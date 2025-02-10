Зеленский и вице-президент США Вэнс встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, - CBS News
14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей ди Венса.
Об этом пишет CBS News, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Зеленский возглавит украинскую делегацию на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 14 по 16 февраля в Германии.
Во время мероприятия запланирована встреча Зеленского с вице-президентом США Вэнсом, который также посетит конференцию.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что Зеленский возглавит делегацию Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе.
Буратінка потянєт?
Трамп приїхав, перший президент присутній на суперболі
Пітер Тіль - та його Palantir Technologies
Пітер Тіль-американський підприємець, інвестор та мільярдер німецького походження. Він є співзасновником PayPal, першим зовнішнім інвестором Facebook та одним із головних ідеологів консервативного технологічного руху у США.Palantir Technologies-американська компанія, яка спеціалізується на розробці систем аналізу великих даних для урядів та корпорацій.Заснована у 2003 році Пітером Тілем та групою інженерів.Головний офіс знаходиться у Денвері, Колорадо. Основні продукти: Palantir Gotham-використовується розвідкою, військовими та правоохоронними органами.Palantir Foundry-для корпоративного аналізу даних. Palantir Apollo-хмарна платформа для керування штучним інтелектом.
Використання та клієнти
• Пентагоном
• ЦРУ, ФБР, АНБ
• Європейськими розвідками
• Великими корпораціями (Airbus, BP, Ferrari та ін.)
• Україною (використовується у військовій аналітиці).
Критика та суперечки
Palantir звинувачували у:
• Надмірному спостереженні за громадянами.
• Співпраці з імміграційною службою США (ICE) для депортації нелегальних мігрантів.
• Низькій прозорості роботи алгоритмів.
Попри суперечки, компанія залишається ключовим гравцем у сфері аналізу даних та штучного інтелекту.
Так, Palantir Technologies активно співпрацює з ЗСУ і надає свої технології аналізу даних для підтримки України у війні.
Як Palantir допомагає ЗСУ?
1️⃣ Аналіз розвідданих - Програмне забезпечення Palantir Gotham використовується для аналізу супутникових, дронових та розвідувальних даних у реальному часі. Це допомагає виявляти ворожі цілі та прогнозувати їхні дії.
2️⃣ Планування військових операцій - Palantir допомагає українському командуванню ефективно розподіляти ресурси, аналізувати карти бойових дій та моделювати сценарії наступу чи оборони.
3️⃣ Виявлення російських військ - За допомогою штучного інтелекту Palantir аналізує переміщення військової техніки РФ, що дозволяє завдавати високоточних ударів.
4️⃣ Логістика та постачання - Технології компанії використовуються для оптимізації логістичних процесів у військах, щоб забезпечити ефективне постачання ***********, техніки та продовольства.
5️⃣ Розвиток дронових технологій - Palantir надає аналітичні платформи для управління БПЛА, що підвищує ефективність ударів та розвідки.
Palantir і підтримка України
Гендиректор Алекс Карп особисто відвідував Київ та зустрічався з українськими військовими та урядовцями. Palantir стала однією з перших західних компаній, які офіційно почали співпрацю з Україною у сфері ШІ та військової аналітики.
Отже, технології Palantir реально працюють на перемогу України, допомагаючи нашій армії бути на крок попереду ворога. 💙💛
згорнути коментар
ЗЄ сам по собі сприймає тільки текст та роль, яку повинен зіграти на камеру.
Хибащо йому чітко скажуть, що можна, а за що ноги відірвуть.
Президент, який нічого суттєвого не вирішує з віце-президентом, який теж нічого суттєвого не вирішує. І звісно двоє справжніх керівників країн. А можна ще організувати зустріч Татаров - Маск, тобто двох ніби і довірених осіб, але вже майже сірих кардиналів.
А біля неї Медчуківського типу діаспоряни поставили - їй же пох який то українець , уся громадська діаспора в США його вважає Медведчуківсько-Шраіїївським . На вибори рвуться чи на бунти в Україні - да какая разніца...
ВІДПОВІДЬ ЧАТУШІ
Юрій Кондеревич та Марія Барабаш є представниками української діаспори, які активно беруть участь у суспільно-політичному житті як України, так і української громади за кордоном. Юрій Кондеревич: • Діяльність: Емігрував до США, отримав американське громадянство. Відомий організацією акцій поблизу Білого дому з гаслами на кшталт "Україна всім набридла", "Про Україну всі забули", "Де ленд-ліз". • Взаємодія зі ЗМІ: Активно дає інтерв'ю російським медіа, що викликає занепокоєння серед української громади щодо можливого поширення проросійських наративів. • Сприйняття в діаспорі: Місцева українська громада не підтримує його акції, вважаючи їх такими, що можуть підривати довіру до України. ￼ Марія Барабаш: • Професійна діяльність: Голова правління громадської організації «СПРОТИВ», яка займається суспільно-політичною діяльністю. • Громадська активність: Активно висловлює свою позицію щодо політичних подій в Україні та за її межами, зокрема, щодо підтримки України з боку США. • Інциденти: Зазнавала нападів з боку провокаторів, пов'язаних з Офісом Президента України, через свою активну позицію та зустрічі з американськими політиками. ￼ Обидві особи мають різні підходи та погляди на підтримку України, що відображає широку палітру думок та позицій в українській діаспорі.
