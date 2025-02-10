Зеленский о контракте с ВСУ для молодежи 18-24 лет: Смогут за год заработать 1 млн грн

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут контракты на службу в Вооруженных силах Украины, смогут за год заработать 1 млн грн. Детали официально представят в ближайшие дни.

Об этом он сказал во время брифинга с президентом Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвино, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Зеленского, кроме денежного вознаграждения, после 1 года службы предусмотрено поступление в вузы без экзаменов и бесплатное обучение.

Он отметил, что официально детали контракта представят "завтра-послезавтра, в ближайшие 2-3 дня".

Там действительно, мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Да, они могут дальше продолжить, если они хотят, но это контракт на год. И там, в ближайшие дни - завтра-послезавтра, в ближайшие два-три дня все детали будут уже официальные. И некоторые вещи это то, что человек сможет за год заработать плюс ко всему - плюс один миллион гривен. Кроме этого, смогут без каких-либо экзаменов выбрать высшее учебное заведение после этого года на войне и учиться бесплатно. Государство все будет оплачивать", - рассказал Зеленский.

Также государство покроет все проценты на ипотеку для таких контрактников.

"Третье - я обратил бы внимание на спецусловия по ипотеке - 0%. Все проценты будет покрывать государство", - подчеркнул президент.

По его словам, такая инициатива идет от военных командиров, от Министерства обороны. Детали рассматривали с командирами, а также отдельно с Павлом Палисой и заместителем министра обороны, генералом Евгением Мойсюком.

Зеленский отметил, что есть еще много деталей, и "очень важны условия - куда идут, в какие бригады".

"Это такой экспериментальный контракт, и все это будет в деталях. Там много всего", - добавил глава государства.

Ранее заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявлял, что Украина изучает новые способы привлечения людей в армию, поскольку нынешняя система призыва, унаследованная от советских времен, тормозит прогресс.