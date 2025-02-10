Трамп опубликовал цитату Путина с похвалой за давление на Европу
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social высказывание президента РФ Владимира Путина, где тот расхваливает американского лидера за давление на Европу.
В своем посте Трамп разместил ссылку на публикацию CNBC от 3 февраля с заявлением Путина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Тогда Путин заявил российским пропагандистам, что Трамп "быстро наведет порядок" с Европой.
"Я вас уверяю: Трамп с его характером, его настойчивостью наведет там порядок достаточно быстро. Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. И все станет на свои места", - заявил Путин.
очередной раз обсуждать не имеет смысла, нам осталось только ждать, чем всё это кино
закончится.
для себе він ще й роздрукував та на роздруковане подрочив.
Диктатори ніколи не задовольняються малим.
Сталін думав, що Гітлер не нападе і вони поділять світ. Історія знову повториться.
До кінця свого строку він не досидить.
Його треба сприймати таким як він є,і казати про те яким він є. Вилизування диктаторів, чи схожих на них ні до чого доброго ще не призводило.
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
© І.А.Крилов