Правительство перебросит на "нацкешбек" еще 1,6 млрд грн из наших налогов, - Железняк

Кабинет Министров планирует направить еще 1,6 млрд грн на программу "Национальный кэшбек".

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Одновременно с планами снизить на 30% цены на лекарства сегодня Правительство еще перебросит на "Кэшбек" 1,6 млрд грн! Что в том числе вместе с бессмысленной идеей раздать 1000 грн способствует увеличению инфляции, в том числе на лекарства", - отметил он.

По словам нардепа, средства передадут из Фонда социального страхования, то есть ЕСВ.

"Проще с ваших налогов...которые в прошлом году рекордно подняли для белого бизнеса, чтобы в том числе было за что заниматься таким ДИКИМ ПОПУЛИЗМОМ", - добавил Железняк.

Читайте также: Деятельность Госкино снова будет координировать Минкульт, - решение Кабмина



