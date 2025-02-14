Сертификат неженатых запустили в "Дії": все для украинцев в активном поиске

На портале "Дія" запустили сертификат неженатого и незамужней.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Такого точно нет нигде в мире. Не расстраивайтесь, если остались без пары на День влюбленных. Мы приготовили особый цифровой подарок.



Цифровизировали все для пар и об украинцах в активном поиске не забыли. Если вы не женаты или уже разведены, обновляйте "Дію", выбирайте "Добавить документ" и генерируйте сертификат. Данные проверяют в реестре, поэтому с сертификатом можно узнать, действительно ли человек не в браке", - говорится в сообщении.

В документ можно загрузить любое свое фото, а также интересы.

"И самое интересное: сертификат имеет QR-код, который можно отсканировать в реальном времени, стать парой и поделиться об этом в соцсетях. А дальше делайте предложение и женитесь вместе с "Дія". У нас все серьезно, а не как на сайтах знакомств)



С "Дія" вы уже не тратите время на очереди и бюрократию, а теперь не придется его тратить и на исследование страниц в социальных сетях. Цифровизация защищает от любого мошенничества (даже романтического). Надеюсь, цифровизация объединит сердца многих украинцев, и следующими услугами в "Дії" для вас станут "Брак онлайн" и "єМалятко", - добавил Федоров.

