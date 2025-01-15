Россия будет подавать газ в непризнанное Приднестровье как гуманитарную помощь

"Президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия будет подавать газ Тирасполю в качестве гуманитарной помощи.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Накануне, 14 января, Красносельский провел в Москве переговоры по энергетическому кризису, который сложился в регионе после остановки транзита российского газа через территорию Украины.

Также "лидер" региона подчеркнул, что "российский газ будет поставляться только для потребителей Приднестровья, а не Молдовы".

Что предшествовало?

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов после переговоров с Газпромом предупредил об угрозе коллапса на левом берегу Днестра (Приднестровье) из-за неопределенности с транзитом газа через Украину.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду. В разговоре Зеленский заверил, что Украина готова помочь Молдове в преодолении периода энергетических вызовов.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль провоцировал энергетический кризис в Приднестровье, прекратив поставки газа из-за нарушения контрактных обязательств "Газпромом".

