Представителей РФ не будет на Мюнхенской конференции, их не аккредитовали, - глава мероприятия Хойсген

Представителей России не будет на Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку их не аккредитовали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutschlandfunk, об этом заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

Он призвал с осторожностью относиться к заявлениям из Вашингтона, что в рамках конференции планируются переговоры высокопоставленных представителей США и России.

Хойсген заявил, что ни один представитель российского правительства аккредитован не был.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча представителей Украины и России.

Читайте также: Трамп хочет встретиться с Си Цзиньпином и Путиным, чтобы обсудить сокращение расходов на оборону