РУС
Мюнхенская конференция 2025
5 822 43

Администрация Трампа может отречься от исторической роли гаранта безопасности Европы, - доклад Мюнхенской конференции

Дональд Трамп

Победа Дональда Трампа на президентских выборах похоронила консенсус относительно внешней политики США после Холодной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года.

"Победа Дональда Трампа на президентских выборах похоронила консенсус относительно внешней политики США после холодной войны... Для него (Трампа) созданный Соединенными Штатами международный порядок является плохой сделкой... Трампизм, вероятно, приведет к новой эре во внешней политике США, которая вызовет резонанс во всем мире... Администрация Трампа может отречься от исторической роли гаранта безопасности Европы... Для Украины последствия могут быть огромными", - пишут аналитики.

Отношение республиканцев и демократов к дальнейшей помощи Украине

Согласно Мюнхенскому индексу безопасности, среди американских демократов 34% высказались за увеличение поддержки Украины, 35% - за сохранение ее на том же уровне, 16% считают, что ее надо уменьшить, у 6% поддерживают ее прекращение.

Среди республиканцев 19% высказались за увеличение поддержки, 33% - за сохранение ее на том же уровне, 27% считают, что ее надо уменьшить, и 16% - за прекращение.

Читайте: Мир любой ценой может сыграть на руку России, - доклад Мюнхенской конференции

В то же время некоторые республиканцы предупреждают что "стоимость сдерживания значительно меньше, чем стоимость войны", США, вероятно, переложат основную часть бремени по защите континента на европейских союзников по НАТО, считают авторы доклада.

"Мирный план Трампа"

В докладе напоминают, что Трамп сначала обещал прекратить войну в течение 24 часов, потом - за шесть месяцев, а недавно он сказал, что "единственный путь, которым ты собираешься достичь согласия - это не бросить (Украину - Ред.)".

Уполномоченный Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог пояснил, что США могут угрожать Украине прекращением поставок оружия, одновременно угрожая России отменой ограничений на поставки в Украину, чтобы побудить стороны сесть за стол переговоров и достичь прекращения огня по нынешней линии фронта. О членстве Киева в НАТО, вероятно, речь не идет, отмечают аналитики.

Также читайте: Мир через силу - такой месседж будет звучать на Мюнхенской конференции по безопасности, - послы G7

"Украина будет не в состоянии принять такие условия, поскольку чувствует, что без надежных гарантий безопасности Россия использует перемирие, чтобы восстановить свои силы и атаковать снова. И нет никаких признаков того, что ... Владимир Путин готов сдержать свои максималистские цели изменить режим (в Киеве) и получить фактическое вето на будущую внешнюю политику Украины", - говорится в исследовании.

Также читайте: Зеленский анонсировал приезд команды Трампа в Украину на этой неделе

 

война (1449) Трамп Дональд (6640) Мюнхен (198)
Топ комментарии
+20
Трамп вирішив перемагати фашистську росію не за 24 години, не Рамштайном, не відкриттям Другого Фронту і не антитерористичною операцією, як проти Саддама Хусейна в Іраку; а виборами в зруйнованій територіально, демографічно та ментально Україні.

Виборами без вибору, коли до скроні заручниці Україні приставлене дуло автомата, і вона змушена буде поставити галочку там, де вкаже їй кремлівський терорист путін, який взяв її в заручники.

