РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7634 посетителя онлайн
Новости
3 715 71

Зеленский анонсировал заседание СНБО по ценам на лекарства: Цены абсолютно неадекватные. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел совещание с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Юлии Свириденко и министра здравоохранения Виктора Ляшко относительно цен на лекарства.

Об этом глава государств рассказал в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня было совещание с участием Премьер-министра Шмыгаля, первого вице-премьера Свириденко и министра здравоохранения Ляшко по ценам на лекарства. Цены абсолютно неадекватные. Аптечные сети и производители должны дать более комфортные условия нашим людям. Мы готовим заседание СНБО по этому поводу и очень конкретные предложения в интересах наших людей, чтобы снизить цены", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Зеленский о контракте с ВСУ для молодежи 18-24 лет: Смогут за год заработать 1 млн грн

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) обращение (811) аптека (147)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
всьо!
піздець лікам. коли оці совкові економісти лізуть у ринок керувати вручну, то незабаром все зникне з аптек.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:17 Ответить
+23
післязавтра можете зібратись через ціни на масло, а в чт - вирішити питання по цінам на цибулю.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:17 Ответить
+21
а пенсії прокурорів інвалідів ))))) ?

Оманська Гнида обробляє лохторат
показать весь комментарий
10.02.2025 20:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всьо!
піздець лікам. коли оці совкові економісти лізуть у ринок керувати вручну, то незабаром все зникне з аптек.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:17 Ответить
як кажуть "починати треба з себе"

нехай стане перед дзеркалом і оцінить свою адекватність

.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:25 Ответить
Все він про ліки вірно сказав. Єдине питання,чому 5 років не звертав увагу на вакханалію цін на ліки. Чому саме зараз і вовина тисяча, і така турбота про простий нарід?
показать весь комментарий
10.02.2025 20:49 Ответить
Шо тут не зрозуміло? Виборами запахло...
показать весь комментарий
10.02.2025 21:09 Ответить
Нацкешбек вже ввів..незнаю, що держава там кешбечить, але ціни на продукти виросли...
показать весь комментарий
10.02.2025 20:35 Ответить
а бубочка навіть не в курсі, що весь ринок ліків контролюють його слуги народу
показать весь комментарий
10.02.2025 20:40 Ответить
Йой дядьку, ведить здоровий спосіб життя - купуйте скумбрію по 8 гр. за кіло, одня тітка казала шо дуже користно як шо по 8 гр. за кіло. Та їжте горіх теж користна річь - і у пузі повно і в штанях тепло.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:57 Ответить
А як стосовно цін на все інше? Там, ми так розуміємо, все ЗЕшибісь???
показать весь комментарий
10.02.2025 21:12 Ответить
почекайте.
дуже скоро і до всього іншого дійде.
зе!гундос, буде сипати по три рази на день, про потужну турботу про пенсіонерів, молоді, вагітних, вчителів, робітників бюджетних підприємств, інвалідів....
і обов'язково побачимо про безмежну підтримку від військових в особі білецького і волонтерів в особі берлинської.
показать весь комментарий
10.02.2025 21:20 Ответить
Не зникнуть ліки...Аптек поменшає і всьо.
показать весь комментарий
10.02.2025 21:39 Ответить
післязавтра можете зібратись через ціни на масло, а в чт - вирішити питання по цінам на цибулю.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:17 Ответить
Фармацевтична обарзівша свинота продавала допотопний ДОКСИЦИКЛІН-Дарниця за 14 грн рік назад і тепер 80 грн за ті самі 10 капсул.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:17 Ответить
Саша, а шо коштувал 1 кВт електроенергії рік тому з пальним а шо коштує зараз? А розмір данини дЕрьмаку який зараз?
показать весь комментарий
10.02.2025 20:19 Ответить
Бери ДОКСИЦИКЛІН-Здоров'я за 21 грн.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:23 Ответить
Дякую, що підказали. Але в аптеках про нього мовчать. Дарницю потрібно закрить-шахраї обарзівші.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:32 Ответить
Є такий сервіс: tabletki.ua до якого зелені гниди поки що не добралися. Хоча й намагалися. Користуйтеся, бронюйте, та не треба в аптеках нічого навіть питати.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:39 Ответить
Там й доставка є..якщо поряд немає потрібних ліків. І ціни можна нижчі знайти.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:47 Ответить
Доставка невигідна... хіба що зовсім нічого поблизу немає.
показать весь комментарий
10.02.2025 21:47 Ответить
Не завжди дешевше. Інколи дешевше купити через сайт аптеки ніж через таблетки юа.
показать весь комментарий
10.02.2025 21:14 Ответить
Я просто вже так купував. На безпосередньому аптечному сайті було дешевше відсотків на 10 ніж на Таблетках у цій самій аптечній мережі.
показать весь комментарий
10.02.2025 21:52 Ответить
І труїсь на здоров'я
показать весь комментарий
10.02.2025 22:33 Ответить
Пиз..ець фармакології.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:17 Ответить
А тарф на електроенергію адекватнй, Вальодья?
Да і шо ти в цьому розумієш, шут кривобівневсткий? Іди піпіськой на роялі сонату № 2 Ф.Шопена виконуй, **** неголена.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:17 Ответить
а пенсії прокурорів інвалідів ))))) ?

