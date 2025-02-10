РУС
Зеленский о контракте с ВСУ для молодежи 18-24 лет: Смогут за год заработать 1 млн грн

Зеленский раскрыл детали контракта для молодежи 18-24 лет

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут контракты на службу в Вооруженных силах Украины, смогут за год заработать 1 млн грн. Детали официально представят в ближайшие дни.

Об этом он сказал во время брифинга с президентом Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвино, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Зеленского, кроме денежного вознаграждения, после 1 года службы предусмотрено поступление в вузы без экзаменов и бесплатное обучение.

Он отметил, что официально детали контракта представят "завтра-послезавтра, в ближайшие 2-3 дня".

Там действительно, мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Да, они могут дальше продолжить, если они хотят, но это контракт на год. И там, в ближайшие дни - завтра-послезавтра, в ближайшие два-три дня все детали будут уже официальные. И некоторые вещи это то, что человек сможет за год заработать плюс ко всему - плюс один миллион гривен. Кроме этого, смогут без каких-либо экзаменов выбрать высшее учебное заведение после этого года на войне и учиться бесплатно. Государство все будет оплачивать", - рассказал Зеленский.

Также государство покроет все проценты на ипотеку для таких контрактников.

"Третье - я обратил бы внимание на спецусловия по ипотеке - 0%. Все проценты будет покрывать государство", - подчеркнул президент.

По его словам, такая инициатива идет от военных командиров, от Министерства обороны. Детали рассматривали с командирами, а также отдельно с Павлом Палисой и заместителем министра обороны, генералом Евгением Мойсюком.

Зеленский отметил, что есть еще много деталей, и "очень важны условия - куда идут, в какие бригады".

"Это такой экспериментальный контракт, и все это будет в деталях. Там много всего", - добавил глава государства.

Ранее заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявлял, что Украина изучает новые способы привлечения людей в армию, поскольку нынешняя система призыва, унаследованная от советских времен, тормозит прогресс.

Зеленский Владимир молодежь призыв мобилизация ВСУ
Топ комментарии
+43
Можуть заробити, а можуть і не заробити...
10.02.2025 20:11 Ответить
+42
А чому така дискримінація за віком? То всім добровольцям такі пільги та виплати пропонувати треба!
10.02.2025 20:14 Ответить
+34
я ще пам`ятаю....як вчителі вже по 4000$ "заробляли"....
10.02.2025 20:39 Ответить
Учить их нужно военному делу, что бы к 25 рексами были
==========

