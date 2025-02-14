РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8891 посетитель онлайн
Новости Мюнхенская конференция 2025
3 802 59

Представителей РФ не будет на Мюнхенской конференции, их не аккредитовали, - глава мероприятия Хойсген

Россиян не будет на Мюнхенской конференции по безопасности

Представителей России не будет на Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку их не аккредитовали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutschlandfunk, об этом заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

Он призвал с осторожностью относиться к заявлениям из Вашингтона, что в рамках конференции планируются переговоры высокопоставленных представителей США и России.

Хойсген заявил, что ни один представитель российского правительства аккредитован не был.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча представителей Украины и России.

Читайте также: Трамп хочет встретиться с Си Цзиньпином и Путиным, чтобы обсудить сокращение расходов на оборону

Автор: 

россия (97378) Мюнхен (198)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Тепер картина трохи виясняється.Через це американський аірбус обідився і від злості тріснуло лобове скло.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:40 Ответить
+11
Як бачимо хуцпадипломатія не тільки в нас не спрацьовує - вже і європейці рудого клоуна на місце ставити починають.
Впевнений що вони не були в курсі ні про яку русню на їх форумі але трампиня почав вимагати щоб русню там зустріли хлібом-сіллю в останній момент.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:43 Ответить
+8
Трамп - кончений @@здобол!
показать весь комментарий
14.02.2025 11:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаві перемовини.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:39 Ответить
Тепер картина трохи виясняється.Через це американський аірбус обідився і від злості тріснуло лобове скло.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:40 Ответить
Як бачимо хуцпадипломатія не тільки в нас не спрацьовує - вже і європейці рудого клоуна на місце ставити починають.
Впевнений що вони не були в курсі ні про яку русню на їх форумі але трампиня почав вимагати щоб русню там зустріли хлібом-сіллю в останній момент.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:43 Ответить
Зарано висновки робити. Рудий генератор хаосу в дії, зараз там таке коїться, що навіть цілком імовірно, що сама русня не розуміє, як правильно поводитись.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:48 Ответить
Після закінчення війни куйло може оговтатись, відновитись і напасти вже на Європу. Тому європейці будуть робити все можливе щоб війна в Україні тривала вічно.
показать весь комментарий
14.02.2025 12:07 Ответить
Якщо Трампиня зніме з русні санкції і вона оговтається, а ми не отримаємо дієвих гарантій - то спершу русня нападе знову на нас. Тому що нападати на нас можна безнаказано, а от НАТО досі під питанням.
показать весь комментарий
14.02.2025 12:10 Ответить
Що таке дієві гарантії, в чому саме вони полягають і хто саме їх може дати?
показать весь комментарий
14.02.2025 12:15 Ответить
Як мінімум гарантована номенклатура і обсяг озброєнь від Штатів в мирний період і в разі повторного нападу рашки, плюс ембарго на всю нафту і газ. А ще краще миротворчий контингент.
показать весь комментарий
19.02.2025 23:06 Ответить
Трамп нічого не зніме. Не його повноваження і йому не вигідно їх знімати.
показать весь комментарий
14.02.2025 12:45 Ответить
якби я отримував по гривні кожен раз коли саркастично кривлюся чуючи оце "не вигідно"...
показать весь комментарий
19.02.2025 23:07 Ответить
ху#ло-вічне та буде жити ще сто років?
показать весь комментарий
14.02.2025 12:14 Ответить
Наступні будуть нічим не кращі.
показать весь комментарий
14.02.2025 12:17 Ответить
Ніхто не знає якими будуть наступні,після сраліна,був Хрущов,після Черненка-Горбачов, вони звичайно всі -мерзотники,але.
показать весь комментарий
14.02.2025 12:40 Ответить
Наступним буде патрушев. То ще гірший, ніж куйло. І в будь-якому разі, хто б не був, добровільно Крим вже ніхто не віддасть.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:37 Ответить
Ніхто не знає,хто буде наступним,навіть така,авторитетна,всезнаюча та пророкуюча людина як ви, може там вже взагалі ніхто не буде.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:52 Ответить
То кого слухати? - шо за різнобіи?
показать весь комментарий
14.02.2025 11:43 Ответить
От щось каже поваєний європейський експерт. А ось - патологічно п....дливий покидьок. То кого слухати? - шо за різнобіи?
Світ котиться у прірву постправди через таких дебілів як ти.
показать весь комментарий
14.02.2025 12:07 Ответить
справа навіть не в тому хто з них поважний а хто дебіл. А в тому хто що відповідальний за прийом делегатів вочевидь саме німець.
показать весь комментарий
14.02.2025 12:11 Ответить
Бугага) Трамп обісрався
показать весь комментарий
14.02.2025 11:45 Ответить
Трамп - кончений @@здобол!
показать весь комментарий
14.02.2025 11:46 Ответить
і на підтанцовкі Маск.
чи то ще не точно хто в кого на підтанцовкі
показать весь комментарий
14.02.2025 11:51 Ответить
І це чудово. Було б дивно запрошувати країну-агрессора, що несе небезпеку усьому світу. Ця конференція призначена для протидії таким загрозам, як кацапія.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:47 Ответить
ну зарас існує така норма - з усіма треба говорити.
є варіанти як.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:52 Ответить
Так і говоримо. Різними калібрами: 5.45, 155, 120,..
показать весь комментарий
14.02.2025 11:56 Ответить
ти хочеш говорити по Мюнхену калібрами?
показать весь комментарий
14.02.2025 12:04 Ответить
ти дурником прикидаєшся?
показать весь комментарий
14.02.2025 12:07 Ответить
ти собі питання поставив?
показать весь комментарий
14.02.2025 12:10 Ответить
хай щастить у країні рожевих поні і ванільних тістечок
показать весь комментарий
14.02.2025 12:17 Ответить
чмо диванне, з ким ти там говориш "різними калібрами"?
показать весь комментарий
14.02.2025 13:10 Ответить
Тут питання у тому, що якщо є бажання закінчити війну перемовинами - то на перемовинах має бути і країна-агресор - інакше у них не має сенсу.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:57 Ответить
1. Ми війну не починали
2. Закінчити війну може легко той, хто почав - *****. Просто треба цій тварюці "допомогти".
показать весь комментарий
14.02.2025 12:01 Ответить
І як ці тези протирічать тому, що я написав?
показать весь комментарий
14.02.2025 13:09 Ответить
Як розпався СРСР? З ним були перемовини про "капітуляцію"? Чи може у когось було бажання його розвалити?
показать весь комментарий
14.02.2025 13:14 Ответить
Нарешті шістку трампа обламали. От чому вікно поламалось в літаку рубіо, обідились.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:49 Ответить
воно не витримало позору, бо шото знало наперед )))
показать весь комментарий
14.02.2025 11:56 Ответить
ти прям спец в цьому
показать весь комментарий
14.02.2025 11:57 Ответить
турборежим американська версія
показать весь комментарий
14.02.2025 11:52 Ответить
то що, кацапи дарма шахедом ******* по саркофагу ЧАЕС для залякування та зговорчості? Перед наступини (коли там, в саудовській аравії?) треба чекати ще провокацій від кацапо-терористів.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:54 Ответить
Якби вони знали що буде відповідь, то б думали перед ударами, а так куди хочуть туди і б'ють чим більше дронів буде використано тим більше прибутку отримає хтось із оточення ху..ла...

