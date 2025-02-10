РУС
Трамп опубликовал цитату Путина с похвалой за давление на Европу

трамп

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social высказывание президента РФ Владимира Путина, где тот расхваливает американского лидера за давление на Европу.

В своем посте Трамп разместил ссылку на публикацию CNBC от 3 февраля с заявлением Путина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Тогда Путин заявил российским пропагандистам, что Трамп "быстро наведет порядок" с Европой.

Трамп постить слова Путіна

"Я вас уверяю: Трамп с его характером, его настойчивостью наведет там порядок достаточно быстро. Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. И все станет на свои места", - заявил Путин.

Я думаю, понимающие люди уже давно поняли, что из себя представляет Трамп, поэтому,

очередной раз обсуждать не имеет смысла, нам осталось только ждать, чем всё это кино

закончится.
10.02.2025 22:08 Ответить
Якщо Тампон цитує і нахваляється похвалою різних шавок то Тампон гівно собаче притому рідке, а не великий лідер. Давай рижий недобиток ще хай тебе похвалить Кім, Іран і інший відходи людства
10.02.2025 22:13 Ответить
Ось що значить коли популіст і невіглас дорвася до влади ,розсваритись з союзниками зате "домовлятись" з кривавими диктаторами.Вже три тижні як при владі і лише хаос посіяв.
10.02.2025 22:11 Ответить
Я читав, що Черчіль спочатку вважав Гітлера щирою та відвертою людиною. Погано це скінчилось.
10.02.2025 22:04 Ответить
Такими темпами країнам Європи буде потрібно витрачати не 5%, а 7 % ВВП на оборону для захисту власної незалежності від пуйла, ... і рижого.
10.02.2025 22:45 Ответить
*****- геній маніпуляцій та вербовок. Трамп - фсьо. Завербований.
10.02.2025 22:07 Ответить
Воно вже давно завербоване.
10.02.2025 22:10 Ответить
Був би генієм не працював би в ,,савецком,, Дрездені. Може в Лондоні чи Вашингтоні. А так завербував тільки щиру комсомолку Меркель.
10.02.2025 22:11 Ответить
Так може вона смоктала файно?
10.02.2025 22:25 Ответить
Він разбуділ в ній женщіну.😄
10.02.2025 22:31 Ответить
10.02.2025 22:33 Ответить
ХЗНА. Але по морді ліці ***** часів відносної молодості можна зрозуміти що смоктав він. З бажанням чи по примусу невідомо.
10.02.2025 22:32 Ответить
П ч то думав, чого воно таке засмоктане за Сбчаком ходило?
10.02.2025 22:35 Ответить
Я думаю, понимающие люди уже давно поняли, что из себя представляет Трамп, поэтому,

очередной раз обсуждать не имеет смысла, нам осталось только ждать, чем всё это кино

закончится.
10.02.2025 22:08 Ответить
Світ летить в прірву.
10.02.2025 22:08 Ответить
Наишов авторитета?
10.02.2025 22:08 Ответить
це верхів'я айсберга, на публіку.
для себе він ще й роздрукував та на роздруковане подрочив.
10.02.2025 22:09 Ответить
лестощі - наше все.
10.02.2025 22:09 Ответить
10.02.2025 22:11 Ответить
Ось що значить коли популіст і невіглас дорвася до влади ,розсваритись з союзниками зате "домовлятись" з кривавими диктаторами.Вже три тижні як при владі і лише хаос посіяв.
10.02.2025 22:11 Ответить
Рудий поц в курсі що пуйло військовий злочинець?
10.02.2025 22:12 Ответить
В этом мире преступники разыскивают прокурора
11.02.2025 03:54 Ответить
Воєнний!!!
11.02.2025 10:23 Ответить
Рижий трампон хіба ні? Він засуджений злочинець на відміну від путлєра
12.02.2025 00:10 Ответить
Якщо Тампон цитує і нахваляється похвалою різних шавок то Тампон гівно собаче притому рідке, а не великий лідер. Давай рижий недобиток ще хай тебе похвалить Кім, Іран і інший відходи людства
10.02.2025 22:13 Ответить
А ви шо сумнівались стосовно гівна?
10.02.2025 22:28 Ответить
у xyūлa істерика
10.02.2025 22:13 Ответить
А закінчиться все тим, що Трампа і Америку, яку він представляє, всі притомні люди будуть слати на.уй. А потім хтось з диктаторів осміліє і вже нападе на американців.

