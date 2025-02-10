Россияне запустили "шахеды" с нескольких направлений, - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 10 февраля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных БпЛА
- БпЛА на севере Сумщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на востоке Николаевщины, курс - северо-западный/северо-восточный;
- БпЛА на Херсонщине, курс - западный/северо-западный.
Обновление по движению БпЛА
- БпЛА на юге Сумщины, курс – южный, в центре Сумщины, курс – западный;
- БпЛА на юго-западе Николаевщины, курс – северо-западный;
- БпЛА на востоке Одесщины, курс – северо-западный;
- БпЛА на западе Черкащины, курс – северо-западный;
- БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-восточный.
- Вражеские ударные БпЛА на востоке и юго-востоке Харьковщины, курс – юго-западный.
