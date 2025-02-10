РУС
Бойцы 100 ОМБр установили флаг Украины над шахтой "Центральная" в Торецке. ВИДЕО

В Торецке в Донецкой области над шахтой "Центральная" развевается сине-желтый флаг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 100 отдельной механизированной бригаде.

"Бойцы батальона беспилотных систем VORON 100 ОМБр вывесили сине-желтый флаг над шахтой "Центральная" в Торецке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что шахта "Центральная" является древнейшей не только в Торецке, но и на Донбассе и в Украине в целом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российский захватчик погибает в результате сбрасывания боеприпаса, а рядом с ним развевается украинский флаг. ВИДЕО

Представитель группировки ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказал LIGA.net, что в течение последних дней российские захватчики 6 раз пытались установить флаги страны агрессора на разных локациях Торецка, разрушенного ими же.

"Все - ради создания соответствующей картинки для российских пропагандистских ресурсов, которые поспешили заявить о захвате города", - отметил он.

Однако, подчеркнул Волошин, во всех этих случаях украинские военные сбивали российские триколоры и уничтожали их вместе с "знаменосцами".

Смотрите: Рашисты пытались повесить триколор РФ над Торецком: "Хижаки" атаковали сбросом ВОГа. ВИДЕО

флаг (955) Донецкая область (10819) Торецк (543) 100 отдельная бригада териториальной обороны (12) Бахмутский район (623)
Героям слава!
10.02.2025 23:25 Ответить
Когда наш боец с якутом на ножах бился.
Якута в составе отряда, для показухи, послали кацапский флаг водружать. наши, увидев, послали срочно,опять любой ценой, снимать
11.02.2025 00:20 Ответить
Який комдів? В нас дивізії тільки в планах
11.02.2025 00:08 Ответить
Придётся мне быть адвокатом дьявола.
Мы осуществляем контроль над городом N
Это значит что наше орудие бьет на 20 км. И мы можем добить до городских улиц, и контролировать по ним движение.
Это значит что наш беспилотник сумел долететь до трубы и сбросить туда флаг. Это значит что Торецк наш?
Флаг должен водружать комдив. В пекло он не полезет. А значит с флагом город точно наш
11.02.2025 00:00 Ответить
Да шо не кинься ничего у нас нет. Адмиралы, знаю точно есть. Пусть он приезжает водружать. Сколько солдат для показухи теряем
11.02.2025 00:17 Ответить
Кацапы давно не пишут про бои в Торецке. Выводы делайте сами.
11.02.2025 00:27 Ответить
На діпстейту все і так показано, нахера нам якісь виводи від кацапа під проксі 🤧
11.02.2025 03:19 Ответить
Хай майорить!
11.02.2025 02:01 Ответить
І що це дає? Бої за Соледар продовжуються?
11.02.2025 07:44 Ответить
В мене дід на тій шахті працював, може хто знає - Оніксімів Володимир, і мене двічі брав туди в дитинстві. Жили поруч , в Забалці (через естакаду).
11.02.2025 08:34 Ответить
 
 