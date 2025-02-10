Администрация Трампа может отречься от исторической роли гаранта безопасности Европы, - доклад Мюнхенской конференции

Победа Дональда Трампа на президентских выборах похоронила консенсус относительно внешней политики США после Холодной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года.

"Победа Дональда Трампа на президентских выборах похоронила консенсус относительно внешней политики США после холодной войны... Для него (Трампа) созданный Соединенными Штатами международный порядок является плохой сделкой... Трампизм, вероятно, приведет к новой эре во внешней политике США, которая вызовет резонанс во всем мире... Администрация Трампа может отречься от исторической роли гаранта безопасности Европы... Для Украины последствия могут быть огромными", - пишут аналитики.

Отношение республиканцев и демократов к дальнейшей помощи Украине

Согласно Мюнхенскому индексу безопасности, среди американских демократов 34% высказались за увеличение поддержки Украины, 35% - за сохранение ее на том же уровне, 16% считают, что ее надо уменьшить, у 6% поддерживают ее прекращение.

Среди республиканцев 19% высказались за увеличение поддержки, 33% - за сохранение ее на том же уровне, 27% считают, что ее надо уменьшить, и 16% - за прекращение.

В то же время некоторые республиканцы предупреждают что "стоимость сдерживания значительно меньше, чем стоимость войны", США, вероятно, переложат основную часть бремени по защите континента на европейских союзников по НАТО, считают авторы доклада.

"Мирный план Трампа"

В докладе напоминают, что Трамп сначала обещал прекратить войну в течение 24 часов, потом - за шесть месяцев, а недавно он сказал, что "единственный путь, которым ты собираешься достичь согласия - это не бросить (Украину - Ред.)".

Уполномоченный Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог пояснил, что США могут угрожать Украине прекращением поставок оружия, одновременно угрожая России отменой ограничений на поставки в Украину, чтобы побудить стороны сесть за стол переговоров и достичь прекращения огня по нынешней линии фронта. О членстве Киева в НАТО, вероятно, речь не идет, отмечают аналитики.

"Украина будет не в состоянии принять такие условия, поскольку чувствует, что без надежных гарантий безопасности Россия использует перемирие, чтобы восстановить свои силы и атаковать снова. И нет никаких признаков того, что ... Владимир Путин готов сдержать свои максималистские цели изменить режим (в Киеве) и получить фактическое вето на будущую внешнюю политику Украины", - говорится в исследовании.

