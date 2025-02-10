РУС
Над Днепропетровской областью сбили российскую ракету и дрон

Робота ППО

Вечером 10 февраля силы ПВО сбили российскую ракету и дрон-разведчик над Днепропетровской областью.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что защитники из ЧвК "Схід" приземлили вражеский дрон-разведчик и уничтожили российскую ракету.

ПВО (3124) ракеты (3719) дроны (4724) Днепропетровская область (4468) война в Украине (6200)