Бо світовий поліцейський втомився вже витрачатись на крапельницю для стікаючої кров'ю заручниці, бо він тепер увійшов в долю з терористом з кремля і скасував антитерористичну операцію з її звільнення та почав сам тероризувати її, щоб забрала назад написану нею 3 роки тому заяву у зв'язку, як наполягає він, з відсутністю складу злочину в діях росії.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:08 Ответить
+10
Та що ви кажете. Немає СССР, а появилась фашистська коричнева російська чума. Не пробував повернутися в Україну та відчути на своїй шкурі її геноцидні обійми, посібник путлєра та расиста Трампа, який зливає йому беззахисну Україну?
показать весь комментарий
10.02.2025 21:20 Ответить
+7
зараз ще Китай активізується з Тайванем, а у трампа обидві руки вже зайняті Україною і сектором Гази, а у зубах ще Мексика.
Многастаночнік.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:09 Ответить
В политике нет слова "может", если оно появляется, это означает "уже".
показать весь комментарий
10.02.2025 20:04 Ответить
Радянського Союзу і холодної війни давно вже немає. Пора ставати дорослими самостійними людьми, зробити перші кроки назустріч життю. Це не так страшно як здається.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:07 Ответить
+++
Вот и брат говорит что сила в деньгах Россия говорит про многополярный мир. Вместе с Китаем и БРИКСом. Туда же о прекращении хождения доллара как мировой резервной валюты. Да, ООН отпустить из Америки. Янки гоу - хоум.
Я все правильно говорю?
показать весь комментарий
10.02.2025 21:05 Ответить
Та що ви кажете. Немає СССР, а появилась фашистська коричнева російська чума. Не пробував повернутися в Україну та відчути на своїй шкурі її геноцидні обійми, посібник путлєра та расиста Трампа, який зливає йому беззахисну Україну?
показать весь комментарий
10.02.2025 21:20 Ответить
Так Украина и так жила мирной жизнью, никого не трогала, ни на кого не нападала. К кому адресовано твоё обращение?
показать весь комментарий
10.02.2025 21:35 Ответить
Холодной войны нет, а есть горячая с Украиной, гибридная с США и Европой - вмешательство в выборы, диверсии, теракты, кибератаки и так далее. И ты предлагаешь с possией, которая эти войны начала и ведёт, целоваться в дёсны?
показать весь комментарий
10.02.2025 21:46 Ответить
Я пропонував Європі відпустити цицьку Америки, яку вони зажували до крові.
показать весь комментарий
11.02.2025 19:52 Ответить
Трамп вирішив перемагати фашистську росію не за 24 години, не Рамштайном, не відкриттям Другого Фронту і не антитерористичною операцією, як проти Саддама Хусейна в Іраку; а виборами в зруйнованій територіально, демографічно та ментально Україні.

Виборами без вибору, коли до скроні заручниці Україні приставлене дуло автомата, і вона змушена буде поставити галочку там, де вкаже їй кремлівський терорист путін, який взяв її в заручники.

Бо світовий поліцейський втомився вже витрачатись на крапельницю для стікаючої кров'ю заручниці, бо він тепер увійшов в долю з терористом з кремля і скасував антитерористичну операцію з її звільнення та почав сам тероризувати її, щоб забрала назад написану нею 3 роки тому заяву у зв'язку, як наполягає він, з відсутністю складу злочину в діях росії.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:08 Ответить
Вы не понимаете сути конфликта.
По хронологии сперва были требования России к НАТО, а потом, по факту отказа Запада показательная военная операция в Украине.
Не выходят они (Путин и Трамп) на переговоры потому что у них абсолютно разные подходы.
Трамп готов погасить конфликт посередине. С уступками со стороны России и Украины. Он обещает России не вступление в НАТО, рус. язык и т.д. Собирается играть роль арбитра, выслушать и рассудить.
Россия ситуацию в Украине не рассматривает как цель переговоров.
Её, России, цель вытащить на переговоры, за рыжий чуб, самого Трампа. Переговоры про международное разделение труда, прекращение доминирования доллара, разделение сфер влияния и эвакуацию США из Европы (по крайней мере Восточной) Если все эти вопросы будут решены, проблема Украины сама рассосется.
Рыжий не готов на такие переговоры, ему нечего противопоставить России и у него нет реальных рычагов давления на Россию.
Трамп готов вместо этого "поделить" Украину, ***** этого мало
показать весь комментарий
10.02.2025 21:29 Ответить
У вас горе від російського розуму.
показать весь комментарий
10.02.2025 21:31 Ответить
Да, это аргументы. Дякую
показать весь комментарий
10.02.2025 21:44 Ответить
є в них ричаги. Бажання немає
показать весь комментарий
10.02.2025 22:28 Ответить
Згоден. Для меня это одно и тоже
показать весь комментарий
10.02.2025 22:29 Ответить
зараз ще Китай активізується з Тайванем, а у трампа обидві руки вже зайняті Україною і сектором Гази, а у зубах ще Мексика.
Многастаночнік.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:09 Ответить
Жители Норильска обманным путём попытались продать Трампу свой город, вместо Гренландии…
показать весь комментарий
10.02.2025 21:38 Ответить
Американські лукаві миротворці Трампа вирішили не дарувати Кремлівському Іроду відрізану на тарілці голову України, бо мають намір переконати українців зробити це самим, заради звісно Демократії та Верховенства Права.

Зговірливий Трамп, на якого покладали роль світового поліцейського, зробив Америку знову маленькою, бо виконав вже всі вимоги кремлівського терориста путіна: про позаблоковий статус беззахисної України та про її розділ, про ненадання їй військової допомоги, про заборону бити по військових цілях на території росії, про відмову від введення в Україну західних військ, як про те було заїкнулись необережні радники Трампа.

