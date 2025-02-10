РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7634 посетителя онлайн
Новости
1 296 5

Более 8 тыс. граждан стали кандидатами в ВСУ через центры рекрутинга, - Минобороны

С начала работы центров рекрутинга украинской армии в феврале 2024 года консультации получили 39 488 граждан. 8 300 человек начали процесс оформления на военную службу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

результати роботи центрів рекрутингу

Сейчас в Украине функционирует 48 рекрутинговых центров, преимущественно расположенных в помещениях ЦПАУ, из которых 47 работают в офлайн-режиме. Активнее всего обращаются жители Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и города Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В феврале будет третий набор добровольцев в Украинский легион в Польше, - посол Боднар

Также отмечается, что 20% кандидатов в ряды ВСУ - это женщины. Больше всего женщины обращаются в Центры рекрутинга в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

звернення жінок до центрів рекрутингу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через рекрутинг привлекают вдвое больше воинов, чем раньше, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

Минобороны (9581) мобилизация (2904) рекрутинг (149)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
8 тис громадян за рік стали кандидатами в армію - це ні про що
показать весь комментарий
10.02.2025 18:39 Ответить
Молодці, панове. Люди з честю, совістю і національною гордістю. По війні балотування до представницьких органів влади має відбуватися через фронтовий ценз. Хто ухилявся, не матиме права керувати ні у селі/селещі/місті, ні у країні загалом.
показать весь комментарий
10.02.2025 18:46 Ответить
М'ясник Содоль проходить цей ценз? Має право балатовуватись? Чи може Залужний, який мовчки спетляв у Британію?
показать весь комментарий
10.02.2025 19:15 Ответить
і що по вашому мав зробити Заслужений? очолити майдан?
показать весь комментарий
10.02.2025 19:44 Ответить
 
 