Якось раніше у 18 років ішов на строкову службу і вже до 19-20 «рексами» були
Ті, хто у військовий інститут ідуть, то до 25 вже звання капітана мають
А тут війна йде і до 25 років взагалі не призивають, ну це вже за межею... Ну нехай там з 18 до 21 року на лінію фронту не йдуть - прикривають білоруський кордон, в роти охорони в тилу та інше. Але а далі що? До 25 років - «аніже діти»?
10.02.2025 22:34 Ответить
Це називається справедливість. Обирали політиків, які не змогли відвернути війну, саме ті кому зараз від 25 років. А молодші поки не мають на собі гріхів вибору "хоч паржом"
10.02.2025 23:02 Ответить
Це називається маячня. Конституція наказує воювати за країну, а не за обраного президента. А якщо вже на те пішло, то тоді, будь ласка, відкривайте кордони для львівської області - вона за це чудо-чадо не голосувала
10.02.2025 23:09 Ответить
Львівська обл - 33.52% за зе! проголосувало.
10.02.2025 23:21 Ответить
А при чому тут чудо-чадо, чи Львівська область не голосувала на виборах до Верховної Ради, місцевих виборах? Не треба ухилятися від відповідальності за ту точку в якій опинилися, бо Ви її обрали самостійно. Свідомо, чи не свідомо значення не має, але загальна сукупність вибору кожного українця привела в країну війну, а тепер молодь має рятувати сраки розумово відсталих? Якщо обрали свій шлях, то вже вигрібайте результати власного вибору в повному обсязі, а не перекладайте відповідальність на невинних.
10.02.2025 23:23 Ответить
Я епу логіку - у нас у конституції записано, що воювати повинні тільки ті, хто підтримував поточного президента?
показать весь комментарий
у нас в Конституції записано, що воювати повинні поліцейські, тцк (якщо вони себе позиціонують не бандитами, а військлвими,) , ЗСУ..
а не цивільні.. і не виключно мужчини.. яких примусово роблять "воєннозобовязаними"!!!
11.02.2025 14:45 Ответить
Тим більше це турборежим ( ускорєніє) до гіперінфляції та дефолту.
показать весь комментарий
Я щось не поняв у нас люди рівні чи ні ? Типу одним пільги і хати, нормальні умови контракту а іншим хер? Бо потвіку не проходиш здохнеш і на шкода ? 😂
показать весь комментарий
спитай у ухилянток жіночої статі, які Конституцію ні разу до рук не брали! вони розкажуть, хто кому що винен!!
показать весь комментарий
Ну ті баби що верещать про обов'язок можуть сходити лісом якщо самі не служать. Тут почитання про інше, чому умовний Андрій 40 років, має гірші умови контракту (значно гірші) ніж умовний Павло 20 років. Це типу що ?? А як бути з людьми які в 60+ служать, вони теж можуть не служити але у них умови теж гірші ніж пропонують молодим.
показать весь комментарий
демагогія. у нас в бригаді шо Павло шо Андрій можуть заробити до 200 тис в місяць на нулі. По госзамовленю вища освіта буде безкоштовно шо Павлу шо Андрію. По іпотеці не скажу.
показать весь комментарий
Серйозно ? А контракт на рік теж у обох буде ? І не 200 а 113 для Андрія і на руки відразу ніхто нічого не дає.
показать весь комментарий
от тільки не треба триндіти. я знаю скільки отримують мої пацани)) і де стоять))
показать весь комментарий
Та ти що правда ? Тобто офіційна інформація Міноборони брешить ? І що контракт у них теж на рік ? Мабудь і 200к відразу давали при підписанні ? А за півроку півляма давали ?
Але це все фігня порівнянно з контрактом на рік, якщо ти не знав, то я нагадаю, що мінімальний зараз три роки, а при мобілізації демобілізації взагалі немає. Хоча враховуючи що ти закордоном, твої пацани мабудь у черзі за півасіком стоять
показать весь комментарий
не треба перегинати палку
1. контракта нема - ми мобілізовані.
2. 200 тис відразу не дають, і молодим контрактникам теж давать не будуть - їх треба заробить. Якщо ти хочеш дізнатись чому 200 тис, а не 110...120 тис, то це не до мене я не знаю.
3. ні дають.
3а. за пів року буде десь більше ляма.
4. контракт зараз і на 5 років може буть. такі випадки я знаю.
5. у мене старлінк, є питання?
13.02.2025 00:38 Ответить
не переживай. те що пропонують вже доступне кожному. фактично це обман нульова угода))
показать весь комментарий
Ось це розумний крок.
Так, за 1000 000 грн та пільги (й на визначений строк!) буде багато згодних пійти до ЗСУ.
Але такі норми/умови мають бути для всіх, від 18 до 45 років.
показать весь комментарий
2 года назад, на 0 платили 100,000 в месяц, всем. Сейчас не знаю
показать весь комментарий
2 роки тому мій друг і в тилу мав 40-42, а не 25...
показать весь комментарий
йди вже Зеленський, йди зі своїм єрмаком щоб тебе нечути і небачити в інфопросторі,дякую
показать весь комментарий
******* покоління це не совки, за безкоштовно хрін жопу піднімуть. І мільйона явно недостатньо.
показать весь комментарий
Мотивованих було багато! На початку вторгнення.
Зараз хто поранений, хто без ротацій бігає, кого вже нема , в інших мотивація зникає з кожною поганою новиною.
А вата і зеблікі знову Усталі от вайни
показать весь комментарий
Ну все, теперь Кулеба не сможет отговорить своего сына идти "добровольцем", с такими то "бонусами"...
показать весь комментарий
Даже без лопати - мільон це Потужна сила!!
показать весь комментарий
Ха ха заробляти!
показать весь комментарий
За такі гроші за рік охочих у віці 25-40 буде кілька десятків тисяч, якщо не 100-200. Якщо у Путіна це працює, чому у нас не працюватиме?
показать весь комментарий
Потому что у Путина "побеждают" и ему верят, а у нас на кладбищах целые поля желто-голубых флагов и вражеская, к тому же просроченная власть.

