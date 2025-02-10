Для Украины важно сохранить формат "Рамштайн", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что главный результат встречи в формате "Рамштайн" - совместная помощь нашей стране.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвино, его цитирует "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

"Для нас главное сохранить формат "Рамштайн". Мы его сохранили, посмотрим будут ли все страны, это, кстати, не только европейские партнеры, но и партнеры Соединенных Штатов Америки. Это более 50 стран. Для нас главный результат, что мы соберем эти страны, посмотрим, как это будет проходить в этот период", - заявил он.

Зеленский добавил, что главный результат "Рамштайн" - "это помощь, совместная помощь Украине...это количество пакетов, которыми партнеры поддержат Украину".

Напомним, утром 6 февраля Великобритания заявила, что созываетзаседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Оно состоится 12 февраля в Брюсселе накануне заседания министров обороны стран-членов НАТО.