Диктатори ніколи не задовольняються малим.

Сталін думав, що Гітлер не нападе і вони поділять світ. Історія знову повториться.
10.02.2025 22:13 Ответить
так як тепер німеччину?
10.02.2025 23:13 Ответить
І що вони без США робити будуть?Американська зброя Європу захищає.Літаки,Хаймарси і тд.В Британії,навіть ракети на підводних човнах Трайдент.Це єдиний носій,ядерної зброї в Британії.А в Європі ще ядерні бомби B-61 стоять,також з США.
10.02.2025 23:44 Ответить
Наскільки я знаю, Німеччина і Японія економічно й технологічно здатні створити ядерну зброю протягом трьох місяців. Так що за Європу не переживай, коли притисне, вони заворушаться. Та й відносно Трампа ти теж будь спокійний, в Штатах президент обкладений таким комплексом стримувань і противаг, що нічого страшного він не вчинить - не дадуть.
11.02.2025 10:31 Ответить
Німеччина від АЕС відмовляється взагалі.В них розміщаються бомби Б-61 а інших не буде.За Трампа я спокійний.Він нічого страшно для Америки і не мав робити.
11.02.2025 15:50 Ответить
Німеччина, за сприятливої погоди, буває на 100% покриває свої енергетичні потреби за рахунок відновлюваних джерел. Але бомбу зробити може, було б бажання.
12.02.2025 18:52 Ответить
Trump is playing 4-dimensional chess while everyone else is playing checkers.
10.02.2025 22:14 Ответить
Ага. А в інституті він вивчав теорію тензорів.
10.02.2025 22:19 Ответить
Шось мені нагадує многохадовочку від *****...
10.02.2025 22:31 Ответить
trump doesn't know what he said 1 minute ago
10.02.2025 23:55 Ответить
Їбанутість трумпа проявляє ся з кожним днем все більше й більше.

