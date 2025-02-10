США направили к границе с Мексикой самолеты-разведчики, которые ранее следили за РФ и Китаем, - СМИ

Пентагон значительно усилил разведывательные миссии за мексиканской границей сразу после инаугурации Дональда Трампа. Границу патрулируют стратегические самолеты-разведчики, которые ранее следили за военной активностью России и Китая.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, а также открытые данные регистрации авиаполетов, передает Цензор.НЕТ.

Усиленная активность после инаугурации Трампа

Как отмечается, в течение последних двух недель военные США значительно усилили слежку за мексиканскими наркокартелями с помощью специализированных самолетов-разведчиков, которые совершили не менее 18 пролетов в районе юго-запада США и в международном воздушном пространстве вокруг мексиканского полуострова Баха(Мексика).

Активность самолетов-разведчиков резко возросла сразу после инаугурации нового президента - в течение десяти дней в конце января и в начале февраля.

По словам бывшего высокопоставленного военного США, ранее Пентагон осуществлял только одну разведывательную миссию в месяц вблизи границы США с Мексикой.

"Как правило, власти сосредотачивались на использовании этих самолетов для сбора разведданных для других приоритетных задач, таких как деятельность России в Украине или охота на российские или китайские подводные лодки",- говорится в публикации.

Согласно сообщению CNN, в настоящее время военные направляют "ограниченные возможности" в сфере национальной безопасности США от внешних угроз к южной границе, где Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.

Какие самолеты-разведчики используются?

Сообщается, что по меньшей мере 11 из недавних разведывательных полетов вблизи Мексики были осуществлены самолетами P-8 - это специализированные самолеты, оснащенные сложной радарной системой для обнаружения подводных лодок, сбора детализированных изображений и мониторинга радиосигналов.

Кроме того, 3 февраля впервые США привлекли редкий самолет-разведчик U-2, разработанный во время холодной войны для сбора высотных снимков территории СССР.

До этого момента U-2 никогда не использовался для наблюдения за активностью наркокартелей.

Хотя эти самолеты совершают полеты преимущественно над территорией США и в международных водах, военные эксперты отмечают, что они способны собирать разведывательные данные в глубине Мексики.

Сейчас непонятно, как именно администрация Трампа планирует использовать полученную информацию.

CNN предполагает, что это может быть частью усилий по документированию преступной деятельности наркокартелей. В то же время некоторые бывшие и нынешние чиновники выражают беспокойство, что эти разведывательные полеты могут стать подготовительным этапом для определения целей, которые впоследствии могут быть атакованы военными средствами, как обещал Трамп.