І ось нарешті в суботу "яструб" Трампа Келлог, який більше схожий на мокру курку, озвучив останню вимогу узаконеного своїм босом тепер легітимного терориста путіна про проведення в Україні виборів до укладення т.зв. мирної угоди з росією після домовленості про припинення вогню, яку путін виконає залюбки.

Це означає, що трампу і путіну вже немає необхідності зустрічатись, бо з допомогою ******** засобів зв'язку нова адміністрація у Вашингтоні вже злила Україну в геополітичну каналізацію та залишилось руками протестних та травмованих війною українців оформити розпад України за проектом, намальованим в москві та погодженим із заокеанськими ошуканцями українців.

Тепер 95% на "юго-востокє" та 73% в центрі України перебере на себе теперішній "політичний дисидент" Дубінський, який має свого покровителя в США Джуліані, наближеного до Рубіо та трампістів.

Дубінський зараз ніхто, так само як і Зеленський в 2018р., проте його амністія, скасування його судимостей за вказівкою трампа на вимогу путіна та реєстрація в ЦВК зробить цього нового Клоуна Президентом "пророссійскага государствєннага" образованія" з центром в "кієвє".

Україні дуже пощастить, якщо її залишки, які в кремлі назвали спірними територіями, очолить П. Порошенко, який матиме на Галичині та Волині більшість та якому дозволять західні стратеги змови з путіним на кшталт Мюнхенської про поділ України проголосити у Львові квазідержаву-буфер між НАТО та фашистською росією.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:11 Ответить
Ваш анализ весьма справедлив, но вынужден Вас разочаровать, так не будет.
Если ты заставляешь кого-то капитулировать, осмотрись, может молить о пощаде придется тебе.
4th
показать весь комментарий
10.02.2025 20:20 Ответить
І нехай не заперечують тут знавці рейтингів, бо їх в кінці брудної виборчої кампанії, в яку втрутяться російські медіаресурси та армія ботів, всі теперішні рейтинги можна буде викинути на смітник.
Я так розумію, ви мали на увазі, що Трамп буде просити про милість до себе, коли постане перед судом після імпічменту за зраду України та Америки?
показать весь комментарий
10.02.2025 20:26 Ответить
Да, к сожалению, эпоха великих мировых политиков и президентов навсегда ушла в прошлое, ни в одной стране мира нет явного лидера и профессионала, отсюда и вся эта чехарда и постоянные выбросы глупых заявлений и мнений.

Европа выставляет себя немощным котёнком, которого кто-то должен охранять, а вы зачем, с такими огромными ресурсами?

Неужели вы дурнее Трампа и его Маска?

Мир опустился ниже нижнего уровня, что же будет дальше?
показать весь комментарий
10.02.2025 20:12 Ответить
Великими були Чингісхан, Олександр Македонський, Карл XII, Наполеон. Всі вони були психопатами, як Трамп.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:19 Ответить
Вони були великими лідерами і хорошими людьми історію краще вчи
показать весь комментарий
11.02.2025 09:09 Ответить
Щось подібне, що робить Трамп-бите вухо з групою осіб, уже робилося щодо мирних теревенів, з гітлєром, у 20 столітті....
Так і з прутіним, теж саме, одні мокрі губи, від "ПОТУЖНИХ" стискувань сфінктерами!!
Виходить, що Трамп-бите вухо, просто на цирлах, у прутіна-мізуліна-кабаєва, - убивці Українців!?
Рузвельти-Рейгани, закінчилися у США?
показать весь комментарий
10.02.2025 20:28 Ответить
на жаль Маккейни теж пішли з життя...
показать весь комментарий
10.02.2025 20:54 Ответить
Якщо б Трампа вибрали 4 роки тому, Пуйло не напав би нi на Украiну, нi на Европу, а просто зайшов як у себе вдома. 😬
показать весь комментарий
10.02.2025 20:43 Ответить
До речі,ви звернули увагу,як після обрання рудого дідугана,практично,вся українська блогосфера,ютубні аналітики,просто журналюги...за порухом чарівної палички стали затятими,войовничими трампістами? Це таким чином вони заробляють собі право на золоту візу в ЗСА,коли прийдеться робити ноги від наступаючих орд Путіна?
показать весь комментарий
10.02.2025 20:53 Ответить
Я щось не помітив
показать весь комментарий
10.02.2025 21:02 Ответить
усе в Божих руках
показать весь комментарий
10.02.2025 20:55 Ответить
Європейським політичним елітам та їхнім спікерам досить вже відмовчуватись та вичікувати, вподібнившись до українців, яких виштовхнули на узбіччя геополітичного процесу новоспечені заокеанські політикани-руйнівники.
В 2022р. Б. Джонсон наважився на весь голос заявити, що з "кожним днем пляма на росії стає все більшою". Чому ж зараз "мовчання ягнят" в Європі схоже на боягузство і безпринципність, коли Авантюрист і Нігіліст, який виграв вибори в США, руйнує крок за кроком всі поствоєнні організаційні напрацювання Старого Світу та, вподібнившись Блудному Синові, намагається розтринькати всі неоцінені здобутки післявоєнної цивілізації?
Хіба ж не видно, що безвідповідальний самозакоханий Нарцис, повертаючи на політичну карту закони Середньовіччя, кидає цими діями світову цивілізацію в хаос та робить її некерованою в разі збройних конфліктів.
показать весь комментарий
10.02.2025 21:12 Ответить
Трамп виконує ультиматум путіна про відсування американських баз у Європі. Але аби це зробити, розігрує спектакль з бадьоро задертою мордякою. Шок для Європи! Трамп співучасник пуйла.
показать весь комментарий
10.02.2025 21:23 Ответить
Ультраправий фашист з рашистом. Обоє обожнюють адіка та працюють по його сценарію, бо вивчали досвід .
показать весь комментарий
10.02.2025 22:01 Ответить
Ліваки в Європі добре влаштувалися - вони широко торгують із хуьлом, а США повинні їх від хуьла охороняти. Про це Трамп говорив про це ще у свій перший термін.
У відповідь на вимогу витрачати більше на оборону, ліваки сміялися і знущалися з Трампа, а тепер звинувачують його в тому, що він збирається їх покинути перед нападом хуьла.
Але вони досі не хочуть витрачати гроші на свою оборону!!!!

