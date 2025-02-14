Россия может вывести свои войска из Приднестровья в рамках переговоров по Украине, - премьер Молдовы Речан

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан выразил надежду, что международная ситуация может способствовать выводу российских войск из Приднестровья, указывая на важность этого вопроса в контексте переговоров по безопасности ЕС.

Об этом он сказал в эфире Jurnal TV, передает Цензор.НЕТ.

Речан считает, что, хотя это не является вероятным в краткосрочной перспективе, вопрос может быть поднят в рамках переговоров, связанных с Украиной и новой архитектурой безопасности в Европейском Союзе.

"Сейчас есть международный контекст, который может привести к тому, что Россия может вывести свои войска с левого берега Днестра в рамках этого переговорного процесса. Возможно, не обязательно в мирном переговорном процессе, это трудно представить в ближайшее время, но в переговорном процессе, который касается Украины и новой архитектуры безопасности ЕС", - добавил премьер.

По его словам, любые переговоры, касающиеся мира в Украине, также должны учитывать вопросы безопасности в Европе, в частности вывод российских войск с территории Молдовы.

Как сообщается, Приднестровье, на котором уже более 30 лет незаконно размещаются российские войска, является источником постоянной напряженности в регионе, нарушая суверенитет Молдовы.

Читайте также: Россия будет подавать газ в непризнанное Приднестровье как гуманитарную помощь