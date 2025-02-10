Зеленский анонсировал заседание СНБО по ценам на лекарства: Цены абсолютно неадекватные. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел совещание с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Юлии Свириденко и министра здравоохранения Виктора Ляшко относительно цен на лекарства.

Об этом глава государств рассказал в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня было совещание с участием Премьер-министра Шмыгаля, первого вице-премьера Свириденко и министра здравоохранения Ляшко по ценам на лекарства. Цены абсолютно неадекватные. Аптечные сети и производители должны дать более комфортные условия нашим людям. Мы готовим заседание СНБО по этому поводу и очень конкретные предложения в интересах наших людей, чтобы снизить цены", - подчеркнул Зеленский.

