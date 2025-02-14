Правительство перебросит на "нацкешбек" еще 1,6 млрд грн из наших налогов, - Железняк
Кабинет Министров планирует направить еще 1,6 млрд грн на программу "Национальный кэшбек".
Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Одновременно с планами снизить на 30% цены на лекарства сегодня Правительство еще перебросит на "Кэшбек" 1,6 млрд грн! Что в том числе вместе с бессмысленной идеей раздать 1000 грн способствует увеличению инфляции, в том числе на лекарства", - отметил он.
По словам нардепа, средства передадут из Фонда социального страхования, то есть ЕСВ.
"Проще с ваших налогов...которые в прошлом году рекордно подняли для белого бизнеса, чтобы в том числе было за что заниматься таким ДИКИМ ПОПУЛИЗМОМ", - добавил Железняк.
Зараз живемо за кошт інших держав.
Доля Осла б вирішилась в 2022 році - переїздом в ростов.
Фуйло побачив це та й вирішив атакувати.
Бо всі надії на квартал95 йшли собаці під хвіст.
тож, бездоказово просто так її обсирать тільки тому що на ній попіарився зеленський це тупо.
потрібні фахова думку експерта, залюбки послухав би про успішність чи неуспішність акції.