РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7360 посетителей онлайн
Новости
1 740 7

В феврале будет третий набор добровольцев в Украинский легион в Польше, - посол Боднар

В феврале будет третий набор добровольцев в Украинский легион в Польше

В этом месяце в Польше начнется новый набор добровольцев в Украинский легион. Третий по счету.

Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью TVN 24, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время интервью был затронут вопрос формирования Украинского легиона. На вопрос, сколько есть желающих, Боднар ответил, что не может озвучить эту цифру.

"Министерство обороны нам запретило", - сказал дипломат.

В то же время посол рассказал, что уже в этом месяце стартует третий набор добровольцев в Украинский легион. По его словам, первая группа уже в Украине, вторая - проходит обучение в Польше.

"Этот процесс продолжается",- сказал Боднар.

Читайте также: К Украинскому легиону в Польше впервые присоединились женщины, - Минобороны

Украинский легион в Польше. Что известно?

Украинский легион - это первое добровольческое подразделение Вооруженных сил Украины, которое будет сформировано из украинцев, проживающих за рубежом. Вступление в Украинский легион осуществляется исключительно на добровольной основе с подписанием контракта. На официальной странице легиона говорится, что военное подразделение будет вооружено современной техникой и оружием, что обеспечит высокую боеспособность и эффективность в выполнении задач. Обучение будут проводить инструкторы НАТО на полигонах стран-партнеров.

Формирование Украинского легиона предусмотрено двусторонним соглашением по безопасности между Украиной и Польшей, которое подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск в Варшаве 8 июля 2024 года.

Известно, что более 500 заявок из 30 стран подали в Украинский легион, который сейчас формируется в Польше.

12 ноября 2024 года первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с Вооруженными силами Украины.

В январе 2025 года вторая группа добровольцев из числа граждан Украины проживающих за рубежом, подписали контракты с Вооруженными силами Украины. Также известно, что ко второй группе впервые присоединились женщины, которые выбрали специальности, связанные с медициной и связью.

Смотрите также: Вторая группа добровольцев из Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в Польше. ФОТО

Автор: 

Боднар Василий (169) Польша (8827) добровольцы (1209) рекрутинг (149)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Під час інтерв'ю було порушено питання формування Українського легіону. На запитання, скільки є охочих Боднар відповів, що не може озвучити цю цифру." - значить бажаючих або мало, або просто немає. Інакше один поперед одного вискакували б на інтерв'ю хвалитись кількістю охочих
показать весь комментарий
09.02.2025 19:53 Ответить
Навіщо було їхати за кордон , щоб вступити до ЗСУ?
показать весь комментарий
09.02.2025 20:17 Ответить
Чорний гумор :

У лютому буде третій набір добровольців - попередні два добровольці вже воюють на Курщині
показать весь комментарий
09.02.2025 20:22 Ответить
Люди перепливають Тису щоб вступити в Польщі у легіон!!! Як же дістала ця зелена дрисня!
показать весь комментарий
09.02.2025 20:30 Ответить
Не поширюйте всяку кацапську пропаганду, немає там ніяких українських легіонів, є поодинокі люди які можливо і зголосилися, але це точно ніякий не легіон!
показать весь комментарий
09.02.2025 21:32 Ответить
Ридаю з цього...
показать весь комментарий
10.02.2025 03:08 Ответить
 
 