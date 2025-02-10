Умерла женщина, пострадавшая от утренней атаки дрона на Херсон, - ОВА
В больнице умерла женщина, которая пострадала в результате утренней атаки российского дрона на Херсона.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"В больнице умерла 72-летняя женщина, которая сегодня утром попала под удар вражеского дрона. Медики боролись за ее жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным и близким", - написал он.
Напомним, за прошедшие сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов на Херсонщине, есть погибший и раненые, среди пострадавших - полицейский.
щоби вони зрозуміли як це 🤬
Можливо не всі зі мною погодяться , але це моя особиста думка,
,, око за око" !!
Третій рік Херсон обстрілюють майже безнаказано!
Я знаю цей треш зараз від багатьох знайомих, і сам тоді ще все спостерігав!
Тобто все просто - немає чим подавити ті вогневі точки і гради і арту. Нема чим відігнати! Місто виглядає приреченим..