Ни один человек в здравом уме даже за миллиард не пойдет на гарантированную смерть.
показать весь комментарий
зебіле, у кацапів *****... і тому кацапу Ivanov -це розкажи.
показать весь комментарий
Давайте задонатим Потужному лiмон, нехай iде на передок!😀
показать весь комментарий
краще, його одразу в будь-який виш зарахувати, тільки клінічні ідіоти могли цей непотреб обрати.
показать весь комментарий
вступ до вишів без іспитів і безоплатне навчання

А що тепер всі будуть, як ЗЄ, отримувати диплом про вищу освіту, не отримуючи знань? Чи тільки військові?
показать весь комментарий
І не зазначено на які факультети, які ВНЗ..бо щаз зроблять знову дивну статистику, в яких галузях провали по фахівцям - і тільки на тих факультетах буде безоплатно.
показать весь комментарий
«піти на один рік по контракту» - чи до закінченні війни (через ~100 років)?
показать весь комментарий
А как же по два раба?☹️
показать весь комментарий
"Готуються до війни"

показать весь комментарий
Капець..малий коли в Академії МВС навчався, то в них постійно були реальні стрельби, рукопашний бій, екстремальне водіння й ще щось - вже не пам'ятаю..
показать весь комментарий
Одне іншому не заважає. Я теж іноді граю в ігри, але ж це не означає, що я більше нічого не роблю і не працюю
показать весь комментарий
Я теж граю))) і син грає - але це не замість стрільб у курсантів ігри повинні бути.
показать весь комментарий
Ну а де вказано, що це замість стрільб? Якщо курсанти витратять навіть 10 годин на рік - нічого не станеться
показать весь комментарий
Отак задроти й виростають..крім того - ті ігри - умовно безкоштовні. Без донатів - ти ніхто))
показать весь комментарий
Щось вас не туди понесло... До чого тут "задроти"? Це як умовний урок з якоїсь дисципліни
показать весь комментарий
В КС? На окремому сервері, чи на міжнародних?
показать весь комментарий
так там одни рагули, полиция, сбу это рагули, они нив реальности, ни виртуальности не мгут стелять.
показать весь комментарий
Пам'ятаю коли пів літра пива коштувало 50 тис. купоно-карбованців.
показать весь комментарий
а Льоня Голубко покупал женє сапогі??))))
Мабуть хочуть добити економіку і соціалку гіперінфляцією
показать весь комментарий
Угу, а за ЗП до бугалтерії ходили з пакетом..
показать весь комментарий
Поки все, що я особисто бачу, це якесь соціальне розділення між мобілізованими, контрактниками 24+ та контрактниками 24-. Чому, людину, яку держава вирвала з цивільного життя мобілізувавши має якісь менші соціальні гарантії, ніж той, хто обрав службу самий? Чим він не така сама людина з такими самими правами? Давайте чесно, в армії контрактник завжди якось цінився типу більше, ніж той, кого призвали або згодом мобілізували. Не знаю чому у внутрішньоармійському середовищі так склалось. Тепер геніальний крок, ще більше збільшити прірву між мобілізованими і контрактниками. А ще геніальніше, зробити прірву між самими контрактниками за віковою ознакою.
показать весь комментарий
Так було завжди, чому депутати, судді, прокурори інваліди мають броню? При цьому хто найбільше взяв у держави, менше горить бажанням за неї воювати. Багато мобілізованих які воюють навіть житла власного не мають і це факт, при цьому в депутатів у тилу є випадки по 50+ квартир і в них і броня, приклад карплюк Ірпінь, тільки що знайшли - 78 квартир і будинки і ділянки.

Хто народився в селі вже по закону не може ходити в школу поблизу в місті, чи садочок чи лікарня, бо треба прописка, навіть якщо один з батьків працює в цьому місті і платить податки, ну або платити багато грошей.

Дискримінація по праву народження вже є і вона була.

На прикладі Києва, то на молодіжний кредит на житло в Києві мали право тільки київляни, всі інші йдуть лісом, навіть якщо пропрацювали 20 років в Києві офіційно.

І таких випадків вагон.

Ах да, картка киянина, житомирянина, львів'янина і т.д. з бонусами для місцевих, а іншим пішли далі. Хоча всі платять податки так чи інакше.

Не буде ніколи чесно в цьому світі, а особливо в Україні.

