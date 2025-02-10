Зеленский о контракте с ВСУ для молодежи 18-24 лет: Смогут за год заработать 1 млн грн
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут контракты на службу в Вооруженных силах Украины, смогут за год заработать 1 млн грн. Детали официально представят в ближайшие дни.
Об этом он сказал во время брифинга с президентом Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвино, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам Зеленского, кроме денежного вознаграждения, после 1 года службы предусмотрено поступление в вузы без экзаменов и бесплатное обучение.
Он отметил, что официально детали контракта представят "завтра-послезавтра, в ближайшие 2-3 дня".
Там действительно, мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Да, они могут дальше продолжить, если они хотят, но это контракт на год. И там, в ближайшие дни - завтра-послезавтра, в ближайшие два-три дня все детали будут уже официальные. И некоторые вещи это то, что человек сможет за год заработать плюс ко всему - плюс один миллион гривен. Кроме этого, смогут без каких-либо экзаменов выбрать высшее учебное заведение после этого года на войне и учиться бесплатно. Государство все будет оплачивать", - рассказал Зеленский.
Также государство покроет все проценты на ипотеку для таких контрактников.
"Третье - я обратил бы внимание на спецусловия по ипотеке - 0%. Все проценты будет покрывать государство", - подчеркнул президент.
По его словам, такая инициатива идет от военных командиров, от Министерства обороны. Детали рассматривали с командирами, а также отдельно с Павлом Палисой и заместителем министра обороны, генералом Евгением Мойсюком.
Зеленский отметил, что есть еще много деталей, и "очень важны условия - куда идут, в какие бригады".
"Это такой экспериментальный контракт, и все это будет в деталях. Там много всего", - добавил глава государства.
Ранее заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявлял, что Украина изучает новые способы привлечения людей в армию, поскольку нынешняя система призыва, унаследованная от советских времен, тормозит прогресс.
Якось раніше у 18 років ішов на строкову службу і вже до 19-20 «рексами» були
Ті, хто у військовий інститут ідуть, то до 25 вже звання капітана мають
А тут війна йде і до 25 років взагалі не призивають, ну це вже за межею... Ну нехай там з 18 до 21 року на лінію фронту не йдуть - прикривають білоруський кордон, в роти охорони в тилу та інше. Але а далі що? До 25 років - «аніже діти»?
а не цивільні.. і не виключно мужчини.. яких примусово роблять "воєннозобовязаними"!!!
Але це все фігня порівнянно з контрактом на рік, якщо ти не знав, то я нагадаю, що мінімальний зараз три роки, а при мобілізації демобілізації взагалі немає. Хоча враховуючи що ти закордоном, твої пацани мабудь у черзі за півасіком стоять
1. контракта нема - ми мобілізовані.
2. 200 тис відразу не дають, і молодим контрактникам теж давать не будуть - їх треба заробить. Якщо ти хочеш дізнатись чому 200 тис, а не 110...120 тис, то це не до мене я не знаю.
3. ні дають.
3а. за пів року буде десь більше ляма.
4. контракт зараз і на 5 років може буть. такі випадки я знаю.
5. у мене старлінк, є питання?
обманнульова угода))
Так, за 1000 000 грн та пільги (й на визначений строк!) буде багато згодних пійти до ЗСУ.
Але такі норми/умови мають бути для всіх, від 18 до 45 років.
Зараз хто поранений, хто без ротацій бігає, кого вже нема , в інших мотивація зникає з кожною поганою новиною.
А вата і зеблікі знову Усталі от вайни
Ни один человек в здравом уме даже за миллиард не пойдет на гарантированную смерть.
А що тепер всі будуть, як ЗЄ, отримувати диплом про вищу освіту, не отримуючи знань? Чи тільки військові?
Мабуть хочуть добити економіку і соціалку гіперінфляцією
Хто народився в селі вже по закону не може ходити в школу поблизу в місті, чи садочок чи лікарня, бо треба прописка, навіть якщо один з батьків працює в цьому місті і платить податки, ну або платити багато грошей.
Дискримінація по праву народження вже є і вона була.
На прикладі Києва, то на молодіжний кредит на житло в Києві мали право тільки київляни, всі інші йдуть лісом, навіть якщо пропрацювали 20 років в Києві офіційно.
І таких випадків вагон.
Ах да, картка киянина, житомирянина, львів'янина і т.д. з бонусами для місцевих, а іншим пішли далі. Хоча всі платять податки так чи інакше.
Не буде ніколи чесно в цьому світі, а особливо в Україні.
Як мені київські казали - не повезло тобі народитися в забутому селі в Житомирській області. Нажаль вони праві.
с шансом быть покалеченным в лучшем случае и выкинутым государством же лечиться в платных поликлиниках по записи. так себе замануха.
Бронь там може стосуватися буквально 1.000 осіб на всю країну - найпріоритетніших фахівців.
БРИГАДА БУКОВЕЛЬ
ДЛЯ ДІТЕЙ СЛУГ,
БРИГАДА МОНАКО
ДЛЯ ДІТЕЙ СУКПРАВОСЛАВНИХ,
БРИГАДА ДЮСЄЛЬДОРФ
ДЛЯ ДІТЕЙ КИЇВСЬКИХ ДЕПУТАТІВ,
все це буде в деталях. Там багато всього....
Ну приклади були вже,коли в ППД тобі "бойові капають"
А можна ще додати таку пільгу, як автоматично стати прзидентом на один день (надовше не вийде, бо в черзі буде багато інших президентиків). І ще питання до Зєлі, а чи піде він лікуватись до випускника медичного вишу, який поступив за такою квотою?
Чем женщины лучше мужчин?
Чем полицейские лучше гражданских рабочих с завода?
Только плюшки немного урезали: вместо пенсии втулили учебу, а на квартиру пожлобились-дали только бесплатную ипотеку.
Короче государство в своем репертуаре: "не н@***** не проживёшь".
Ещё несколько лет войны и начнут раздавать все плюшки кадровых военных,-"все новое хорошо забытое старое".
По этому кому 18-24 лет могут еще подождать и поторговаться с государством и МОУ.
И главное не переусердствовать: т.к. до 24лет дают миллион, а уже после 25 лет бесплатно в бусике увозят.
Тому дуже важливо, щоб були продумани усі дрібниці і щоб контракти виконувалися чітко. Не просто пообіцяти мільйон, а потім уточнити, що це не мотиваційна частина, що сума буде розбита по місяцях, що виплачувати будуть по коєфіцієнтах і за поданням командира і тд, і тп, як у нас вміють. Що контракт укладається на рік, але... А особливо якщо набір контрактників буде здійснювати ТЦК, то сто відсотків, усе буде провалено. Бо який сенс бусифікаторській мафії, в тих контрактниках? Контрактник буде давати хабар, щоб піти в ЗСУ? Та контрактник - це кінець золотого бусифікаторського дощу.
Якщо почнеться усей оцей наш бюрократичний бздур, то краще не починати.
Але якщо контракт справді буде максимально прозорим, дійсно буде виконуватися, дійсно буде все виплачуватися, то це справді може стати початком реального реформування армії та початком виходу з того тупіка, хаосу та катастрофи, в якій ми усі опинилися.
Надія є. Подивимося.
Щодо зарахування у виши без іспитів - то доречно було би запровадити інтенсивні підготовчи курси перед вступом для тих, хто не справився з тестами. Адже, потрібна певна база знань по фаховим дисциплінам. Інікше ніяк не здатна людина з кондачка з прикладной математикой подружитись, якщо елементарних знань бракує.