До кінця свого строку він не досидить.
10.02.2025 22:14 Ответить
Трамп як і фюрер йо@@ті
10.02.2025 22:16 Ответить
Хуьло першим почне виляти хвостиком - власне це і сталося, на що Трамп дав посилання
10.02.2025 22:17 Ответить
але місцеві ексПєрди, не хочуть цього приймати,
10.02.2025 22:28 Ответить
Два придурка, влада в руках шизоїдів то катастрофа не тільки для їхніх держав, а й для всього світу. Нормальні люди про все це писали, попереджали, але американські лохи, як і українські в 19 році, вважають себе найрозумнішими.
10.02.2025 22:57 Ответить
Два трамподрочери таки знайшлись. Хоча обидва акаунти зареєстровані в березні 22-го. Що якби натякає на ботів, а не ідіотів. Але других теж вистачає.
11.02.2025 01:35 Ответить
тепер і путін і трамп разом проти європи?-ужас однако--мда
10.02.2025 22:20 Ответить
Цей старий, самозакоханий насильник як drum. Шуму багато , а справ не має. І це ще його окурок не послав...
10.02.2025 22:20 Ответить
А від похвали Ина у Трампа станенься еякуляція.
10.02.2025 22:21 Ответить
Зеленскому ще рости і рости, щоб так правильно, однією фразою, задовільнити его Трампа. А то підсмоктує, і підлещує, а Пуйло раз, і вже в портянку свій!
10.02.2025 22:21 Ответить
Цікаво Європа ковтне це та обітреця?
10.02.2025 22:22 Ответить
подивіться на бебру і мелоні, на шольца з мікроном чому ні?
10.02.2025 23:17 Ответить
ху.ло лизнул промежность ... ну очень глубоко !!!!
10.02.2025 22:22 Ответить
Дивує кількість ідіотів, які ще сподіваються побачити в Трампі щось глибоко інтелектуальне та стратегичне. Тільки маразм та інші види когнітивної недостатності.
10.02.2025 22:27 Ответить
Висновок з цього тільки один-Україні треба відновлювати ядерну зброю.
10.02.2025 22:30 Ответить
Теперь верю, шо хутина в юный годы однокласники в туалете опустили, за то, что рассекал в шузах прощай молодость... Какие-то хвостики за которыми нужно ходить. Размечтался, за его тузом не ходить. ЗЫ... к слову, кто-нить подскажите рыжему бовдуру, пусть меньше под хвостик смотрит. А поднимет лучше архивы, да почитаеть как шпигуна-пыню, арестовали амеры в Германии, но через пол года обменяли на американского разведчика.
10.02.2025 22:40 Ответить
Каароч, пыня - валянок и Доня - туда же.
10.02.2025 22:41 Ответить
10.02.2025 22:43 Ответить
Пыня-фэйшн - проСТЧай молодость.
10.02.2025 22:51 Ответить
Интересно бы почитать, что тогда пыня наморозил на СССР в амер тюрьме.
10.02.2025 22:48 Ответить
Це воно горде тим, що його похвалив вбивця? Петушка хваліт кукуха?
10.02.2025 22:44 Ответить
Зараз влада всліпу захопилась Трампом і бачить в кожній його, навіть дурній заяві геніальні речі, і чомусь дуже вигідні Україні.
Його треба сприймати таким як він є,і казати про те яким він є. Вилизування диктаторів, чи схожих на них ні до чого доброго ще не призводило.
10.02.2025 22:47 Ответить
Як там родичка Донні Чубчика говорить - мій дядько клінічний ідіот.
10.02.2025 22:48 Ответить
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
© І.А.Крилов
10.02.2025 22:57 Ответить
Ми не хотіли у це вірити, но ми завжди про це знали. Я думаю, що після ляпаса ху...ла трампуха швидко прийде до тями.
10.02.2025 23:46 Ответить
Мабуть ху%ло так і не всмоктав, що це про нього Трамп і написав "послання" - буде першим помахувати своїм обрубком біля чобота господаря.
10.02.2025 23:55 Ответить
Дійсно європейці які постійно ображали Трампа до виборів, зараз поводяться зовсім по-іншому. ЗМІ демократів своїми фейковими рейтингами Харріс обдурили навіть Зеленського.
10.02.2025 23:57 Ответить
Якась навала свіжих акаунтів із недолугими штампованими протампівськими висерами.
11.02.2025 01:37 Ответить
Як що допомогу препинять, то до чого він всрався? Пішов під три чорти з нобелевською премією, не отримаєш. Хтось з Європи отримає, безхвостий.
11.02.2025 00:03 Ответить
Трамп ненавидить Україну. Далі буде ще карколомне падіння рудого в очах цивілізованого світу. Попереду важкі часи.
11.02.2025 00:11 Ответить
Рыжий /.../ плохо кончит... 🤔
11.02.2025 00:16 Ответить
Трамп тролить опущенну Эвропу,нам цевигідно вони нам давно повинні платити в рази три більше на зброю чим США
11.02.2025 00:23 Ответить
Ще один акаунт часів початку повномасштабки. Із недолугими протрампівськими висерами і лівою реєстрацією. Шось вороженьки активізувалися на цій темі.
11.02.2025 01:40 Ответить
хахахахах лікуй голову маразмат, не всі в Україні за демократів и лівацьких дегенератів в Європі які перетворили її в халіфат
11.02.2025 02:04 Ответить
МОЖЕТ МЕНЯ ДАЖЕ НАГРАДЯТ. ПОСМЕРТНО.
11.02.2025 02:08 Ответить
Очередное дно пробито Трампом...
11.02.2025 04:59 Ответить
Путін "ніжно ******* хвостиком" і Трамп у захваті....
11.02.2025 07:14 Ответить
"хАзяин назвал меня любимой женой"
11.02.2025 08:00 Ответить
