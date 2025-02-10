Трамп опубликовал цитату Путина с похвалой за давление на Европу

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social высказывание президента РФ Владимира Путина, где тот расхваливает американского лидера за давление на Европу.

В своем посте Трамп разместил ссылку на публикацию CNBC от 3 февраля с заявлением Путина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Тогда Путин заявил российским пропагандистам, что Трамп "быстро наведет порядок" с Европой.

"Я вас уверяю: Трамп с его характером, его настойчивостью наведет там порядок достаточно быстро. Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. И все станет на свои места", - заявил Путин.

Также читайте: Замороженный конфликт приведет к тому, что Путин снова вернется с агрессией против Украины, - Зеленский