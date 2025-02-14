Украина передала США доработанный меморандум о партнерстве: решение ожидают до вечера
Украина завершила работу над предложенным США проектом меморандума о партнерстве и передала его американской стороне.
Об этом сообщили в украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Во время телефонного разговора в среду президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам. Украина передала документ, и американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать", - сообщил собеседник агентства.
Подробности об изменениях в документе пока не разглашаются. Ожидается, что обновленный меморандум будет определять ключевые направления сотрудничества между Украиной и США, в частности в сфере безопасности, экономики и поддержки обороноспособности.
Напомним, в среду, 12 февраля, новоназначенный министр финансов США Скотт Бессен прибыл в Украину и встретился с Владимиром Зеленским. Он передал первый драфт соглашения о партнерстве.
надра віддамо - стичемо кров"ю і зникнемо назавжди.
зе-гниди такі суворі! навіть день-два не дали Трампу.
Є така книга "Mandate for Leadership 2025: The Conservative Promise".
https://static.project2025.org/2025_MandateForLeadership_FULL.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR12X7_7ec_ZZ-7kF79a7Ovb8v3xdCqeNgOzmP-uEX69GW8YOJSKS7aaXuI_aem_aNA5RrZkU9xeZm0LiyWMYg https://static.project2025.org/2025_MandateForLeadership...
Вона написана американським аналітичним центром Heritage Foundation до президентських виборів 2024 року.
В цій книзі Україна згадуєтся 25 разів.
У США не сенатори, конгресмени, президенти та їхні помічники пишуть стратегічні документи.
Це завдання аналітичних центрів.
Згідно з Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) при Університеті Пенсільванії, у США налічується близько 1872 (!) аналітичних центрів, що робить США країною з найбільшою кількістю think tanks у світі на момент останнього звіту
Так саме ця книга є нічим іншим як дорожньою картою для політики Трампа.
І він системно нею йде.
Ключові тези:
- зміцнення президентської влади,
- демонтаж "глибинної держави" (deep state),
- дерегуляція економіки,
- відмова від "леволіберальних" соціальних реформ та
- Повернення до традиційних консервативних цінностей.
…
Отже, по порядку:
1. Реформа державного управління та бюрократії (ви помітили, що вже почалася)
Мета: Зменшення впливу федеральної бюрократії, перерозподіл повноважень між Білим Дімом та федеральними агентствами, скорочення адміністративного апарату.
Ключові заходи:
- Скорочення до 50 000 федеральних службовців протягом перших двох років (за моделлю 1981 року, коли Рейган звільнив 17 000 службовців у перші 18 місяців).
- Скасування низки незалежних агентств, включаючи Департамент освіти, Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) та Управління кадрової служби США (OPM).
- Передача частини повноважень від федеральних структур до штатів (включаючи фінансування освіти, соціальної допомоги, охорони здоров'я).
- Система лояльності до президента - можливість звільнення держслужбовців, які чинили опір курсу Білого дому.
Очікуваний ефект:
- Скорочення видатків бюджету на держапарат на $100 млрд протягом 4 років.
- Більше ефективне управління за рахунок зменшення бюрократичних перешкод.
- Зміцнення президентської вертикалі влади.
2. Економічна політика та податки
Мета: Розвиток національної економіки за рахунок зниження податків, дерегулювання, стимулювання промислового виробництва та відмови від кліматичних обмежень.
Ключові ініціативи:
- зниження корпоративного податку з 21% до 15% (за аналогією з політикою Трампа в 2017 році).
- Зниження податків для середнього класу (очікувана економія - $2500 на рік на сім'ю).
- Скасування "зелених" програм Байдена та відмова від Паризької кліматичної угоди.
- Дозвіл видобутку нафти та газу на федеральних землях, зняття заборон на буріння.
- розвиток промисловості через зниження регуляторного тиску (аналогія з економічним зростанням 2018-2019 років).
Прогнозовані результати:
- зростання ВВП США до 3,5% на рік.
- Створення до 5 мільйонів нових робочих місць у промисловості.
- зниження інфляції за рахунок зменшення податкового навантаження на бізнес.
3. Енергетична політика: "Енергетична незалежність 2.0"
Ціль: Відновлення домінування США в нафтогазовій галузі, зниження цін на паливо, відмова від обмежень на викопні джерела енергії.
Основні кроки:
- Скасування заборон на видобуток нафти та газу на федеральних землях та шельфі.
- збільшення експорту зрідженого газу (LNG), розширення потужностей терміналів.
- Перегляд субсидій для "зеленої енергетики", зупинка дотацій на сонячні та вітряні станції.
- Запуск програми "Нафтова незалежність-2" - збільшення видобутку до 15 млн. барелів на день.
Очікуваний ефект:
- Зниження цін на бензин до $2 за галон (порівняно з $3,5-4,5 у 2024 році).