Як мені київські казали - не повезло тобі народитися в забутому селі в Житомирській області. Нажаль вони праві.
показать весь комментарий
Поки все, що особисто бачу я- це не якесь соціальне розділення, а послідовне знищення держави від віслюка апокаліпсису, хоча, у зебілів своя логіка та потяг до ОПовади із дєрьмаком під наркотичним соусом клінічних ідіотів.
показать весь комментарий
половина месячной зарплаты госслужащего с двойным гражданством Смелянского с шансом быть покалеченным в лучшем случае и выкинутым государством же лечиться в платных поликлиниках по записи. так себе замануха.
показать весь комментарий
Ну поперше 18- 24 роки повнолітні громадяни які мають захищати країну як і ті кому 30-40 років і друге, а у держави є такі кошти чи західні партнери мають фінансувати ? може пора навести лад з необгрунтованими космічними зарплатами і пенсіями під час війни для тих які жирують і війна не для них ?
показать весь комментарий
По-перше, що всі повинні захищати свою Батьківщину з 18 до 45 (окремо до 50 років) і будь-якої статі.
Бронь там може стосуватися буквально 1.000 осіб на всю країну - найпріоритетніших фахівців.
показать весь комментарий
от і розкажи це поліцейським, прокурорам, суддям і їх рідні, що вони теж громадяни і теж щось там повинні.
показать весь комментарий
23 тисячі доларів за рік.
показать весь комментарий
багато деталей, і "дуже важливі умови - куди ідуть, в які бригади"
БРИГАДА БУКОВЕЛЬ
 ДЛЯ ДІТЕЙ СЛУГ,
БРИГАДА МОНАКО
ДЛЯ ДІТЕЙ СУКПРАВОСЛАВНИХ,
БРИГАДА ДЮСЄЛЬДОРФ
 ДЛЯ ДІТЕЙ КИЇВСЬКИХ ДЕПУТАТІВ,
все це буде в деталях. Там багато всього....
Ну приклади були вже,коли в ППД тобі "бойові капають"
показать весь комментарий
Знову пішли пусті обіцянки круглими цифрами. Чим обумовлено, і на чому спирається розрахунок? На банальному звіждєжі?
показать весь комментарий
Те, що тебе в сорок років ні на кожну роботу візьмуть через вік, ще можна зрозуміти, але те, що ти через свій вік і стать (і те, що не належиш до місцевої знаті - депутатів, прокурорів, криміналу, митників, багатіїв, авторитетів та інших) ще й мусиш в окопах сидіти, щоб їх захищати...?
показать весь комментарий
За словами Зеленського, крім грошової винагороди, після 1 року служби передбачено вступ до вишів без іспитів і безоплатне навчання. Джерело: https://censor.net/ua/n3535013

