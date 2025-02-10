РУС
Новости Мюнхенская конференция 2025
Главным вопросом Мюнхенской конференции по безопасности будет война в Украине, - госсекретарь США Рубио

США хотят завершения войны в Украине так, чтобы она не началась снова

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что главным вопросом Мюнхенской конференции по безопасности для американской делегации будет вопрос российской войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко сказал об этом. Президент Трамп четко заявил, что войну в Украине нужно закончить",- отметил глава Госдепа.

Рубио отметил, что президент США намерен продвигаться в этом вопросе, чтобы покончить с войной.

"Это отвечает интересам всех, чтобы эта война закончилась, и поэтому, очевидно, мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами там(в Мюнхене - ред.)", - отметил госсекретарь США.

По его словам, другой важной темой обсуждений в Мюнхене станут возможности для урегулирования на Ближнем Востоке. В этом контексте он обратил внимание на изменения в регионе, в частности, на потерю позиций Хезболлы в Ливане, а также смену власти в Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа может отречься от исторической роли гаранта безопасности Европы, - доклад Мюнхенской конференции

+7
Треба на законодавчому рівні заборонити термін "Війна в Укранїі" і натомість вживати термін "російське військове вторгнення".
10.02.2025 23:18 Ответить
+3
Нагнуть зелю, він віддасть землю пуйлу, метали трампону, а сам чкурне в кабоверде і заживе. Зараз тільки питання скільком менеджерам спустять крадіжки чого, а все решта домовлено.
10.02.2025 23:06 Ответить
+2
"Президент Трамп чітко заявив, що війну в Україні потрібно закінчити"

Якщо елементарну банальність вякне не якийсь Мусійович - а САМ президент Трамп - хіба елементарна банальність не перестає бути елементарною банальністю? Їжачку зрозуміло - війну треба закінчити - але Трамп не їжачок, він сова-стратег - ляпнув, а як то зробити нехай думають Їжачки - великий стратег Трамп вже накомандувався, аж упрів.
10.02.2025 23:09 Ответить
Пішли анонси - коли вже діждемось конкретики?
10.02.2025 22:57 Ответить
Нагнуть зелю, він віддасть землю пуйлу, метали трампону
Можете видихати, сьогодні вже виступила влада з обнадійливою інфою - родовища, які зараз захоплені кацапляндією, і ті, що є, вже давно віддані своїм хорошим людям. Народні багатства ніхто не вкраде, тому що вони вже давно вкрадені і переписані
10.02.2025 23:12 Ответить
уті путі, та невже мексиканські мучачос перестали снитись трампу в кошмарах? я чекав на 6-й флот авіаносців на кордоні з мексикою, що б жоден Хуан за куском хліба не проліз.
10.02.2025 23:11 Ответить
А хіба в них морський кордон?
11.02.2025 08:30 Ответить
Головним питанням Мюнхенської безпекової конференції буде війна в Україні, - держсекретар США Рубіо, коли ж вже ці світові балаболи ,головним питання ставитимуть мир в Україні ???
10.02.2025 23:15 Ответить
Юлій Цезар написав книгу "Гальська війна". В Галії він займався абсолютно тим же, чим і Путін в Україні.
От зберуться гебісти з Європи і Америки і будуть вирішувати, що ж їм в черговий раз робити з черговим Юлієм Цезарем і його черговою Гальською війною.
А українське керівництво із своїм рівнем проблематики і розуміння того, що відбувається, тут тільки пукнути може
11.02.2025 10:51 Ответить
І ще бажано розібратись: Москва - це Рим чи агресивна Троя. Бо розуміння цього є принципово важливим, щоб мати уявлення, як має виглядати кінець цієї війни.
11.02.2025 13:52 Ответить
Там і Пороха запросили приїхати. Але гнида щось пошаманить на кордоні, як таке вже було.
10.02.2025 23:19 Ответить
Задача Трампа - разрушить Европу и Америку экономическими методами + не мешать путину захватить Украину военным путём.
Других "планов" у Трампа не было, нет и не будет.
11.02.2025 06:46 Ответить
11.02.2025 09:58 Ответить
Поверніть Україну до "ядерного клубу" надавши відповідні засоби і війна припиниться! Визнайте нарешті повний провал доктрини "не розповсюдження" та гарантій для України задекларованих у будапештському меморандумі підписаний президентом США Клінтоном.
11.02.2025 10:31 Ответить
" ... головним для всіх буде війна в Україні, і президент дуже чітко сказав про це. Президент Трамп чітко заявив, що війну в Україні потрібно закінчити".

Цей Рубіо такий мрійник. Щоб мати можливості покінчити з війною , треба , пане Рубіо, спочатку відсторонити від влади Військового Диктатора та Узурпатора Влади Вову Зеленського та його потужну та незламну мародерську ЗЕкоМАНДУ.

Саме Зеленському та його подільникам і потрібно нескінчене продовження цієї бійні , бо ця війна - то є єдине, що обгрунтовує знаходження Зеленського та його посіпак у владі. То нащо Вові мир ? Бо як настане мир чи перемир'я , то треба проводити вибори , відновлювати свободу слова в СМІ та ще й йти звітувати на стадіон ... а з чим ВОНО пійде на стадіон - з цвинтарями , з сотнями тисяч покалічених , вдів , сиріт , з мільйонами біженців , з втраченими територіями , с зруйнованими промисловістю та енергетикою ... ?
11.02.2025 12:05 Ответить
А высадка в Нормандии когда? Второй фронт открывать думаете? В Евпатории удобней, там пляжи пологие, с Румынии идеально начать. Киздюки очередные!
11.02.2025 22:10 Ответить
 
 