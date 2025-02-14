Представителей РФ не будет на Мюнхенской конференции, их не аккредитовали, - глава мероприятия Хойсген
Представителей России не будет на Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку их не аккредитовали.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutschlandfunk, об этом заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.
Он призвал с осторожностью относиться к заявлениям из Вашингтона, что в рамках конференции планируются переговоры высокопоставленных представителей США и России.
Хойсген заявил, что ни один представитель российского правительства аккредитован не был.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча представителей Украины и России.
Впевнений що вони не були в курсі ні про яку русню на їх форумі але трампиня почав вимагати щоб русню там зустріли хлібом-сіллю в останній момент.
Світ котиться у прірву постправди через таких дебілів як ти.
чи то ще не точно хто в кого на підтанцовкі
є варіанти як.
2. Закінчити війну може легко той, хто почав - *****. Просто треба цій тварюці "допомогти".
Зовсім інша була б ситуація, коли у відповідь прилітає балістика з 500кг БЧ, а так максимум що може бути у відповідь це спалити цеистерну, коли вони одні із найбільших виробників нафтопродуктів...
шоубізнес вчергове всрався
хріново
І, так, добре, що хоч у когось є розуміння ситуації.
Конференція: "Добре, буду смахувать в іншу сторону"
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/yaderna-zbroya-dlya-ukrajini-golova-pentagonu-ne-viklyuchiv-shcho-tramp-mozhe-peredati-kiyevu-yadernu-zbroyu-50489919.html Голова Пентагону не виключив, що Трамп може передати Україні ядерну зброю - ЗМІ
вони і не напрягалися
напрягалися, але ціль була "щоб наче напрягалися, але не вийшло"
чи реально акредитанти кацапам запороли?