Оманська Гнида обробляє лохторат
показать весь комментарий
10.02.2025 20:17 Ответить
А само утримання оманського віслюка адекватне?
показать весь комментарий
10.02.2025 20:20 Ответить
"голоси пенсів"- за дешевий валідол,пурген і пігулки від тиску
показать весь комментарий
10.02.2025 20:18 Ответить
Не завжди. Пенси початкового пенсійного віку голосують за дешеву ,,Віагру,,
показать весь комментарий
10.02.2025 21:16 Ответить
так ще є тьма тьменна "пенсів- інвалідів, плакурорів там різьних.суддів і т.б і т.п .одним словом туніядців,дармоїдів і паразитів,котрим хмельницька мсек іже з нею, по всій Україні аналогічні комісії "пенсійних пільг .через групи намазали"
показать весь комментарий
10.02.2025 22:01 Ответить
решили сделать небольшой передел рынка ???то что цены завышены и уже перешагнули большинство европейских на остальные товары и услугу включая энергоносители не заметно???
показать весь комментарий
10.02.2025 20:20 Ответить
Це при Супрун ліки були по адекватним цінам, а у 2019 за рік подорожчали у два рази. Зараз проти тих цін ще у три чотири
показать весь комментарий
10.02.2025 20:34 Ответить
коли буде скумбрія по 8 грн ?
показать весь комментарий
10.02.2025 20:21 Ответить
в ихних столовках думаю даже дешевле,ведь остальное оплачиваем мы
показать весь комментарий
10.02.2025 20:24 Ответить
В столовці ОП все безкоштовно. Народ утримує паразитів.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:58 Ответить
А хиба не заради повернення фармакологічної мафії часів Богатирьової завалили медичну реформу?
Пенси повинні бути у захваті.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:25 Ответить
Так це що, позакривають половину аптек, пять? бо їх на 100 метрів 10 штук.
І куди бідним аптечним магнатам дітись? Ринок зброї проституції горілчаний табачний та наркотиків вже зайнятий.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:32 Ответить
бо хтось не може нажертись. **** всіх виродків-мародерів на ноль
показать весь комментарий
10.02.2025 20:33 Ответить
Яка влада, такі й ціни.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:36 Ответить
Лєнка ходила в лавку за скумбрією по 8, а потім зайшла в аптеку і розказала які там ціни на ліки? Чи просто чергова перед виборча вистава «Ціни опустить, раз-два!»?
показать весь комментарий
10.02.2025 20:37 Ответить
"Якщо людина бездарна - то вона бездарна у всьому." Миха́йло Попла́вський
показать весь комментарий
10.02.2025 20:41 Ответить
Ні в якій країні Європи немає такої кількості аптек як в Україні. На кожному перехресті , біля авто зупинок по декілька аптек. І ціни в них майже не різняться . Аптечний бізнес дуже вигідний та прибутковий . Із простих людей деруть не одну шкіру .
показать весь комментарий
10.02.2025 20:47 Ответить
Ну, ціни різняться... Часом дуже суттєво. Відносно кількості аптек - мені особисто вони не заважають, хай будуть. Що бізнес вигідний - це правда.... Вигідний. Завдяки нам. Точніше, більшості з нас. Бо купуємо що треба й що не треба. Самі собі Доктора і Профессора. Почули рекламу - і біггоомм. А порівняти аналоги за діючою речовиною розуму не вистачає... І при застуді з температурою 37,3 треба швиденько Колдрекс за 30 грн. пакетик, який зменшує закладеність носа і містить кінську дозу Парацетамолу (1000 мг). Закапати якимось дешевим Нафтизіном і пополоскати Ромашкою? Ні-ні! А ще краще побігти та купити антибіотики (бо ж вірус їх боїться!) і попити для профілактики.
показать весь комментарий
10.02.2025 22:18 Ответить
Однакова діюча речовина- це ще не значить, що ліки однакові