Усі вони тільки мріють про заморожування війни, тобто про те, до чого вів Байден усі три роки - до здачі України на гальмах. А потім зняти з хуьла санкції і знову отримувати дешевий газ.

Усе, що їм заважає - опір самої України.

Усі звинувачення проти Трампа безпідставні, і він не кине Європу, хоча вона на це й заслужила, але буде лякати її до усрачки, щоб вони нарешті прокинулися, припинили смоктати з американської соски і самі почали про себе турбуватися - щоб не було такої ганьби, коли 450 млн європейців не можуть виготовити снаряди і для України, і для себе!!!
показать весь комментарий
10.02.2025 21:49 Ответить
Повторюю, немає жодної причини обсирати Трампа, особливо в українських ЗМІ. Усі негативні коменти тут - ніщо інше, як диверсія, націлена на те, щоб Трамп зненавидів і відвернувся від України. Американці ретельно сканують усі ЗМІ, особливо такий популярний ресурс, як Цензор, і роблять висновки. Саме тому тут пасеться ціле стадо кацапів під українськими IP.
Перестаньте плювати в колодязь, з якого вам пити і пити!
показать весь комментарий
10.02.2025 21:55 Ответить
колодязь вже пустий
показать весь комментарий
10.02.2025 22:29 Ответить
Ще трошки такої трампячої зовнішньої політики і Америку проклянуть усі європейці. І тоді, нарешті, настане час азійського царювання. Ну, а нас вже мабуть не буде на мапі світу і це все завдяки вибору американських йолопів.
показать весь комментарий
10.02.2025 21:57 Ответить
І хто оті з півтора десятка людей що вказані у списку авторів та упорядників того документу?
Хоч би одне відоме прізвище, а то самі невідомі обивателі, до смерті наполохані необхідністю брати відповідальність за своє комфортне життя на себе.
показать весь комментарий
10.02.2025 21:59 Ответить
У Трумпела і МАГістів приорітет - захист Ерец Ісраель !
Не до гоїв посполитих
показать весь комментарий
10.02.2025 23:18 Ответить
Якщо Америка покине Європу,то після пожирання Європи прийде час і Америки.І їй не буде вже з ким вступати в союз проти вісі зла
показать весь комментарий
11.02.2025 00:29 Ответить
Проблема ЄС у тому що вона стала дуже крихка а міцною її зможе зробити дуже велике потрясіння.
Це велике потрясіння і робить Трамп, кидаючи її так би мовити на призволяще.
показать весь комментарий
11.02.2025 10:06 Ответить
Цей прдрк зруйнує все що вибудовувалось роками
показать весь комментарий
11.02.2025 12:40 Ответить
Іноді я хочу щоб цей світ уїб#ло астероїдом. Для чого потрібна планета, де є русня, якій все дозволено? Кому потрібне людство, якщо в найголовнішій міжнародній організації на серйозному їбалі сидить маньяк і відстоює своє право вбивати, педофіл - їб#ти дітей, а крадій - грабувати?
показать весь комментарий
11.02.2025 13:10 Ответить
 
 