йдон») - патрульний та протичовновий літак,

у наркобаронів вже є АПЛ ?

АПЛ точно є в рашки та киташки

.
10.02.2025 19:01 Ответить
нехай ще пошле Абрамси на боротьбу з наркобаронами, старий дуримар

.
10.02.2025 19:02 Ответить
нагугли як картелі підлотками таскають кокс у США та Європу, бо відстала від життя.
10.02.2025 19:34 Ответить
Ну так,як моквич то той самий Мерседес
Так і старий підводний човен ( про які розповідають лише конспірологи) - аналог АПЛ
Ну чому ще Зе-скот , що мага-фашикі - такі тупі ?
10.02.2025 22:34 Ответить
не зрозумів на кого наїзд, чи для вас підлотка це тільки АПЛ..
10.02.2025 22:40 Ответить
Наркокартель відправив саморобний підводний човен і трьох моряків через Атлантику з кокаїном на 100 млн доларів. Вони ледь не загинули й ледь не втекли від поліції - переказуємо матеріал WSJ
10.02.2025 22:42 Ответить
АПЛ картелям не потрібні, а власні електричні субмарини картелі давно використовують.
10.02.2025 19:37 Ответить
Вони будуть за мексиканськими підводними човнами в степах Техасу слідкувати.
10.02.2025 19:58 Ответить
Є. Щоправда не атомні, але є.
10.02.2025 21:26 Ответить
Не усе гаразд у королівстві американському. Бути чи не бути розуму і адекватності? Питання все більше набуває риторичності.
10.02.2025 18:54 Ответить
А за росією і китаєм вже непотрібно стежити ?
10.02.2025 18:54 Ответить
Це ж братські лідери для Дональда.

Сталін теж думав, що він з Гітлером братські лідери і поділять сфери впливу....

Все ще попереду запасаємося попкорном.
10.02.2025 19:00 Ответить
попкорном в німеччині добре запасатися. А ось в Україні він якось не дуже
10.02.2025 22:46 Ответить
Мексика загрожує світовому порядку а Китай з руснею то тепер ліпші друзі рудої халви….
10.02.2025 18:57 Ответить
U-2 є одним з небагатьох типів літаків, які служать ВПС США понад 50 років. Новітні моделі (TR-1, U-2R, U-2S) надійшли на озброєння у 1980-х роках, а остання модель, U-2S, пройшла технічну модернізацію у 2012 році.

В даний час U-2 все ще експлуатується ВПС США і NASA.
10.02.2025 18:59 Ответить
цей точно побачить будівництво пускових площадок для балістичних ракет клятих наркобаронів та примкнувших до них емігрантів

ветеран Карибської кризи....

.

.
10.02.2025 19:06 Ответить
У 1960 році Гері Пауерс був збитий на літаку ЦРУ U-2C над Радянським Союзом ракетою класу «земля-повітря» (ЗРК).
10.02.2025 19:08 Ответить
треба ще до Панами і до Гренландії надіслати.
10.02.2025 19:00 Ответить
так, бо там багато посилок з непотрібом від аліекспрес проплива!
10.02.2025 19:20 Ответить
Питання каналу мабуть вже розвʼязане. За домовленістю сторін США лише здійснюватимуть охорону (військовий захист) каналу, який залишається у власності Республіки Панама. З метою безперервного та безперешкодного надання вказаних послуг США отримують право безоплатного та позачергового проходу каналом військових та допоміжних кораблів США.
10.02.2025 19:48 Ответить
тоді до Панами можно не надсилати.
10.02.2025 20:01 Ответить
гринго будут мексиканцев на подводных лодках выслеживать???
10.02.2025 19:05 Ответить
літаки з купою шпигунського обладнання на сотні мільйонів баксів стежать за бідолашними мучачос
це на початку розвалу ссср показували нам як з найновішого танка знімали башту та чіпляли плуг, і говорили яке це круте рішення, танк за мільйони вагою під 80 тон і з витратою палива тона на гектар...
10.02.2025 19:06 Ответить
Основна лінія напруги на планеті - а як же ж!
10.02.2025 19:07 Ответить
Нашёл тоже мне врага, ..... СЛАВА УКРАИНЕ!
10.02.2025 19:07 Ответить
Але ж у баронів є субмарини теж. Правда Доня займається стрільбою з гармат по горобцях. Ті субмарини і так ловили.
10.02.2025 19:09 Ответить
так, це просто відволкання ресурсів на маячню. тепер ні за рашою ні за китаєм нікому і нічим стежити. одного ранку трамп прокинеться не в США, а в китайській провінції між канадою та мексикою
10.02.2025 19:13 Ответить
Хто зна..Ескобар підводним човном наркоту теж переправляв, крім літака та фур))
10.02.2025 19:22 Ответить
В той час, коли треба воювати з путіним, мудрий трамп почав війну з наркокартелями.
10.02.2025 19:09 Ответить
красивий понт дорожче грошей!
колись трамп підігнав другий флот до пєльмєня, а той послав трампа *****.
трамп утерся і поїхав грати у гольф та жерти бургери на ранчо.
так і тут.
таке смішне напруження сідниць. то, чекайте дешеву синтетику у всіх школах та університетах сша.
і нічого самозакоханий ананіст трамп з цим не зробить.
10.02.2025 19:17 Ответить
Хіба американський народ вже не зрозумів, що трамп та маск краснопузі агенти сі-путіна
10.02.2025 19:18 Ответить
I see you, muchacho
10.02.2025 20:01 Ответить
Кактусы будут пересчитывать?
10.02.2025 21:39 Ответить
верещанням ботів зразка 2025 -задоволений!
11.02.2025 00:56 Ответить
 
 