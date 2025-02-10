Умерла женщина, пострадавшая от утренней атаки дрона на Херсон, - ОВА

В больнице умерла женщина, которая пострадала в результате утренней атаки российского дрона на Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В больнице умерла 72-летняя женщина, которая сегодня утром попала под удар вражеского дрона. Медики боролись за ее жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным и близким", - написал он.

Напомним, за прошедшие сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов на Херсонщине, есть погибший и раненые, среди пострадавших - полицейский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли до 10 ударов КАБами по Таврическому в Запорожской области, погиб человек (обновлено)