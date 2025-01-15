РУС
Россия будет подавать газ в непризнанное Приднестровье как гуманитарную помощь

"Президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия будет подавать газ Тирасполю в качестве гуманитарной помощи.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Накануне, 14 января, Красносельский провел в Москве переговоры по энергетическому кризису, который сложился в регионе после остановки транзита российского газа через территорию Украины.

Также "лидер" региона подчеркнул, что "российский газ будет поставляться только для потребителей Приднестровья, а не Молдовы".

Росія подаватиме газ у невизнане Придністров'я як гуманітарну допомогу

Что предшествовало?

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов после переговоров с Газпромом предупредил об угрозе коллапса на левом берегу Днестра (Приднестровье) из-за неопределенности с транзитом газа через Украину.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду. В разговоре Зеленский заверил, что Украина готова помочь Молдове в преодолении периода энергетических вызовов.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль провоцировал энергетический кризис в Приднестровье, прекратив поставки газа из-за нарушения контрактных обязательств "Газпромом".

+20
В каністрах чи пляшках?
15.01.2025 12:48 Ответить
+16
значит Молдова повинна почати заробляти на транзиті рос.газу
15.01.2025 12:51 Ответить
+16
Тобто фактично визнано що газ, вам ідіотам, перекрила таки росія...
15.01.2025 12:54 Ответить
А раніше це що було?
15.01.2025 12:46 Ответить
А раніше москалі рахували цей газ в борг Молдови.
15.01.2025 13:06 Ответить
Так це рахується за "соснулі х#йца".
15.01.2025 13:19 Ответить
гаспром - мечті надуваются сдуваются
на бальшом ваздушнам шаре - фіолетового цвета
на прідністровье может дотянет і до лета
15.01.2025 15:14 Ответить
Параша пердела)))
15.01.2025 13:33 Ответить
В каністрах чи пляшках?
15.01.2025 12:48 Ответить
мабуть через Турпотік гнати будуть.

цікавий вийде 'туризм" через попу.
скільки той газ рашці коштуватиме ?!