- зростання експорту енергоресурсів до Європи та Азії, зменшення впливу Росії та ОПЕК.
- створення до 2 млн робочих місць в енергетичному секторі.
4. Національна безпека та оборона
Мета: Зміцнення збройних сил США, стримування Китаю та Росії, припинення "нескінченних воєн".
Основні ініціативи:
- збільшення військового бюджету до $1,2 трлн (аналог видатків 1980-х років при Рейгані).
- Реформа НАТО - вимога від союзників збільшення оборонних видатків до 4% ВВП.
- (!) перенаправлення військової допомоги з України на захист Тайваню.
- Перезапуск ядерної програми - розробка нових тактичних ядерних боєзарядів.
Очікувані результати:
- посилення домінування США в Індо-Тихоокеанському регіоні.
- зростання замовлень для американської оборонної промисловості на $500 млрд.
5. Імміграційна політика: "Нуль толерантності"
Ціль: Повний контроль південного кордону, посилення правил отримання громадянства.
Основні заходи:
- Завершення будівництва стіни з Мексикою (додаткові 400 миль).
- Програма масових депортацій "America First Deportation" - депортація 10 млн нелегалів протягом 4 років.
- скасування "родового громадянства" для дітей нелегалів.
- Посилення прикордонного контролю за допомогою дронів та ШІ.
Прогнозований ефект:
- зменшення нелегальної міграції на 70%.
- Зниження витрат на соціальну допомогу мігрантам до $50 млрд. на рік.
6. Соціальна політика та боротьба з "леволіберальною ідеологією"
Ціль: Повернення до традиційних цінностей, ліквідація ліворадикальних програм.
Основні кроки:
- Заборона викладання критичної расової теорії (CRT) у школах.
- Обмеження трансгендерних прав, заборона на операції для дітей.
- припинення фінансування "ЛГБТ-пропаганди" на державному рівні.
- Скасування обов'язкових ESG програм у корпораціях.
"Project 2025" - це повна трансформація США
Програма Mandate for Leadership 2025 являє собою радикальний план реформування держави.
Очикуваний економічний ефект:
- Зростання ВВП до $30 трлн до 2028 року.
- зменшення інфляції до 2% на рік.
Соціальний ефект:
- повернення консервативних цінностей.
- Повна перебудова освітньої та соціальної системи.
…
Глобальна роль США у концепції "Project 2025"
Документ "Mandate for Leadership 2025" бачить США як домінуючу світову силу, яка:
- Перестає бути "світовим поліцейським", зменшуючи участь у багатосторонніх конфліктах.
- Жорстко протистоїть Китаю як головному геополітичному та економічному супернику.
- Послаблює глобальні інституції, такі як ООН та СОТ, на користь двосторонніх відносин.
- Розглядає Європу як другорядного партнера, вимагаючи від неї більшої відповідальності за свою безпеку.
- (!!!) Змінює підхід до війни в Україні, знижуючи рівень військової та фінансової допомоги Києву.
США виступає як наддержава, що діє за принципом "Америка понад усе"
Програма виключає США із глобалістської політики, наголошуючи на внутрішніх проблемах.
Основні кроки:
- зниження зобов'язань США в рамках міжнародних альянсів (НАТО, ООН).
- Скорочення участі у миротворчих місіях та фінансування організацій, що підтримують глобальну стабільність.
- Повний перегляд системи зовнішньої допомоги - припинення фінансування країн, які не дають стратегічної вигоди.
Очікуваний ефект:
- зростання впливу США в окремих країнах через двосторонні угоди.
- ослаблення позицій США у глобальних інститутах, але посилення у вузьких стратегічних питаннях (енергетика, військові технології).
- Подальша фрагментація світового ладу, де кожна країна змушена діяти самостійно.
(!) Європа: союзник другого рівня
Європа в Project 2025 розглядається як недостатньо надійний партнер, який зловживає американською військовою та економічною підтримкою.
Основні тези:
- США не зобов'язані нести основний тягар оборони Європи, союзники повинні збільшити витрати на оборону щонайменше до 4% ВВП.
- (!) Підтримка України не повинна послаблювати можливості США проти Китаю - пріоритетна загроза знаходиться в Індо-Тихоокеанському регіоні.
- Критика економічних зв'язків Європи з Китаєм, особливо у сфері технологій та енергетики.
- Послаблення НАТО: США вимагають, щоб європейські країни брали на себе більше військових зобов'язань.
Висновок:
- США тиснуть на Європу, змушуючи її збільшувати військові бюджети та знижувати залежність від Вашингтона.
- Можлива відмова від гарантій колективної оборони за статтею 5 статуту НАТО у разі недостатнього фінансування європейськими країнами.
- США ************ Європу до самостійності, але водночас не дають їй наближатися до Китаю.