Новости
Для Украины важно сохранить формат "Рамштайн", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что главный результат встречи в формате "Рамштайн" - совместная помощь нашей стране.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвино, его цитирует "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

"Для нас главное сохранить формат "Рамштайн". Мы его сохранили, посмотрим будут ли все страны, это, кстати, не только европейские партнеры, но и партнеры Соединенных Штатов Америки. Это более 50 стран. Для нас главный результат, что мы соберем эти страны, посмотрим, как это будет проходить в этот период", - заявил он.

Зеленский добавил, что главный результат "Рамштайн" - "это помощь, совместная помощь Украине...это количество пакетов, которыми партнеры поддержат Украину".

Напомним, утром 6 февраля Великобритания заявила, что созываетзаседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Оно состоится 12 февраля в Брюсселе накануне заседания министров обороны стран-членов НАТО.

Рамштайн-це вже вчорашній день Байдена. Пора відкривати вже Другий Фронт, або антитерористичну операцію проти росії-терориста. Гратися надалі в "комсомольські збори" в Рамштайні неприпустимо та злочинно, коли терорист путін викинув за борт європейського літака вже півмільйона вбитих ним заручників-українців.
10.02.2025 20:38 Ответить
І сала, сала багато. І щоб гроші всім роздавали.
10.02.2025 20:41 Ответить
Ковбаси багато, сала багато, оселедців багато, вареників багато, шинки багато, тарані багато.. Горілки пити не будемо..

10.02.2025 20:51 Ответить
Всім ша! "Найвеличніший" тримає слово!
10.02.2025 20:55 Ответить
вже не НАТО І НЕ ЄС.а "пісна водичка"
10.02.2025 22:03 Ответить
 
 