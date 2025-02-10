Бойцы 100 ОМБр установили флаг Украины над шахтой "Центральная" в Торецке. ВИДЕО
В Торецке в Донецкой области над шахтой "Центральная" развевается сине-желтый флаг.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 100 отдельной механизированной бригаде.
"Бойцы батальона беспилотных систем VORON 100 ОМБр вывесили сине-желтый флаг над шахтой "Центральная" в Торецке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что шахта "Центральная" является древнейшей не только в Торецке, но и на Донбассе и в Украине в целом.
Представитель группировки ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказал LIGA.net, что в течение последних дней российские захватчики 6 раз пытались установить флаги страны агрессора на разных локациях Торецка, разрушенного ими же.
"Все - ради создания соответствующей картинки для российских пропагандистских ресурсов, которые поспешили заявить о захвате города", - отметил он.
Однако, подчеркнул Волошин, во всех этих случаях украинские военные сбивали российские триколоры и уничтожали их вместе с "знаменосцами".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мы осуществляем контроль над городом N
Это значит что наше орудие бьет на 20 км. И мы можем добить до городских улиц, и контролировать по ним движение.
Это значит что наш беспилотник сумел долететь до трубы и сбросить туда флаг. Это значит что Торецк наш?
Флаг должен водружать комдив. В пекло он не полезет. А значит с флагом город точно наш
Якута в составе отряда, для показухи, послали кацапский флаг водружать. наши, увидев, послали срочно,опять любой ценой, снимать