А можна ще додати таку пільгу, як автоматично стати прзидентом на один день (надовше не вийде, бо в черзі буде багато інших президентиків). І ще питання до Зєлі, а чи піде він лікуватись до випускника медичного вишу, який поступив за такою квотою?
показать весь комментарий
Який же в нас мудрий президент. Завтра у ТЦК будуть черги з охочих стати міліонерами за 1 рік.
показать весь комментарий
20к баксів ділимо на 12 місяців + загроза для життя = офігєнна зарплата 80к грн\місяць (які одразу варто відкласти на протези, похорон або допомогу родині). Шалені бабки, майже як зарплата у депутата.
показать весь комментарий
Один 18-річний англієць після проходження нашої швидкої підготовки не дожив і до першої з/п.
показать весь комментарий
Зе, ти пішов би за ці гроші, на "0"???
показать весь комментарий
На нуле вы если выживете 5 дней , получите за это 17 тыс и скажете нах нужно
показать весь комментарий
але контракт все одно на рік і ніхто не обіцяв, що відпустять після закінчення
показать весь комментарий
Цікаво, скільки років сину Зеленського?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
Чем 18-24 лучше 25 летнего?
Чем женщины лучше мужчин?
Чем полицейские лучше гражданских рабочих с завода?
показать весь комментарий
100%!
показать весь комментарий
Они не лучше, где-то ещё дети, у парней ещё инстинкт самосохранения не включился - простите за слово фактически "мясо", погибнут и всё.... У 27 летних хотя бы дети есть.
показать весь комментарий
В принципе ничего нового они не придумали это стандартные плюшки для кадровых военных с совковых времён: хорошая зарплата, подъемные, ранняя пенсия и квартира от государства.
Только плюшки немного урезали: вместо пенсии втулили учебу, а на квартиру пожлобились-дали только бесплатную ипотеку.
Короче государство в своем репертуаре: "не н@***** не проживёшь".
Ещё несколько лет войны и начнут раздавать все плюшки кадровых военных,-"все новое хорошо забытое старое".
По этому кому 18-24 лет могут еще подождать и поторговаться с государством и МОУ.
И главное не переусердствовать: т.к. до 24лет дают миллион, а уже после 25 лет бесплатно в бусике увозят.
показать весь комментарий
Особливий контракт для особливих громадян...
показать весь комментарий
Яка гарна новина! Але в Україні керівник Укрпошти за місяць отримує 1 900 000, а контрактник за рік умовний мільйон, як що доживе. Які мудрі обіцянки дає знову Оманський. Вже в повітрі засмерділо передвиборчим стадіоном. Агов, 73% ви там ще живі? Йдіть, вас знову на шашлики кличе "ваш вирок".
показать весь комментарий
Щоб заробити міліон треба ще дожити.Сумнівна мотивація,не підйомні тобі міліон,а окоп,автомат,і невеликий шанс що вижевеш,гарні умови контракту на міліон в рік.
показать весь комментарий
Плюшки хорошие, только вряд-ли это изменит ситуацию и люди попрут толпами. Раньше нужно было об этом думать
показать весь комментарий
Згоджуся. Рішення правильне, але запізніле. Наразі є вирогідність, що темпи набору контрактників у найближчий час будуть низькими, тому що довіри до рішень влади немає від слова зовсім. Хлопці, які і хотіли б піти, будуть вичікувати. Дивитися як піде служба у перших контрактників, які будуть реальні, а не обіцяні умови. Люди, бажаючі піти на контракт на таких умовах будуть, це точно. Але народ вже настільки нажаханий бусифікацією, настільки накручений та зневірений, що треба час та справді прозорі умови.
Тому дуже важливо, щоб були продумани усі дрібниці і щоб контракти виконувалися чітко. Не просто пообіцяти мільйон, а потім уточнити, що це не мотиваційна частина, що сума буде розбита по місяцях, що виплачувати будуть по коєфіцієнтах і за поданням командира і тд, і тп, як у нас вміють. Що контракт укладається на рік, але... А особливо якщо набір контрактників буде здійснювати ТЦК, то сто відсотків, усе буде провалено. Бо який сенс бусифікаторській мафії, в тих контрактниках? Контрактник буде давати хабар, щоб піти в ЗСУ? Та контрактник - це кінець золотого бусифікаторського дощу.
Якщо почнеться усей оцей наш бюрократичний бздур, то краще не починати.
Але якщо контракт справді буде максимально прозорим, дійсно буде виконуватися, дійсно буде все виплачуватися, то це справді може стати початком реального реформування армії та початком виходу з того тупіка, хаосу та катастрофи, в якій ми усі опинилися.
Надія є. Подивимося.
показать весь комментарий
От віслюк збере личинок всіх своїх пейсатих друзів і покаже приклад!!!
показать весь комментарий
Яким чином ті хто буде служити всього рік посилять фронт? І нахіба такі "спеціалісти" потім які будуть вступати в виші без екзаменів?
показать весь комментарий
Лохопєдіна гундоса. З цього треба було починати у 22 році, для всіх контрактників , не міняти розумного Залужного на м'ясника Сирка, і в тебе б зараз була сильна армія. Ти все просрав. І найгірше, просрав довіру до держави, дякуючи тупій НКВДшній бусифікації, якої просто не повинно було бути. Тепер ніхто на ці казки не купиться, а батьки просто будуть вивозити дітей до 18 років закордон, щоб їх твої тупорилі сирники у посадки не закатали.
показать весь комментарий
Усі ці плюшки мабть бути налані обов'язково всім, хто в віці 18-25 років добровільно вступив до лав ЗСУ.
Щодо зарахування у виши без іспитів - то доречно було би запровадити інтенсивні підготовчи курси перед вступом для тих, хто не справився з тестами. Адже, потрібна певна база знань по фаховим дисциплінам. Інікше ніяк не здатна людина з кондачка з прикладной математикой подружитись, якщо елементарних знань бракує.
показать весь комментарий
, а народу мало говна за 6 лет зеленского, мало, еще надо. а после с 14 до 18 могут заработать, одни уже заработали, квартальчик работает,
показать весь комментарий
Колись хтось не витримає і пристрелить цю зільону гниду.
показать весь комментарий
