Мир любой ценой может сыграть на руку России, - доклад Мюнхенской конференции

Требование остановить войну РФ против Украины любой ценой позволит России усилить армию и попытаться вернуть Украину в свою сферу влияния.

Об этом сообщили авторы доклада Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) "Мультиполяризация", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Новая администрация в США, страны, которая была ключевым партнером Украины, дала сигнал, что хочет быстрого завершения войны России против Украины путем переговоров. Если партнеры Украины стремятся прекратить войну любой ценой, Россия может воспользоваться этим для получения выгодного соглашения о прекращении огня", - говорится в докладе.

Авторы отмечают, что РФ может эксплуатировать стремление к миру, чтобы укрепить свой контроль над всеми оккупированными территориями, препятствовать вступлению Украины в НАТО или предоставлению ей надежных гарантий безопасности. Это позволит Москве усилить армию и попытаться вернуть Украину в ее сферу влияния.

В то же время, план Трампа по прекращению войны до сих пор не ясен. Однако если администрация президента США займет более жесткую позицию в отношении РФ, чем ожидалось, то "будущее (России. - Ред.) может выглядеть мрачным".

Читайте также: Мир через силу - такой месседж будет звучать на Мюнхенской конференции по безопасности, - послы G7

Авторы также отмечают, что в геополитической позиции России начали появляться трещины, "которые вызывают сомнения в ее долговечности".

В то же время РФ сталкивается с экономической неопределенностью, есть риски стагфляции, доходы от экспорта энергоносителей за два с половиной года упали почти вдвое, а падение цен на нефть приведет к серьезным проблемам для экономики России.

"Столкнувшись с экономической неопределенностью, имперским перенапряжением и чрезвычайно изнурительной войной, неизвестно, сможет ли Россия продолжать свои империалистические усилия. Это частично будет зависеть от международного сообщества, которое должно решить, даст ли оно России пространство для этого, или будет давить и требовать уважать основанный на правилах международный порядок", - говорится в докладе.

Читайте также: Столтенберг станет новым главой Мюнхенской конференции безопасности

"Ни одно государство в этом веке не перевернуло международный порядок больше, чем Россия... Но несмотря на ту самоуверенность, с которой Россия провозглашает свою особую позицию в мировом порядке, расхождение между ее самооценкой и ее реальной властью остается... Россия - потемкинская держава", - отметили авторы раздела доклада "Царский гамбит".

В то же время РФ продолжает бросать серьезные вызовы более сильным соперникам. В частности, она угрожает Европе через широкомасштабную кампанию по дезинформации, вмешательство в выборы, диверсии, попытки убийства и бряцание ядерным оружием, предостерегают авторы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеемся, понимание важности поддержки Украины возьмет верх, - Кличко на Мюнхенской конференции по безопасности

Напомним, 14-16 февраля состоится Мюнхенская конференция по безопасности.

Украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности возглавит президент Украины Владимир Зеленский.