В цьому мінливому світі є тільки одна константа: ваші власні переконання. Підтримуйте тих, хто транслює щось дружнє до ваших власних переконань, і не звертайте жодної уваги на те, що може протирічити. Так ми виховуємо політикум і створюємо попит на певні ідеї чи події, бо політики чутливі до суспільної думки і вимушені зважати на неї.
А що Шапошніков, я знімаю перед ним капелюха за чітку позицію, яка не змінюється ніколи, залежно від сторони куди вітер дме. Ніколи. Він з опозиції не вилазить, ніколи не був біля смачного USAIDівського корита, як 90% наших журналістів. Був в 5.10, пізніше заявив про розрив з Балашовим, бо той почав підтримувати Шарія. В 14 під Іловайськом потрапив в полон до росіян. Дуже багато зробив для революції. Його жодного, взагалі жодного разу не спіймали на чиїхсь грошах, чи надмірних прихильностях, ні Порошенко, ні Авакова, ні російських. Він трампіст і прихильник несистемних політиків типу Хав'єра Мілея, тому зараз має бути на коні. Вибачайте за полотно тексту, найголовніше то я й забув спитати: як ви вважаєте, якою буде кандидатура від Трампа у нас на виборах, на кого поставлять республіканці? Чи є взагалі хтось, хто міг би отримати від них бонуси? Арєстовіча не пропонувати))
Активіст Андрій Дзиндзя у своєму блозі "Ху из Ростислав?" заявляв, що деякі статті Шапошнікова "зовсім суперечать журналістській етиці". Дзиндзя, зокрема, стверджував, що той після Помаранчевої революції "проводив антиукраїнську діяльність", жорстко критикуючи та ображаючи нову владу в Україні. Він також оприлюднив скриншоти кількох статей Шапошнікова.
Цього досить а вже про вихід з полону рашистів взагалі мовчу
Оті діаспоряни( один з них Медведчуківське чи Шаріїївське) , стали навколо Спартц й попіарили себе біля неї. Вона буде розслідувати МАРОДЕРНЮ ЄРМАКА - ЧУДОВО! А скандал гучний- так то щоб розігріти громадянські настрої в УКРАЇНІ . НУ ЩОБ ЗАБИТИ УВАГУ до непоняток у Трампа з Хйлом -декілька разів говорив виявляється... . Бо в Україні дійсно ненавидять Єрмака. Гарячий пиріжок. Любьарський навіть Червінського поюзав на темі Єрмака...
Уся ця розігрівна історія схожа напрердодні на хейт Портнікова . А тепер про цю діаспору навколо Спартц проти Єрмака. А от до чого тут Шаріївці з Медведчуківцями?
https://actionsfirst.org/index_ua.html
Для себе роблю висновок, що і Шапошніков не до кінця відвертий, і цензорсько-демпартійська спільнота. А все це виглядає, як сімейна сварка. Йде активний розподіл сфер впливу, а в Україні абсолютний бардак, корупція, і цим неможливо не скористатись напередодні виборів в Україні. В діаспорі очевидно теж різні люди хочуть, щоб їхня думка була вирішальною, з тих, що доносяться до Трампа від діаспори. Запасаємось попкорном і колою)
На Спартц невеликі сподівання, але якщо її уповноважать, то так, звісно, шурхіту тут наведуть. І це чудово, бо ефект від візитів Пріцкер рівно нульовий, американські гроші як розкрадалися, так і продовжують розкрадатись. Як сказав в свій час Корчинській: "Зрозумійте в якій складній ситуації опинились наші керманичи. Без грошей США неможливо, інакше програємо війну. Але не красти американьскі гроші теж неможливо. Як бути, як обирати між цими двома неможливостями?"
Якщо хочете пошвидше пірнути в швидкий перелік картинок цієї страшнуватої реальності - починайте з 10хв-45.
Це звичайно не війна й не смерті - але ця країна колись була країною надії, прикладом законності для України.
Джей дер Венс
Джей дас Венс
Ні, вибори і негайно. А військовий стан нехай гадьониш заштовхає собі кудись. Залужний.