Зеленский анонсировал приезд команды Трампа в Украину на этой неделе

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители команды президента США Дональда Трампа приедут в Украину еще до Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна состояться 14-16 февраля.

Об этом он сказал во время совместного с Президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо общения с представителями СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня важно сосредоточиться на практической работе команд Украины и США, на общем видении главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения, но (должно быть) общее видение главных вещей - как остановить Путина и как дать гарантии безопасности Украине", - подчеркнул президент.

Он добавил, что на этой неделе "будут некоторые серьезные люди из команды Президента Трампа у нас, в Украине, еще до Мюнхенской конференции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и вице-президент США Вэнс встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, - CBS News

"Потом будет Мюнхенская конференция, у меня будет там ряд встреч, в частности с вице-президентом США", - рассказал президент.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что Зеленский возглавит делегацию Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе.

Зеленский Владимир (21986) Трамп Дональд (6640)
