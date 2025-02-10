Над Днепропетровской областью сбили российскую ракету и дрон
Вечером 10 февраля силы ПВО сбили российскую ракету и дрон-разведчик над Днепропетровской областью.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что защитники из ЧвК "Схід" приземлили вражеский дрон-разведчик и уничтожили российскую ракету.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Hanka Panyanka
показать весь комментарий10.02.2025 21:25 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль