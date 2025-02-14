РУС
Умеров - к министрам обороны стран НАТО: Украина остается последним восточным форпостом Альянса

Умеров обратился к министрам обороны стран НАТО

Министр обороны Рустем Умеров на заседании Совета Украина-НАТО обратился к министрам обороны стран Альянса с призывом инвестировать в украинскую оборонную промышленность для укрепления безопасности всего континента.

Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Имел честь обратиться к министрам обороны стран НАТО во время заседания Совета Украина-НАТО. Донес нашу четкую позицию: не только Украина нуждается в Альянсе - НАТО также нуждается в Украине и ее опыте и потенциале", - говорится в заметке.

Умеров также напомнил, что война России против Украины длится 10 лет, а полномасштабная агрессия - 3 года.

Он подчеркнул, что Россия не собирается останавливаться.

"Украина остается последним восточным форпостом НАТО. Мы даем партнерам время для подготовки, пока наши воины держат линию обороны.

Мы благодарны каждому союзнику за поддержку. Но в то же время самостоятельно наращиваем собственные оборонные возможности. Сегодня весь мир видит силу украинского DeepStrike", - отметил украинский министр.

По его словам, агрессор понимает только язык силы, и НАТО должно это осознать.

"Сейчас нужно: инвестировать в украинскую оборонную промышленность, запускать совместные производства, сосредоточиться на ПВО и дальнобойных средствах. Наше государство, несмотря на войну, реализует реформы и усиливает интеграцию в Альянс. Мы не откладываем процессы на потом - мы ежедневно доказываем свою готовность к членству.

Украина - это сила восточного фланга НАТО. Вместе мы укрепим безопасность всего континента", - подытожил Умеров.

********. 🤬🤬🤬. А країни альянсу які мають прямі кордони з росією, не рахуючи білорусь то хто тоді?
показать весь комментарий
14.02.2025 13:55 Ответить
да всіх пох шо він говорить, шистьорка дєрьмача
показать весь комментарий
14.02.2025 14:05 Ответить
Зосередитися на ППО і мабуть особливу увагу - далекобійній ПРО. Рашисти та інші терористичні держави демонстративно погрожують та першими застосують проти країн НАТО балістичні та крилаті ракети, якими вони майже щодня обстрілюють Україну.
Атакувати населені пункти ракетами та шахедами, руйнувати, вбивати мирних людей - найпоширеніша тактика ******** країн-терористів та їх поплічників в усьому світі.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:16 Ответить
 
 