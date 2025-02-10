РУС
Умерла женщина, пострадавшая от утренней атаки дрона на Херсон, - ОВА

В Херсоне после российской атаки умерла женщина

В больнице умерла женщина, которая пострадала в результате утренней атаки российского дрона на Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В больнице умерла 72-летняя женщина, которая сегодня утром попала под удар вражеского дрона. Медики боролись за ее жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным и близким", - написал он.

Напомним, за прошедшие сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов на Херсонщине, есть погибший и раненые, среди пострадавших - полицейский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли до 10 ударов КАБами по Таврическому в Запорожской области, погиб человек (обновлено)

Кацапів потрібно теж вбивати в іхніх домівках ,
щоби вони зрозуміли як це 🤬
Можливо не всі зі мною погодяться , але це моя особиста думка,
,, око за око" !!
10.02.2025 22:27 Ответить
Щось проСир'цький пиЗЕдить про шалені успіхи та "ситауція контрольована" 🤬
Третій рік Херсон обстрілюють майже безнаказано!
Я знаю цей треш зараз від багатьох знайомих, і сам тоді ще все спостерігав!
Тобто все просто - немає чим подавити ті вогневі точки і гради і арту. Нема чим відігнати! Місто виглядає приреченим..
10.02.2025 22:31 Ответить
10.02.2025 23:47 Ответить
Чому нема ударів у відповідь? Від обстрілу наших міст люди гинуть зоденно. А у відповідь тиша. Це має назву- зрада.
11.02.2025 11:53 Ответить
 
 