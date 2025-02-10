Бойцы 100 ОМБр установили флаг Украины над шахтой "Центральная" в Торецке. ВИДЕО

В Торецке в Донецкой области над шахтой "Центральная" развевается сине-желтый флаг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 100 отдельной механизированной бригаде.

"Бойцы батальона беспилотных систем VORON 100 ОМБр вывесили сине-желтый флаг над шахтой "Центральная" в Торецке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что шахта "Центральная" является древнейшей не только в Торецке, но и на Донбассе и в Украине в целом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российский захватчик погибает в результате сбрасывания боеприпаса, а рядом с ним развевается украинский флаг. ВИДЕО

Представитель группировки ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказал LIGA.net, что в течение последних дней российские захватчики 6 раз пытались установить флаги страны агрессора на разных локациях Торецка, разрушенного ими же.

"Все - ради создания соответствующей картинки для российских пропагандистских ресурсов, которые поспешили заявить о захвате города", - отметил он.

Однако, подчеркнул Волошин, во всех этих случаях украинские военные сбивали российские триколоры и уничтожали их вместе с "знаменосцами".

Смотрите: Рашисты пытались повесить триколор РФ над Торецком: "Хижаки" атаковали сбросом ВОГа. ВИДЕО