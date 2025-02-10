Главным вопросом Мюнхенской конференции по безопасности будет война в Украине, - госсекретарь США Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что главным вопросом Мюнхенской конференции по безопасности для американской делегации будет вопрос российской войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко сказал об этом. Президент Трамп четко заявил, что войну в Украине нужно закончить",- отметил глава Госдепа.
Рубио отметил, что президент США намерен продвигаться в этом вопросе, чтобы покончить с войной.
"Это отвечает интересам всех, чтобы эта война закончилась, и поэтому, очевидно, мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами там(в Мюнхене - ред.)", - отметил госсекретарь США.
По его словам, другой важной темой обсуждений в Мюнхене станут возможности для урегулирования на Ближнем Востоке. В этом контексте он обратил внимание на изменения в регионе, в частности, на потерю позиций Хезболлы в Ливане, а также смену власти в Сирии.
Можете видихати, сьогодні вже виступила влада з обнадійливою інфою - родовища, які зараз захоплені кацапляндією, і ті, що є, вже давно віддані своїм хорошим людям. Народні багатства ніхто не вкраде, тому що вони вже давно вкрадені і переписані
Якщо елементарну банальність вякне не якийсь Мусійович - а САМ президент Трамп - хіба елементарна банальність не перестає бути елементарною банальністю? Їжачку зрозуміло - війну треба закінчити - але Трамп не їжачок, він сова-стратег - ляпнув, а як то зробити нехай думають Їжачки - великий стратег Трамп вже накомандувався, аж упрів.
От зберуться гебісти з Європи і Америки і будуть вирішувати, що ж їм в черговий раз робити з черговим Юлієм Цезарем і його черговою Гальською війною.
А українське керівництво із своїм рівнем проблематики і розуміння того, що відбувається, тут тільки пукнути може
Других "планов" у Трампа не было, нет и не будет.
Цей Рубіо такий мрійник. Щоб мати можливості покінчити з війною , треба , пане Рубіо, спочатку відсторонити від влади Військового Диктатора та Узурпатора Влади Вову Зеленського та його потужну та незламну мародерську ЗЕкоМАНДУ.
Саме Зеленському та його подільникам і потрібно нескінчене продовження цієї бійні , бо ця війна - то є єдине, що обгрунтовує знаходження Зеленського та його посіпак у владі. То нащо Вові мир ? Бо як настане мир чи перемир'я , то треба проводити вибори , відновлювати свободу слова в СМІ та ще й йти звітувати на стадіон ... а з чим ВОНО пійде на стадіон - з цвинтарями , з сотнями тисяч покалічених , вдів , сиріт , з мільйонами біженців , з втраченими територіями , с зруйнованими промисловістю та енергетикою ... ?