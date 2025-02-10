Зеленский и вице-президент США Вэнс встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, - CBS News

14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей ди Венса.

Об этом пишет CBS News, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Зеленский возглавит украинскую делегацию на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 14 по 16 февраля в Германии.

Во время мероприятия запланирована встреча Зеленского с вице-президентом США Вэнсом, который также посетит конференцию.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что Зеленский возглавит делегацию Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе.