показать весь комментарий
10.02.2025 22:35 Ответить
Правда?
показать весь комментарий
10.02.2025 22:38 Ответить
Правда, друже
показать весь комментарий
11.02.2025 13:09 Ответить
І в чому ж правда?
показать весь комментарий
11.02.2025 13:16 Ответить
В тому, що коли в виробника, який створив препарат, закінчується патент на нього, він вимушений продати формулу діючої речовини, всім бажаючим фармкомпаніям. Так відбувається згідно міжнародному закондавству. Але ніхто не може змусити, продати особливості виробнитцтва цього препарату. А від цього, багато залежить
показать весь комментарий
11.02.2025 20:15 Ответить
Так, я це знаю. І що, дженеріки не мають права на існування?
https://rpht.com.ua/ua/archive/2012/4%2825%29/pages-15-18/originalni-ta-generichni-preparati
"Підсумовуючи викладене, варто підкреслити, що генеричні препарати з високою терапевтичною ефективністю можуть вдало заміщувати оригінальні лікарські засоби. Створення таких препаратів є актуальним завданням вітчизняної фармацевтичної промисловості".
показать весь комментарий
11.02.2025 21:47 Ответить
Мають звичайно. Хоча б тому, що брендові препарати, це доволі важке фінансове питання для багатьох. Але якщо брати ту ж індусятину - є доволі непогані за якістю, а є повний шлак. А діюча речовина, однакова. Дивлячись, хто виробник
показать весь комментарий
11.02.2025 22:04 Ответить
Вона украла фсе!
показать весь комментарий
10.02.2025 20:52 Ответить
Все дуже просто. Йуля вирішила йти на вибори під гаслом "Дешеві ліки". Треба випередити.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:58 Ответить
Схоже все ж таки скоро вибори...😄
показать весь комментарий
10.02.2025 22:06 Ответить
Мамаріма пожалувалася?
показать весь комментарий
10.02.2025 20:58 Ответить
Обмеження торгівельної націнки на лікі діє, її ніхто не скасовував. Але цей "совок" не працює. Всі спроби влади адміністративно (регуляторно) втручатись в цю справу (контроль цін та боротьба з начебто "підробками") приводять прямо до протилежних результатів: росте стос паперів, дозволів, погоджень, сертифікатів та декларацій, збільшується кілкість органів , що начебто "турбуються про простих громодян" - затримується постачання, обмежується пропозиція - росте попит та відповідно ціна
показать весь комментарий
10.02.2025 21:09 Ответить
Звиздопльот. Та ще й баранячий. Хтось вірить, що він ходить по магазинам, і офігіває від цін, які сам зі своєю ручною Радою, зі своїм маріонеточним урядом, та п'ятьма успішними злодіями і створив?
І кому накажеш зменшити за свій рахунок ціну? Виробнику, дистриб'юторам, чи аптекам? Яких лох, ще не знає, до чого приводить ручне керування цінами?
показать весь комментарий
10.02.2025 21:46 Ответить
Капець! Ще й ліки пропадуть(((
показать весь комментарий
10.02.2025 21:57 Ответить
Які тарифи та ціни на паливо- такі й ціни в магазинах та аптеках...
Хоча аптеки зараз процвітають на відміну від інших ..
показать весь комментарий
10.02.2025 22:04 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 22:18 Ответить
Ти ще свого носа не запхав в ціну на лікарства .
показать весь комментарий
10.02.2025 22:30 Ответить
Так жеж галрбародька обісцял!!! 😅🤠
Гаваріл невєдьот порядок!!
показать весь комментарий
10.02.2025 22:52 Ответить
То шо там антимонопольний по яйцях??? Таке шоу влаштували задля показухи своєї діяльності після нового року, що страшне.
показать весь комментарий
10.02.2025 23:16 Ответить
Когда лекарство в одной аптеке 300 грн, а в другой 500, то это неадекватно, как по мне
показать весь комментарий
11.02.2025 11:47 Ответить
 
 