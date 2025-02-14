Украина передала США доработанный меморандум о партнерстве: решение ожидают до вечера

Украина завершила работу над предложенным США проектом меморандума о партнерстве и передала его американской стороне.

Об этом сообщили в украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Во время телефонного разговора в среду президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам. Украина передала документ, и американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать", - сообщил собеседник агентства.

Подробности об изменениях в документе пока не разглашаются. Ожидается, что обновленный меморандум будет определять ключевые направления сотрудничества между Украиной и США, в частности в сфере безопасности, экономики и поддержки обороноспособности.

Напомним, в среду, 12 февраля, новоназначенный министр финансов США Скотт Бессен прибыл в Украину и встретился с Владимиром Зеленским. Он передал первый драфт соглашения о партнерстве.

