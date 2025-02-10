РУС
Россияне запустили "шахеды" с нескольких направлений, - Воздушные Силы (обновлено)

шахеди

Вечером 10 февраля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных БпЛА

  • БпЛА на севере Сумщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на востоке Николаевщины, курс - северо-западный/северо-восточный;
  • БпЛА на Херсонщине, курс - западный/северо-западный.

Обновление по движению БпЛА

  • БпЛА на юге Сумщины, курс – южный, в центре Сумщины, курс – западный;
  • БпЛА на юго-западе Николаевщины, курс – северо-западный;
  • БпЛА на востоке Одесщины, курс – северо-западный;
  • БпЛА на западе Черкащины, курс – северо-западный;
  • БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-восточный.
  • Вражеские ударные БпЛА на востоке и юго-востоке Харьковщины, курс – юго-западный.

Да там мінімум 4 калібри ще летить, не тіко шахеди. Здохніть вже нарешті всі 140 млн російських покидьків
показать весь комментарий
11.02.2025 00:12 Ответить
Так , з Чорного моря летять калібри !!

показать весь комментарий
11.02.2025 00:19 Ответить
 
 