Зеленский анонсировал заседание СНБО по ценам на лекарства: Цены абсолютно неадекватные. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел совещание с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Юлии Свириденко и министра здравоохранения Виктора Ляшко относительно цен на лекарства.
Об этом глава государств рассказал в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня было совещание с участием Премьер-министра Шмыгаля, первого вице-премьера Свириденко и министра здравоохранения Ляшко по ценам на лекарства. Цены абсолютно неадекватные. Аптечные сети и производители должны дать более комфортные условия нашим людям. Мы готовим заседание СНБО по этому поводу и очень конкретные предложения в интересах наших людей, чтобы снизить цены", - подчеркнул Зеленский.
піздець лікам. коли оці совкові економісти лізуть у ринок керувати вручну, то незабаром все зникне з аптек.
нехай стане перед дзеркалом і оцінить свою адекватність
.
дуже скоро і до всього іншого дійде.
зе!гундос, буде сипати по три рази на день, про потужну турботу про пенсіонерів, молоді, вагітних, вчителів, робітників бюджетних підприємств, інвалідів....
і обов'язково побачимо про безмежну підтримку від військових в особі білецького і волонтерів в особі берлинської.
Да і шо ти в цьому розумієш, шут кривобівневсткий? Іди піпіськой на роялі сонату № 2 Ф.Шопена виконуй, **** неголена.
Оманська Гнида обробляє лохторат
Пенси повинні бути у захваті.
І куди бідним аптечним магнатам дітись? Ринок зброї проституції горілчаний табачний та наркотиків вже зайнятий.
https://rpht.com.ua/ua/archive/2012/4%2825%29/pages-15-18/originalni-ta-generichni-preparati
"Підсумовуючи викладене, варто підкреслити, що генеричні препарати з високою терапевтичною ефективністю можуть вдало заміщувати оригінальні лікарські засоби. Створення таких препаратів є актуальним завданням вітчизняної фармацевтичної промисловості".
І кому накажеш зменшити за свій рахунок ціну? Виробнику, дистриб'юторам, чи аптекам? Яких лох, ще не знає, до чого приводить ручне керування цінами?
Хоча аптеки зараз процвітають на відміну від інших ..
Гаваріл невєдьот порядок!!