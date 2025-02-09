В феврале будет третий набор добровольцев в Украинский легион в Польше, - посол Боднар

В этом месяце в Польше начнется новый набор добровольцев в Украинский легион. Третий по счету.

Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью TVN 24, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время интервью был затронут вопрос формирования Украинского легиона. На вопрос, сколько есть желающих, Боднар ответил, что не может озвучить эту цифру.

"Министерство обороны нам запретило", - сказал дипломат.

В то же время посол рассказал, что уже в этом месяце стартует третий набор добровольцев в Украинский легион. По его словам, первая группа уже в Украине, вторая - проходит обучение в Польше.

"Этот процесс продолжается",- сказал Боднар.

Украинский легион в Польше. Что известно?

Украинский легион - это первое добровольческое подразделение Вооруженных сил Украины, которое будет сформировано из украинцев, проживающих за рубежом. Вступление в Украинский легион осуществляется исключительно на добровольной основе с подписанием контракта. На официальной странице легиона говорится, что военное подразделение будет вооружено современной техникой и оружием, что обеспечит высокую боеспособность и эффективность в выполнении задач. Обучение будут проводить инструкторы НАТО на полигонах стран-партнеров.

Формирование Украинского легиона предусмотрено двусторонним соглашением по безопасности между Украиной и Польшей, которое подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск в Варшаве 8 июля 2024 года.

Известно, что более 500 заявок из 30 стран подали в Украинский легион, который сейчас формируется в Польше.

12 ноября 2024 года первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с Вооруженными силами Украины.

В январе 2025 года вторая группа добровольцев из числа граждан Украины проживающих за рубежом, подписали контракты с Вооруженными силами Украины. Также известно, что ко второй группе впервые присоединились женщины, которые выбрали специальности, связанные с медициной и связью.

