Сертификат неженатых запустили в "Дії": все для украинцев в активном поиске

На портале "Дія" запустили сертификат неженатого и незамужней.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Такого точно нет нигде в мире. Не расстраивайтесь, если остались без пары на День влюбленных. Мы приготовили особый цифровой подарок.

Цифровизировали все для пар и об украинцах в активном поиске не забыли. Если вы не женаты или уже разведены, обновляйте "Дію", выбирайте "Добавить документ" и генерируйте сертификат. Данные проверяют в реестре, поэтому с сертификатом можно узнать, действительно ли человек не в браке", - говорится в сообщении.

У Дію додали сертифікат неодружених

В документ можно загрузить любое свое фото, а также интересы.

"И самое интересное: сертификат имеет QR-код, который можно отсканировать в реальном времени, стать парой и поделиться об этом в соцсетях. А дальше делайте предложение и женитесь вместе с "Дія". У нас все серьезно, а не как на сайтах знакомств)

С "Дія" вы уже не тратите время на очереди и бюрократию, а теперь не придется его тратить и на исследование страниц в социальных сетях. Цифровизация защищает от любого мошенничества (даже романтического). Надеюсь, цифровизация объединит сердца многих украинцев, и следующими услугами в "Дії" для вас станут "Брак онлайн" и "єМалятко", - добавил Федоров.

Топ комментарии
+32
Цирк на дроті😆
показать весь комментарий
14.02.2025 09:51 Ответить
+19
******* в діі
показать весь комментарий
14.02.2025 09:53 Ответить
+14
У самий імтимний момент - покажи сертифікат неодруженого - бо не дам
показать весь комментарий
14.02.2025 09:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цирк на дроті😆
показать весь комментарий
14.02.2025 09:51 Ответить
ні це не цирк, це значно гірше, бо в цирку хоч якість здібності треба мати !!! а це тупорилий, кривор*гульний прокацпській 95-анал !!!
показать весь комментарий
14.02.2025 09:55 Ответить
******* в діі
показать весь комментарий
14.02.2025 09:53 Ответить
А Надія Володимирівна нічогенька така.
показать весь комментарий
14.02.2025 09:53 Ответить
Генеруйте
показать весь комментарий
14.02.2025 10:19 Ответить
Хвора, напевно...
показать весь комментарий
14.02.2025 10:58 Ответить
Долбограям не хер делать. Тепер вже точно
показать весь комментарий
14.02.2025 09:53 Ответить
Вони спостерігають коли вже Україна підпише капітуляцію. А до того часу можуть щось запустити в 'Дії'.
показать весь комментарий
14.02.2025 10:00 Ответить
краще дайте мені власне житло і автомобіль і я вже за пів року одружуся
показать весь комментарий
14.02.2025 09:53 Ответить
З таким приданим, ти одружишся уже максимум через тиждень
показать весь комментарий
14.02.2025 10:29 Ответить
Автомобілі і житло- це тільки для клоунів.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:42 Ответить
Є-банаріум
показать весь комментарий
14.02.2025 09:55 Ответить
Дно дна............
показать весь комментарий
14.02.2025 09:55 Ответить
маразм міцнів. Ну це ж бред який стоїть навіть якихось грошей на написання коду
показать весь комментарий
14.02.2025 09:56 Ответить
У самий імтимний момент - покажи сертифікат неодруженого - бо не дам
показать весь комментарий
14.02.2025 09:57 Ответить
Всеріть свою "Дію"...
показать весь комментарий
14.02.2025 10:02 Ответить
Функція «ДІЯ -Тіндер». Ще доступ до камери і безкоштовну доставку серветок треба зробити.
показать весь комментарий
14.02.2025 10:05 Ответить
А Єсекс зроблять? Без такого сертифікату ''злучка'' заборонена.
показать весь комментарий
14.02.2025 10:08 Ответить
І скільки грошей в цю нагальну необхідність зарили???
показать весь комментарий
14.02.2025 10:14 Ответить
сертификат "довбойоба" каждому избирателю Зеленского выдайте причем QR код на лоб им набейте
показать весь комментарий
14.02.2025 10:17 Ответить
"Стаття 302 ККУ. Створення або утримання місць розпусти і звідництво караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років".
показать весь комментарий
14.02.2025 10:21 Ответить
Потрібно додати ще сертифікати на є-шампанське та є-гандони, а то картина виглядає неповною
показать весь комментарий
14.02.2025 10:21 Ответить
Саме для цього й створювали цю хрінь...
показать весь комментарий
14.02.2025 10:27 Ответить
вони слідкують за нами з цієї Дії. Незабаром за якісь плюшки запропонують поставити камери спостереження в спальні та нужнику аби знати як ви маєте дружину та серете
показать весь комментарий
14.02.2025 10:33 Ответить
Неодружена Анджеліна Джолі
показать весь комментарий
14.02.2025 10:42 Ответить
сертификат дефикацирующего и мочеиспускающего на подходе
показать весь комментарий
14.02.2025 10:42 Ответить
А називається «****»?
А хвьодорову видали вже сертифікат «яЙ#бнуте»?
показать весь комментарий
14.02.2025 10:47 Ответить
Дати народження однакові, а знаки зодіака різні.
показать весь комментарий
14.02.2025 10:58 Ответить
Це оначає що вазеліновий не збирається закінчувати війну🤨
показать весь комментарий
14.02.2025 11:06 Ответить
країна тріщить по швах, на фронті "швах", а в зеленому ********** весело...
показать весь комментарий
14.02.2025 11:07 Ответить
следующим шагом будет запуск онлайн-казино за бюджетные деньги ?
показать весь комментарий
14.02.2025 11:35 Ответить
ЗеТіндер
показать весь комментарий
14.02.2025 12:12 Ответить
Цю іграшку знесуть після виборів. Як шпигунське ПО.
показать весь комментарий
14.02.2025 12:21 Ответить
А потім Гетьманцев додумається їх оподаткувати за програмою-,,Розмножуєшся-або платиш''!!
показать весь комментарий
14.02.2025 12:28 Ответить
**** - або плати
показать весь комментарий
14.02.2025 14:37 Ответить
Если кто помнит

показать весь комментарий
14.02.2025 14:23 Ответить
 
 