Администрация Трампа может отречься от исторической роли гаранта безопасности Европы, - доклад Мюнхенской конференции
Победа Дональда Трампа на президентских выборах похоронила консенсус относительно внешней политики США после Холодной войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года.
"Победа Дональда Трампа на президентских выборах похоронила консенсус относительно внешней политики США после холодной войны... Для него (Трампа) созданный Соединенными Штатами международный порядок является плохой сделкой... Трампизм, вероятно, приведет к новой эре во внешней политике США, которая вызовет резонанс во всем мире... Администрация Трампа может отречься от исторической роли гаранта безопасности Европы... Для Украины последствия могут быть огромными", - пишут аналитики.
Отношение республиканцев и демократов к дальнейшей помощи Украине
Согласно Мюнхенскому индексу безопасности, среди американских демократов 34% высказались за увеличение поддержки Украины, 35% - за сохранение ее на том же уровне, 16% считают, что ее надо уменьшить, у 6% поддерживают ее прекращение.
Среди республиканцев 19% высказались за увеличение поддержки, 33% - за сохранение ее на том же уровне, 27% считают, что ее надо уменьшить, и 16% - за прекращение.
В то же время некоторые республиканцы предупреждают что "стоимость сдерживания значительно меньше, чем стоимость войны", США, вероятно, переложат основную часть бремени по защите континента на европейских союзников по НАТО, считают авторы доклада.
"Мирный план Трампа"
В докладе напоминают, что Трамп сначала обещал прекратить войну в течение 24 часов, потом - за шесть месяцев, а недавно он сказал, что "единственный путь, которым ты собираешься достичь согласия - это не бросить (Украину - Ред.)".
Уполномоченный Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог пояснил, что США могут угрожать Украине прекращением поставок оружия, одновременно угрожая России отменой ограничений на поставки в Украину, чтобы побудить стороны сесть за стол переговоров и достичь прекращения огня по нынешней линии фронта. О членстве Киева в НАТО, вероятно, речь не идет, отмечают аналитики.
"Украина будет не в состоянии принять такие условия, поскольку чувствует, что без надежных гарантий безопасности Россия использует перемирие, чтобы восстановить свои силы и атаковать снова. И нет никаких признаков того, что ... Владимир Путин готов сдержать свои максималистские цели изменить режим (в Киеве) и получить фактическое вето на будущую внешнюю политику Украины", - говорится в исследовании.
Вот и брат говорит что сила в деньгахРоссия говорит про многополярный мир. Вместе с Китаем и БРИКСом. Туда же о прекращении хождения доллара как мировой резервной валюты. Да, ООН отпустить из Америки. Янки гоу - хоум.
Я все правильно говорю?
Виборами без вибору, коли до скроні заручниці Україні приставлене дуло автомата, і вона змушена буде поставити галочку там, де вкаже їй кремлівський терорист путін, який взяв її в заручники.
Бо світовий поліцейський втомився вже витрачатись на крапельницю для стікаючої кров'ю заручниці, бо він тепер увійшов в долю з терористом з кремля і скасував антитерористичну операцію з її звільнення та почав сам тероризувати її, щоб забрала назад написану нею 3 роки тому заяву у зв'язку, як наполягає він, з відсутністю складу злочину в діях росії.
По хронологии сперва были требования России к НАТО, а потом, по факту отказа Запада показательная военная операция в Украине.
Не выходят они (Путин и Трамп) на переговоры потому что у них абсолютно разные подходы.
Трамп готов погасить конфликт посередине. С уступками со стороны России и Украины. Он обещает России не вступление в НАТО, рус. язык и т.д. Собирается играть роль арбитра, выслушать и рассудить.
Россия ситуацию в Украине не рассматривает как цель переговоров.
Её, России, цель вытащить на переговоры, за рыжий чуб, самого Трампа. Переговоры про международное разделение труда, прекращение доминирования доллара, разделение сфер влияния и эвакуацию США из Европы (по крайней мере Восточной) Если все эти вопросы будут решены, проблема Украины сама рассосется.
Рыжий не готов на такие переговоры, ему нечего противопоставить России и у него нет реальных рычагов давления на Россию.
Трамп готов вместо этого "поделить" Украину, ***** этого мало
Многастаночнік.