.
15.01.2025 13:06 Ответить
А їм поюху. Головне, щоб та клоака існувала та вАняла лаптями в Молдові.
15.01.2025 13:55 Ответить
1. Будуть гнати безкоштовно, як " допомогу".
2.До останнього часу через трансбалканський газ із рф отримували. Угорщина, Австрія, Греція, Сербія, Італія. Зараз отримує Словаччина, Угорщина, Сербія, нечеликі об'єми греція і Італія. Все в рамвах ринкових цін на виході із труби
15.01.2025 14:28 Ответить
якщо трубопровод у дві нитки із росії в європу є одночасно і транзитним і розподільчим по умовно обленерго, а зараз став чисто розподільчим із завищеним діаметром, то в тирасполь зі сходу украіни проходить чисто транзитний трубопровід без відгалужень...напевне він діяв весь цей час і транзит був обумовленим одним документом...зараз припинився транзит і той також...але говорять же ж, що ведуться таємні переговори і консультації україни і росії по газу...то може в тирасполь трубу знов задіють...
15.01.2025 14:32 Ответить
В дупах ! Там на росії такого газу багато. Попердять та й годі.
15.01.2025 14:29 Ответить
Цікаво, а хто цю допомогу буде надавати, якщо Молдова буде проти.
15.01.2025 12:48 Ответить
значит Молдова повинна почати заробляти на транзиті рос.газу
15.01.2025 12:51 Ответить
Або відмовіти в транзиті!
15.01.2025 14:13 Ответить
чсому Молдова має бути проти? Пємєєр її територія, газ безкоштовний
15.01.2025 12:55 Ответить
До того ж почне вироблятись електроенергія для Молдови.
15.01.2025 13:13 Ответить
тут навряд, обсяг розрахований суто на потреби анклаву...
15.01.2025 17:42 Ответить
15.01.2025 12:49 Ответить
Караваном по Великому шовковому шляху.
15.01.2025 12:55 Ответить
Караван вже в жорозі
15.01.2025 12:58 Ответить
Як це провести по бухгалтерії - десяте діло. Фізично як доставлять, дирижоплями?
15.01.2025 12:50 Ответить
Вже сто разів на це питання була відповідь,
15.01.2025 14:30 Ответить
Такі заяви просто так не роблять, навіть кацапи. Гадаю у цьому питані мокши із зеленими гнидами зійшлись "гдєта па сєрєдінє". Простими словами, для ОПи гроші не пахнуть.
15.01.2025 12:53 Ответить
Є газопровід через Румунію та Молдову, ми тут ні до чого. Але те що кацапи обісрались це факт.
15.01.2025 13:04 Ответить
Кацапи, в першу чергу, обісрали Молдову в дурних макітрах придністрян!
15.01.2025 13:44 Ответить
Так, є. Але це вже не природний газ з боліт. От "лідєр нізавісімай ріспублікі" заявив, що росія буде поставляти їм газ як гумунітарну допомогу. Виникає логічне питання, яким чином він з'явиться у газопроводі з Румунії?
15.01.2025 15:21 Ответить
Це гарна новина! Невігласи не розуміють що є ще трансбалканський коридор, але газ, який дають ватанам пємєр БЕЗКОШТОВНИЙ, тож у росії будуть ще витрати на сплату транзиту через Туреччину. Думаю вони будуть слачувати натурою, але все головне що газ витрачають а бабло за нього не отримують. Натомість ситуація показали мешканцям анклаву ціну "братской" любви..Хочу дам газ, а хочу заморожу
15.01.2025 12:54 Ответить
В ПМР наглухо промиті ватани вже в другому поколінні - будуть цілувати в сраку москалів тільки б газ дали, а тут ще й на халяву
Для рашки це все одно копійки.
А от з боку Молдови я би просто відмовився від тої "гуманітарки" для їх окремого регіону і запропонував продавати країні Молдова зі знижкою або безкоштовно раз вже вони такі щедрі - а Молдова сама вже розподілить той газ як вважатиме за потрібне. І якщо москалі - не погодяться то тим гіршне для того Придріщьов'я - умєрла так умєрла.
З часом вони все одно приповзуть на колінах до Кишинева і куплятимуть за ринковою ціною. Незалежність завжди має свою ціну, навіть фейкова.
15.01.2025 13:31 Ответить
це твої сентенції не тему, до того ж приправлені патетикою, ти так бачиш...А я моніторю молдовські ЗМІ і бачу що багатьом ватанам ця ситуація трохи відкрила очі і бачу що твої міркування, стосовно "краще б відмовилась", хибні ...та й на правому березі теж вистачає ватанов..ти поганенько володієш ситуацією в цій країні, та ще й не оцінюєш перспективи Санду в контексті виборів в парламент в цьому році, а ситуація хитка...навіть стосовно виборців правого берегу
15.01.2025 17:41 Ответить
якщо ти віриш в те що ватанам можливо відкрити очі, то ти мабуть поспав останні років 11. Не буду сперечетись про те що моя обізнаність політичної ситуації в Молдові тим більше в перерізі майбутніх вибрів не дуже висока. Проте роки спостерігання за линири-динири все ж дають кожному спостерігачу певне розуміння того як слід поводитись із подібними ватними анклавами.
24.01.2025 17:45 Ответить
Тобто фактично визнано що газ, вам ідіотам, перекрила таки росія...
15.01.2025 12:54 Ответить
Напевно відрами, через Румунію, або з космосу.
15.01.2025 12:59 Ответить
Літаками?
15.01.2025 13:00 Ответить
зеленский, хватит санций, открывай трубу
15.01.2025 13:02 Ответить
Лівобережжя Дністра (Придністрянщина) то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Таку допомогу мала би надавати передусім і виключно Україна, як історична Батьківщина своїм співвітчизникам і соплемінникам. Повернення Придністрянщини до складу України то лише питання часу і до цього треба готуватися.
15.01.2025 13:05 Ответить
Ще один з маренням про "історичні землі".
15.01.2025 13:17 Ответить
А ти що, не знаєш, навіщо наші зє прийнали закон про розміщення військ за кордоном? Отож бо, для помощі
Только утром дєньгі - вєчєром стулья. спочатку зайдемо, роздовбемо той гадюшник з тими "українцями", виб'ємо з них вату із голови, передамо під контроль Молдови, наберемо обмінний фонд, тисяч 10-20 підарів, і лише потім, можливо почнемо надавати у ту клоаку допомогу. Тільки так! Але із нашим лідором, з його радниками, боюсь, цього ніколи не буде
15.01.2025 14:20 Ответить
ти справжній мюнхаузен. я думав, що це казки про барона.
15.01.2025 15:15 Ответить
это как ???? он хоть карту видел когда нибуть ???(((( может из космоса балоны с газом будут бросать ???)))
15.01.2025 13:18 Ответить
В перспективі там може бути дуже цікаво. Турки зараз мають труби з газом з кацапії, Азербайджану, Туркменістану. Не пам'ятаю точно що там з Ірану, чи є, чи нема. В перспективі в зв'зку з ситуацією в Сирії може ще й з Катару труба прийде. Тоді султани зможуть ********* руки крутити та в різні непотребні пози ставити. Подивимся. Як би не було ПиМиРи попало по любому.
15.01.2025 14:21 Ответить
Да лаптям пообещать то не сложно но гуманитарный корован ошмонают а баллоны с газом конфискуют. Взрывоопасно же.
15.01.2025 15:05 Ответить
КТО ТАКОЕ РАЗРЕШИТ - ВРАГ !!!
15.01.2025 17:42 Ответить
 
 