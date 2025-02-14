Умеров - к министрам обороны стран НАТО: Украина остается последним восточным форпостом Альянса

Министр обороны Рустем Умеров на заседании Совета Украина-НАТО обратился к министрам обороны стран Альянса с призывом инвестировать в украинскую оборонную промышленность для укрепления безопасности всего континента.

"Имел честь обратиться к министрам обороны стран НАТО во время заседания Совета Украина-НАТО. Донес нашу четкую позицию: не только Украина нуждается в Альянсе - НАТО также нуждается в Украине и ее опыте и потенциале", - говорится в заметке.

Умеров также напомнил, что война России против Украины длится 10 лет, а полномасштабная агрессия - 3 года.

Он подчеркнул, что Россия не собирается останавливаться.

"Украина остается последним восточным форпостом НАТО. Мы даем партнерам время для подготовки, пока наши воины держат линию обороны.

Мы благодарны каждому союзнику за поддержку. Но в то же время самостоятельно наращиваем собственные оборонные возможности. Сегодня весь мир видит силу украинского DeepStrike", - отметил украинский министр.

По его словам, агрессор понимает только язык силы, и НАТО должно это осознать.

"Сейчас нужно: инвестировать в украинскую оборонную промышленность, запускать совместные производства, сосредоточиться на ПВО и дальнобойных средствах. Наше государство, несмотря на войну, реализует реформы и усиливает интеграцию в Альянс. Мы не откладываем процессы на потом - мы ежедневно доказываем свою готовность к членству.

Украина - это сила восточного фланга НАТО. Вместе мы укрепим безопасность всего континента", - подытожил Умеров.