Зговірливий Трамп, на якого покладали роль світового поліцейського, зробив Америку знову маленькою, бо виконав вже всі вимоги кремлівського терориста путіна: про позаблоковий статус беззахисної України та про її розділ, про ненадання їй військової допомоги, про заборону бити по військових цілях на території росії, про відмову від введення в Україну західних військ, як про те було заїкнулись необережні радники Трампа.
І ось нарешті в суботу "яструб" Трампа Келлог, який більше схожий на мокру курку, озвучив останню вимогу узаконеного своїм босом тепер легітимного терориста путіна про проведення в Україні виборів до укладення т.зв. мирної угоди з росією після домовленості про припинення вогню, яку путін виконає залюбки.
Це означає, що трампу і путіну вже немає необхідності зустрічатись, бо з допомогою ******** засобів зв'язку нова адміністрація у Вашингтоні вже злила Україну в геополітичну каналізацію та залишилось руками протестних та травмованих війною українців оформити розпад України за проектом, намальованим в москві та погодженим із заокеанськими ошуканцями українців.
Тепер 95% на "юго-востокє" та 73% в центрі України перебере на себе теперішній "політичний дисидент" Дубінський, який має свого покровителя в США Джуліані, наближеного до Рубіо та трампістів.
Дубінський зараз ніхто, так само як і Зеленський в 2018р., проте його амністія, скасування його судимостей за вказівкою трампа на вимогу путіна та реєстрація в ЦВК зробить цього нового Клоуна Президентом "пророссійскага государствєннага" образованія" з центром в "кієвє".
Україні дуже пощастить, якщо її залишки, які в кремлі назвали спірними територіями, очолить П. Порошенко, який матиме на Галичині та Волині більшість та якому дозволять західні стратеги змови з путіним на кшталт Мюнхенської про поділ України проголосити у Львові квазідержаву-буфер між НАТО та фашистською росією.
Если ты заставляешь кого-то капитулировать, осмотрись, может молить о пощаде придется тебе.
4th
Я так розумію, ви мали на увазі, що Трамп буде просити про милість до себе, коли постане перед судом після імпічменту за зраду України та Америки?
Европа выставляет себя немощным котёнком, которого кто-то должен охранять, а вы зачем, с такими огромными ресурсами?
Неужели вы дурнее Трампа и его Маска?
Мир опустился ниже нижнего уровня, что же будет дальше?
Так і з прутіним, теж саме, одні мокрі губи, від "ПОТУЖНИХ" стискувань сфінктерами!!
Виходить, що Трамп-бите вухо, просто на цирлах, у прутіна-мізуліна-кабаєва, - убивці Українців!?
Рузвельти-Рейгани, закінчилися у США?
В 2022р. Б. Джонсон наважився на весь голос заявити, що з "кожним днем пляма на росії стає все більшою". Чому ж зараз "мовчання ягнят" в Європі схоже на боягузство і безпринципність, коли Авантюрист і Нігіліст, який виграв вибори в США, руйнує крок за кроком всі поствоєнні організаційні напрацювання Старого Світу та, вподібнившись Блудному Синові, намагається розтринькати всі неоцінені здобутки післявоєнної цивілізації?
Хіба ж не видно, що безвідповідальний самозакоханий Нарцис, повертаючи на політичну карту закони Середньовіччя, кидає цими діями світову цивілізацію в хаос та робить її некерованою в разі збройних конфліктів.
У відповідь на вимогу витрачати більше на оборону, ліваки сміялися і знущалися з Трампа, а тепер звинувачують його в тому, що він збирається їх покинути перед нападом хуьла.
Але вони досі не хочуть витрачати гроші на свою оборону!!!!
Усі вони тільки мріють про заморожування війни, тобто про те, до чого вів Байден усі три роки - до здачі України на гальмах. А потім зняти з хуьла санкції і знову отримувати дешевий газ.
Усе, що їм заважає - опір самої України.
Усі звинувачення проти Трампа безпідставні, і він не кине Європу, хоча вона на це й заслужила, але буде лякати її до усрачки, щоб вони нарешті прокинулися, припинили смоктати з американської соски і самі почали про себе турбуватися - щоб не було такої ганьби, коли 450 млн європейців не можуть виготовити снаряди і для України, і для себе!!!
Перестаньте плювати в колодязь, з якого вам пити і пити!
Хоч би одне відоме прізвище, а то самі невідомі обивателі, до смерті наполохані необхідністю брати відповідальність за своє комфортне життя на себе.
Не до гоїв посполитих
Це велике потрясіння і робить Трамп, кидаючи її так би мовити на призволяще.