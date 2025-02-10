США направили к границе с Мексикой самолеты-разведчики, которые ранее следили за РФ и Китаем, - СМИ
Пентагон значительно усилил разведывательные миссии за мексиканской границей сразу после инаугурации Дональда Трампа. Границу патрулируют стратегические самолеты-разведчики, которые ранее следили за военной активностью России и Китая.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, а также открытые данные регистрации авиаполетов, передает Цензор.НЕТ.
Усиленная активность после инаугурации Трампа
Как отмечается, в течение последних двух недель военные США значительно усилили слежку за мексиканскими наркокартелями с помощью специализированных самолетов-разведчиков, которые совершили не менее 18 пролетов в районе юго-запада США и в международном воздушном пространстве вокруг мексиканского полуострова Баха(Мексика).
Активность самолетов-разведчиков резко возросла сразу после инаугурации нового президента - в течение десяти дней в конце января и в начале февраля.
По словам бывшего высокопоставленного военного США, ранее Пентагон осуществлял только одну разведывательную миссию в месяц вблизи границы США с Мексикой.
"Как правило, власти сосредотачивались на использовании этих самолетов для сбора разведданных для других приоритетных задач, таких как деятельность России в Украине или охота на российские или китайские подводные лодки",- говорится в публикации.
Согласно сообщению CNN, в настоящее время военные направляют "ограниченные возможности" в сфере национальной безопасности США от внешних угроз к южной границе, где Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.
Какие самолеты-разведчики используются?
Сообщается, что по меньшей мере 11 из недавних разведывательных полетов вблизи Мексики были осуществлены самолетами P-8 - это специализированные самолеты, оснащенные сложной радарной системой для обнаружения подводных лодок, сбора детализированных изображений и мониторинга радиосигналов.
Кроме того, 3 февраля впервые США привлекли редкий самолет-разведчик U-2, разработанный во время холодной войны для сбора высотных снимков территории СССР.
До этого момента U-2 никогда не использовался для наблюдения за активностью наркокартелей.
Хотя эти самолеты совершают полеты преимущественно над территорией США и в международных водах, военные эксперты отмечают, что они способны собирать разведывательные данные в глубине Мексики.
Сейчас непонятно, как именно администрация Трампа планирует использовать полученную информацию.
CNN предполагает, что это может быть частью усилий по документированию преступной деятельности наркокартелей. В то же время некоторые бывшие и нынешние чиновники выражают беспокойство, что эти разведывательные полеты могут стать подготовительным этапом для определения целей, которые впоследствии могут быть атакованы военными средствами, как обещал Трамп.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Typically, officials instead focus these planes on collecting intelligence on other priorities, such as Russian activity in Ukraine or hunting Russian or Chinese submarines.
The activity highlights how the military has already begun shifting finite US national security capabilities away from overseas threats to focus on the southern border, where Trump has https://www.cnn.com/2025/01/20/politics/trump-executive-actions-immigration/index.html declared a national emergency.
Просте питання
"Якщо вистачає ,то нащо переправили ті що мали інші завдання ?"
Не сходиться тут у тебе , дурню
Біситься прокримлівська хвойда , що його українці тичють мордою у факти і шлють на хер
То чи буде відповідь на питання, чи зіллєшся по тихому
влада зосереджувалася на використанні цих літаків .... чи полювання на російські або китайські підводні човни"
щонайменше 11 із нещодавніх розвідувальних польотів поблизу Мексики були здійснені літаками P-8 - це спеціалізовані літаки, оснащені складною радарною системою для виявлення підводних човнів,
P-8 Poseidon (укр. «Поса́йдон») - патрульний та протичовновий літак, розроблений за програмою багатоцільового морського літака
.
.
у наркобаронів вже є АПЛ ?
АПЛ точно є в рашки та киташки
.
.
Так і старий підводний човен ( про які розповідають лише конспірологи) - аналог АПЛ
Ну чому ще Зе-скот , що мага-фашикі - такі тупі ?
Сталін теж думав, що він з Гітлером братські лідери і поділять сфери впливу....
Все ще попереду запасаємося попкорном.
В даний час U-2 все ще експлуатується ВПС США і NASA.
ветеран Карибської кризи....
.
.
це на початку розвалу ссср показували нам як з найновішого танка знімали башту та чіпляли плуг, і говорили яке це круте рішення, танк за мільйони вагою під 80 тон і з витратою палива тона на гектар...
колись трамп підігнав другий флот до пєльмєня, а той послав трампа *****.
трамп утерся і поїхав грати у гольф та жерти бургери на ранчо.
так і тут.
таке смішне напруження сідниць. то, чекайте дешеву синтетику у всіх школах та університетах сша.
і нічого самозакоханий ананіст трамп з цим не зробить.