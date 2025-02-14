Последствия вражеских обстрелов Донетчины: трое погибших, ранены 8 человек, из них - два ребенка. ФОТОрепортаж

За сутки враг совершил 3 585 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под обстрелом находились 11 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Волновахский район

Шевченко Комарской громады оккупанты атаковали бомбой "УМПБ Д-30СН" - убили человека, еще одного ранили, повредили 4 частных дома.

Покровский район

13 февраля около 11.30 российские войска попали по северной части г. Покровска. В результате обстрела погиб один гражданский мужчина. Анкетные данные устанавливаются.

Около 15.00 произошел вражеский обстрел со стороны РОВ г. Родинское. Оккупант дроном попал в гражданское авто, принадлежавшее волонтерам. К счастью, пассажиры вовремя выбежали из транспортного средства и остались невредимыми. Авто от удара получило повреждения.

Краматорский район

По Краматорску россияне нанесли три авиаудара - убили мужчину, еще 5 гражданских лиц получили ранения, в том числе двое детей - 2008 и 2009 годов рождения. Поврежден 31 частный дом, 2 админздания, 8 автомобилей.

В Дробышево Лиманской громады повреждены 2 дома и 2 хозяйственные постройки.

В Рай-Александровке Николаевской громады повреждены 3 дома.

На Константиновку враг сбросил 11 бомб, а также бил по городу из РСЗО "Смерч" и артиллерии. Двое жителей получили ранения, повреждены 10 многоквартирных и 16 частных домов, дом культуры, музей, клуб, магазин, предприятие, помещение почты, гараж, 4 гражданских авто, три ЛЭП, газопровод.

В Иванополье российская бомба "ФАБ-250" разрушила многоквартирный дом. В Новодмитровке в результате попадания дрона сгорело гражданское авто.

В Дробышево - два поврежденных дома, в Рай-Александровке - три дома.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки.

