2 481 15

Украина передала США доработанный меморандум о партнерстве: решение ожидают до вечера

сша

Украина завершила работу над предложенным США проектом меморандума о партнерстве и передала его американской стороне.

Об этом сообщили в украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Во время телефонного разговора в среду президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам. Украина передала документ, и американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать", - сообщил собеседник агентства.

Подробности об изменениях в документе пока не разглашаются. Ожидается, что обновленный меморандум будет определять ключевые направления сотрудничества между Украиной и США, в частности в сфере безопасности, экономики и поддержки обороноспособности.

Напомним, в среду, 12 февраля, новоназначенный министр финансов США Скотт Бессен прибыл в Украину и встретился с Владимиром Зеленским. Он передал первый драфт соглашения о партнерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп поддерживает Украину, - конгрессмен-республиканец Уилсон

США (27966) Меморандум (156)
+8
будапешт - 2. кидалово українців.
14.02.2025 11:50
+7
В ''будапешті'' підпишіть це ж лише меморандум
14.02.2025 11:56
+5
знову меморандум..!? а на хер послати трампушу не пробували !?
14.02.2025 11:56
14.02.2025 11:50
"Скорость *********" (с)
14.02.2025 11:51
ядерну віддали - стікаємо кров"ю.
надра віддамо - стичемо кров"ю і зникнемо назавжди.
14.02.2025 11:54
"Турборежим - 2.0"? Чи просто зміни не вносили, а просто підписали ?
14.02.2025 11:54
14.02.2025 11:56
14.02.2025 11:56
Та усіх вже нудить від слова меморандум
14.02.2025 12:07
"рішення очікують до вечора"

зе-гниди такі суворі! навіть день-два не дали Трампу.
14.02.2025 12:12
там прописом дописали - і шапочьку на зіму
14.02.2025 12:22
А ось меморандум від трампа:

Є така книга "Mandate for Leadership 2025: The Conservative Promise".

https://static.project2025.org/2025_MandateForLeadership_FULL.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR12X7_7ec_ZZ-7kF79a7Ovb8v3xdCqeNgOzmP-uEX69GW8YOJSKS7aaXuI_aem_aNA5RrZkU9xeZm0LiyWMYg https://static.project2025.org/2025_MandateForLeadership...

Вона написана американським аналітичним центром Heritage Foundation до президентських виборів 2024 року.

В цій книзі Україна згадуєтся 25 разів.

У США не сенатори, конгресмени, президенти та їхні помічники пишуть стратегічні документи.

Це завдання аналітичних центрів.

Згідно з Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) при Університеті Пенсільванії, у США налічується близько 1872 (!) аналітичних центрів, що робить США країною з найбільшою кількістю think tanks у світі на момент останнього звіту

Так саме ця книга є нічим іншим як дорожньою картою для політики Трампа.

І він системно нею йде.

Ключові тези:

- зміцнення президентської влади,

- демонтаж "глибинної держави" (deep state),

- дерегуляція економіки,

- відмова від "леволіберальних" соціальних реформ та

- Повернення до традиційних консервативних цінностей.



Отже, по порядку:

1. Реформа державного управління та бюрократії (ви помітили, що вже почалася)

Мета: Зменшення впливу федеральної бюрократії, перерозподіл повноважень між Білим Дімом та федеральними агентствами, скорочення адміністративного апарату.

Ключові заходи:

- Скорочення до 50 000 федеральних службовців протягом перших двох років (за моделлю 1981 року, коли Рейган звільнив 17 000 службовців у перші 18 місяців).

- Скасування низки незалежних агентств, включаючи Департамент освіти, Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) та Управління кадрової служби США (OPM).

- Передача частини повноважень від федеральних структур до штатів (включаючи фінансування освіти, соціальної допомоги, охорони здоров'я).

- Система лояльності до президента - можливість звільнення держслужбовців, які чинили опір курсу Білого дому.

Очікуваний ефект:

- Скорочення видатків бюджету на держапарат на $100 млрд протягом 4 років.

- Більше ефективне управління за рахунок зменшення бюрократичних перешкод.

- Зміцнення президентської вертикалі влади.

2. Економічна політика та податки

Мета: Розвиток національної економіки за рахунок зниження податків, дерегулювання, стимулювання промислового виробництва та відмови від кліматичних обмежень.

Ключові ініціативи:

- зниження корпоративного податку з 21% до 15% (за аналогією з політикою Трампа в 2017 році).

- Зниження податків для середнього класу (очікувана економія - $2500 на рік на сім'ю).

- Скасування "зелених" програм Байдена та відмова від Паризької кліматичної угоди.

- Дозвіл видобутку нафти та газу на федеральних землях, зняття заборон на буріння.

- розвиток промисловості через зниження регуляторного тиску (аналогія з економічним зростанням 2018-2019 років).

Прогнозовані результати:

- зростання ВВП США до 3,5% на рік.

- Створення до 5 мільйонів нових робочих місць у промисловості.

- зниження інфляції за рахунок зменшення податкового навантаження на бізнес.

3. Енергетична політика: "Енергетична незалежність 2.0"

Ціль: Відновлення домінування США в нафтогазовій галузі, зниження цін на паливо, відмова від обмежень на викопні джерела енергії.

Основні кроки:

- Скасування заборон на видобуток нафти та газу на федеральних землях та шельфі.

- збільшення експорту зрідженого газу (LNG), розширення потужностей терміналів.

