Главным вопросом Мюнхенской конференции по безопасности будет война в Украине, - госсекретарь США Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что главным вопросом Мюнхенской конференции по безопасности для американской делегации будет вопрос российской войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко сказал об этом. Президент Трамп четко заявил, что войну в Украине нужно закончить",- отметил глава Госдепа.

Рубио отметил, что президент США намерен продвигаться в этом вопросе, чтобы покончить с войной.

"Это отвечает интересам всех, чтобы эта война закончилась, и поэтому, очевидно, мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами там(в Мюнхене - ред.)", - отметил госсекретарь США.

По его словам, другой важной темой обсуждений в Мюнхене станут возможности для урегулирования на Ближнем Востоке. В этом контексте он обратил внимание на изменения в регионе, в частности, на потерю позиций Хезболлы в Ливане, а также смену власти в Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа может отречься от исторической роли гаранта безопасности Европы, - доклад Мюнхенской конференции