Правительство перебросит на "нацкешбек" еще 1,6 млрд грн из наших налогов, - Железняк

Правительство передаст на "Национальный кэшбек" еще 1,6 млрд грн

Кабинет Министров планирует направить еще 1,6 млрд грн на программу "Национальный кэшбек".

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Одновременно с планами снизить на 30% цены на лекарства сегодня Правительство еще перебросит на "Кэшбек" 1,6 млрд грн! Что в том числе вместе с бессмысленной идеей раздать 1000 грн способствует увеличению инфляции, в том числе на лекарства", - отметил он.

По словам нардепа, средства передадут из Фонда социального страхования, то есть ЕСВ.

"Проще с ваших налогов...которые в прошлом году рекордно подняли для белого бизнеса, чтобы в том числе было за что заниматься таким ДИКИМ ПОПУЛИЗМОМ", - добавил Железняк.

+12
Куди завгодно аби тільки не на ЗСУ
14.02.2025 13:04 Ответить
+9
"Экономика" имени Зеленского-Гетьманцева. Девиз ее "Добьем недобитое".
14.02.2025 13:04 Ответить
+7
Вместо того, чтобы сделать НДС 10% на Украинские товары вместо 20%, эти уроды берут 20%, а 10% иногда "возвращают", но при определённых условиях, в т.ч. через ФСБ-шную "дию".
14.02.2025 13:02 Ответить
як ці зебіли вже задовбали з цими схемами відмивки бабла !!! коли ж суки нажеретися ???
14.02.2025 13:02 Ответить
Скоріше вдавляться, ніж нажеруться
14.02.2025 13:04 Ответить
Вместо того, чтобы сделать НДС 10% на Украинские товары вместо 20%, эти уроды берут 20%, а 10% иногда "возвращают", но при определённых условиях, в т.ч. через ФСБ-шную "дию".
14.02.2025 13:02 Ответить
Куди завгодно аби тільки не на ЗСУ
14.02.2025 13:04 Ответить
"Экономика" имени Зеленского-Гетьманцева. Девиз ее "Добьем недобитое".
14.02.2025 13:04 Ответить
Вони добили економіку ще в кінці 2021 року.
Зараз живемо за кошт інших держав.
Доля Осла б вирішилась в 2022 році - переїздом в ростов.
Фуйло побачив це та й вирішив атакувати.
Бо всі надії на квартал95 йшли собаці під хвіст.
14.02.2025 13:12 Ответить
Да. Наш бюджет сейчас абсолютно дотационный.
14.02.2025 13:17 Ответить
Не знаю хто як, а я передаю увесь кешбек на Збройні Сили.
14.02.2025 13:19 Ответить
На таких лохах весь чесной люд держиться
14.02.2025 13:34 Ответить
А я зовсім його не беру.
14.02.2025 13:35 Ответить
Мені особисто ніхто ще нічого не перерахував. Доводиться донатити на ЗСУ зі своїх.
14.02.2025 13:39 Ответить
по непрямим ознакам акція виглядає як успішна.
тож, бездоказово просто так її обсирать тільки тому що на ній попіарився зеленський це тупо.
потрібні фахова думку експерта, залюбки послухав би про успішність чи неуспішність акції.
14.02.2025 14:48 Ответить
 
 