Зовсім інша була б ситуація, коли у відповідь прилітає балістика з 500кг БЧ, а так максимум що може бути у відповідь це спалити цеистерну, коли вони одні із найбільших виробників нафтопродуктів...
показать весь комментарий
14.02.2025 12:18 Ответить
цікаве кіно - голова Мюнхенської конференції з безпеки крістоф хойсген "закликав з обережністю ставитися до заяв із Вашингтона" Джерело: https://censor.net/ua/n3535765
шоубізнес вчергове всрався
хріново
показать весь комментарий
14.02.2025 11:54 Ответить
Гойсґен а не Хойсген. Не треба копіювати написання з росіян, які навіть слово "суші" вимовити не можуть.
І, так, добре, що хоч у когось є розуміння ситуації.
показать весь комментарий
14.02.2025 11:54 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2025 11:55 Ответить
Вы глубоко ошибаетесь, е ли так думаете, могу сразу назвать одного фсбєшник Елдак и его ручной Нарко Дегенерат...
показать весь комментарий
14.02.2025 11:57 Ответить
Ця Мюнхенська безпекова конференція ****** на саміт миру Зеленьського

Конференція: "Добре, буду смахувать в іншу сторону"
показать весь комментарий
14.02.2025 11:58 Ответить
Це ти той обісранець-трамподрочер? Ще виповзаєш сюди шось патякати?
показать весь комментарий
14.02.2025 12:11 Ответить
Трамп знає що робить, а тим більше що "каже". От побачите - ви ще будете вибачатись перед Дональдом. Все буде Україна!!!
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/yaderna-zbroya-dlya-ukrajini-golova-pentagonu-ne-viklyuchiv-shcho-tramp-mozhe-peredati-kiyevu-yadernu-zbroyu-50489919.html Голова Пентагону не виключив, що Трамп може передати Україні ядерну зброю - ЗМІ
показать весь комментарий
14.02.2025 12:22 Ответить
ну ти й лошара
показать весь комментарий
14.02.2025 13:13 Ответить
яка причнина неакредитації?
вони і не напрягалися
напрягалися, але ціль була "щоб наче напрягалися, але не вийшло"
чи реально акредитанти кацапам запороли?
показать весь комментарий
14.02.2025 12:00 Ответить
Я би запросив. І взяв у заручники
показать весь комментарий
14.02.2025 12:02 Ответить
трампуша- пізд*бол!!!
показать весь комментарий
14.02.2025 12:03 Ответить
Чергова абсолютно безрезультатна говорильня.
показать весь комментарий
14.02.2025 12:10 Ответить
Воне не тільки дурне а ще і брехло
показать весь комментарий
14.02.2025 12:33 Ответить
Кацапів не акредитували, бо вони туди не прибули.
показать весь комментарий
14.02.2025 13:31 Ответить
***** КИНУВ Трампа ! Оце новина для рудої Халви ! Дотримав пику клином! Проте дочекався носа у лайно.
показать весь комментарий
14.02.2025 15:45 Ответить
 
 