Россия может вывести свои войска из Приднестровья в рамках переговоров по Украине, - премьер Молдовы Речан

молдова

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан выразил надежду, что международная ситуация может способствовать выводу российских войск из Приднестровья, указывая на важность этого вопроса в контексте переговоров по безопасности ЕС.

Об этом он сказал в эфире Jurnal TV, передает Цензор.НЕТ.

Речан считает, что, хотя это не является вероятным в краткосрочной перспективе, вопрос может быть поднят в рамках переговоров, связанных с Украиной и новой архитектурой безопасности в Европейском Союзе.

"Сейчас есть международный контекст, который может привести к тому, что Россия может вывести свои войска с левого берега Днестра в рамках этого переговорного процесса. Возможно, не обязательно в мирном переговорном процессе, это трудно представить в ближайшее время, но в переговорном процессе, который касается Украины и новой архитектуры безопасности ЕС", - добавил премьер.

По его словам, любые переговоры, касающиеся мира в Украине, также должны учитывать вопросы безопасности в Европе, в частности вывод российских войск с территории Молдовы.

Как сообщается, Приднестровье, на котором уже более 30 лет незаконно размещаются российские войска, является источником постоянной напряженности в регионе, нарушая суверенитет Молдовы.

Читайте также: Россия будет подавать газ в непризнанное Приднестровье как гуманитарную помощь

Молдова (1928) Приднестровье (666) переговоры с Россией (1335) Речан Дорин (12)
Топ комментарии
+20
Молдова хоче загребти жар чужими руками.
14.02.2025 14:01 Ответить
+17
За рахунок анексії третини України молдавани одержать взад Придністров'є. Якось так, панове.
14.02.2025 14:02 Ответить
+9
Ще одні халявщики.... До побачення.
14.02.2025 14:02 Ответить
Молдова хоче загребти жар чужими руками.
14.02.2025 14:01 Ответить
А що не так ??? Бери поки гарячої!!! Потім Україні скажуть дякую!!! Все нормально!!! І у нас висвободяться якась кількість бригад!!!
14.02.2025 14:58 Ответить
За рахунок анексії третини України молдавани одержать взад Придністров'є. Якось так, панове.
14.02.2025 14:02 Ответить
Ще одні халявщики.... До побачення.
14.02.2025 14:02 Ответить
через одесу і миколаєв
14.02.2025 14:03 Ответить
Тк ми не можемо з лівого берега Дніпра вивести сарану… Ми ж пропонували вам, друзі- молдавани! Така поведінка не достойна …вай
14.02.2025 14:03 Ответить
Через Дунай на баржаж і вперед в мордер через чорне море!!! А там дивись і шторм прилетів і ті баржи на дно пустив!!!
14.02.2025 15:01 Ответить
Довбаний покидьок піДорін не зробив нічого, але хоче, як-то кажуть "на халяву примазатись" до сусідських перемовин, оплачених сповна українською кров'ю...

Було б бажання - давно вже витурили ту жалюгідну купку рашистів із Придністров'я, чи силою, чи санкціями. Але ці молдавани самі їм залюбки газ продають - фейспалм!
14.02.2025 14:08 Ответить
Розмріявся. Як Зеленський в 2019-му.

Не виведе.
14.02.2025 14:15 Ответить
Ну, війська там формальні, а от молдовські колеги здається на чомусь чужому до раю в'їжджають...
14.02.2025 14:16 Ответить
Я підтримую таку ідею,російску клоаку під назвою придністров'я під боком у України пора закрити!!!
14.02.2025 14:27 Ответить
Та не треба нічого виводити, дайте нам дозвіл та ВСУ їх там *********. Там 1500 свиней усього.
14.02.2025 14:32 Ответить
Ти поїдеш заїбошувати? Молдавани нам хоч 1 патрон за всю війну передали? За який хєр така щедрість?
14.02.2025 15:03 Ответить
Та в них самих нічого нема!!!
14.02.2025 15:04 Ответить
Та хоч і я. До чого тут патрони від молдаван,?Знищити цій кацапський анклав на заході потрібно, в першу чергу, нам.
14.02.2025 17:23 Ответить
Це можна було б хоча б виставити на торги в переговорах якби молдавани не зазирали своїм сєпарам в рота 30 років. За такі дії нас ще потім агресором об'являть, нафіга воно треба. Ті поци нічим нам не загрожують окрім контрабанди.
19.02.2025 23:04 Ответить
Та до дупи загрожують, чи не загрожують, кацапня повинна мешкати за уралом, ***** лаптям тут робити. Нехай не загрожують з під уральських гір.
19.02.2025 23:37 Ответить
я не проти якщо молдавани цим займуться.
31.03.2025 15:05 Ответить
Які там війська? Молдові ще не пізно навести лад в себе та ліквідувати цю ракову пухлину.
14.02.2025 14:32 Ответить
Інколи мені здається, що анекдоти про молдован не зовсім анекдоти.
14.02.2025 14:34 Ответить
Ха-ха-ха! А вы можете в рамках перговорного процесса прислать свои войска в Украину
14.02.2025 14:39 Ответить
Не вивести, а взяти в полон для обмінного фонду. Самих обдовбаних нацистів відправити до кабзона. Інших обміняти.
14.02.2025 14:40 Ответить
......садист!!!
14.02.2025 15:03 Ответить
Филантроп! Так точнее.
14.02.2025 15:41 Ответить
Світ остаточно подурів і ліків майже немає.
14.02.2025 14:55 Ответить
Т з.в. Придністров'я було відрізано від України перед другою світовою війною для створення маріонеткової молдовської АССР. Пора цім землям додому, а жителям - в ЄС і Молдову, громадянами якої вони є.
14.02.2025 15:43 Ответить
'Жителям' треба додому на срасiю
14.02.2025 16:25 Ответить
Фантазер, зачем ращьке их выводить?
14.02.2025 16:23 Ответить
 
 