Более 8 тыс. граждан стали кандидатами в ВСУ через центры рекрутинга, - Минобороны
С начала работы центров рекрутинга украинской армии в феврале 2024 года консультации получили 39 488 граждан. 8 300 человек начали процесс оформления на военную службу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Сейчас в Украине функционирует 48 рекрутинговых центров, преимущественно расположенных в помещениях ЦПАУ, из которых 47 работают в офлайн-режиме. Активнее всего обращаются жители Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и города Киева.
Также отмечается, что 20% кандидатов в ряды ВСУ - это женщины. Больше всего женщины обращаются в Центры рекрутинга в Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.