- Перегляд субсидій для "зеленої енергетики", зупинка дотацій на сонячні та вітряні станції.

- Запуск програми "Нафтова незалежність-2" - збільшення видобутку до 15 млн. барелів на день.

Очікуваний ефект:

- Зниження цін на бензин до $2 за галон (порівняно з $3,5-4,5 у 2024 році).

- зростання експорту енергоресурсів до Європи та Азії, зменшення впливу Росії та ОПЕК.

- створення до 2 млн робочих місць в енергетичному секторі.

4. Національна безпека та оборона

Мета: Зміцнення збройних сил США, стримування Китаю та Росії, припинення "нескінченних воєн".

Основні ініціативи:

- збільшення військового бюджету до $1,2 трлн (аналог видатків 1980-х років при Рейгані).

- Реформа НАТО - вимога від союзників збільшення оборонних видатків до 4% ВВП.

- (!) перенаправлення військової допомоги з України на захист Тайваню.

- Перезапуск ядерної програми - розробка нових тактичних ядерних боєзарядів.

Очікувані результати:

- посилення домінування США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

- зростання замовлень для американської оборонної промисловості на $500 млрд.

5. Імміграційна політика: "Нуль толерантності"

Ціль: Повний контроль південного кордону, посилення правил отримання громадянства.

Основні заходи:

- Завершення будівництва стіни з Мексикою (додаткові 400 миль).

- Програма масових депортацій "America First Deportation" - депортація 10 млн нелегалів протягом 4 років.

- скасування "родового громадянства" для дітей нелегалів.

- Посилення прикордонного контролю за допомогою дронів та ШІ.

Прогнозований ефект:

- зменшення нелегальної міграції на 70%.

- Зниження витрат на соціальну допомогу мігрантам до $50 млрд. на рік.

6. Соціальна політика та боротьба з "леволіберальною ідеологією"

Ціль: Повернення до традиційних цінностей, ліквідація ліворадикальних програм.

Основні кроки:

- Заборона викладання критичної расової теорії (CRT) у школах.

- Обмеження трансгендерних прав, заборона на операції для дітей.

- припинення фінансування "ЛГБТ-пропаганди" на державному рівні.

- Скасування обов'язкових ESG програм у корпораціях.

"Project 2025" - це повна трансформація США

Програма Mandate for Leadership 2025 являє собою радикальний план реформування держави.

Очикуваний економічний ефект:

- Зростання ВВП до $30 трлн до 2028 року.

- зменшення інфляції до 2% на рік.

Соціальний ефект:

- повернення консервативних цінностей.

- Повна перебудова освітньої та соціальної системи.



Глобальна роль США у концепції "Project 2025"

Документ "Mandate for Leadership 2025" бачить США як домінуючу світову силу, яка:

- Перестає бути "світовим поліцейським", зменшуючи участь у багатосторонніх конфліктах.

- Жорстко протистоїть Китаю як головному геополітичному та економічному супернику.

- Послаблює глобальні інституції, такі як ООН та СОТ, на користь двосторонніх відносин.

- Розглядає Європу як другорядного партнера, вимагаючи від неї більшої відповідальності за свою безпеку.

- (!!!) Змінює підхід до війни в Україні, знижуючи рівень військової та фінансової допомоги Києву.

США виступає як наддержава, що діє за принципом "Америка понад усе"

Програма виключає США із глобалістської політики, наголошуючи на внутрішніх проблемах.

Основні кроки:

- зниження зобов'язань США в рамках міжнародних альянсів (НАТО, ООН).

- Скорочення участі у миротворчих місіях та фінансування організацій, що підтримують глобальну стабільність.

- Повний перегляд системи зовнішньої допомоги - припинення фінансування країн, які не дають стратегічної вигоди.

Очікуваний ефект:

- зростання впливу США в окремих країнах через двосторонні угоди.

- ослаблення позицій США у глобальних інститутах, але посилення у вузьких стратегічних питаннях (енергетика, військові технології).

- Подальша фрагментація світового ладу, де кожна країна змушена діяти самостійно.

(!) Європа: союзник другого рівня

Європа в Project 2025 розглядається як недостатньо надійний партнер, який зловживає американською військовою та економічною підтримкою.

Основні тези:

- США не зобов'язані нести основний тягар оборони Європи, союзники повинні збільшити витрати на оборону щонайменше до 4% ВВП.

- (!) Підтримка України не повинна послаблювати можливості США проти Китаю - пріоритетна загроза знаходиться в Індо-Тихоокеанському регіоні.

- Критика економічних зв'язків Європи з Китаєм, особливо у сфері технологій та енергетики.

- Послаблення НАТО: США вимагають, щоб європейські країни брали на себе більше військових зобов'язань.

Висновок:

- США тиснуть на Європу, змушуючи її збільшувати військові бюджети та знижувати залежність від Вашингтона.

- Можлива відмова від гарантій колективної оборони за статтею 5 статуту НАТО у разі недостатнього фінансування європейськими країнами.

- США ************ Європу до самостійності, але водночас не дають їй наближатися до Китаю.
14.02.2025 12:42
Щось пидписують, чимось торгують, продають, обіцяють і все це без відома народу України, який просто поставлять перед фактом нового меморандуму. Потім всі розійдуться, розїдуться по закордонам та яхтам писати мемуари( як ми "бились" за Україну), а народ зостанеться, щоб виконувати підписану маячню.
14.02.2025 16:15
Треба терміново просрати все перед втечею.
14.02.2025 19:31
 
 