Россия будет подавать газ в непризнанное Приднестровье как гуманитарную помощь
"Президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия будет подавать газ Тирасполю в качестве гуманитарной помощи.
Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
Накануне, 14 января, Красносельский провел в Москве переговоры по энергетическому кризису, который сложился в регионе после остановки транзита российского газа через территорию Украины.
Также "лидер" региона подчеркнул, что "российский газ будет поставляться только для потребителей Приднестровья, а не Молдовы".
Что предшествовало?
Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.
Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов после переговоров с Газпромом предупредил об угрозе коллапса на левом берегу Днестра (Приднестровье) из-за неопределенности с транзитом газа через Украину.
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду. В разговоре Зеленский заверил, что Украина готова помочь Молдове в преодолении периода энергетических вызовов.
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль провоцировал энергетический кризис в Приднестровье, прекратив поставки газа из-за нарушения контрактных обязательств "Газпромом".
2.До останнього часу через трансбалканський газ із рф отримували. Угорщина, Австрія, Греція, Сербія, Італія. Зараз отримує Словаччина, Угорщина, Сербія, нечеликі об'єми греція і Італія. Все в рамвах ринкових цін на виході із труби
Для рашки це все одно копійки.
А от з боку Молдови я би просто відмовився від тої "гуманітарки" для їх окремого регіону і запропонував продавати країні Молдова зі знижкою або безкоштовно раз вже вони такі щедрі - а Молдова сама вже розподілить той газ як вважатиме за потрібне. І якщо москалі - не погодяться то тим гіршне для того Придріщьов'я - умєрла так умєрла.
З часом вони все одно приповзуть на колінах до Кишинева і куплятимуть за ринковою ціною. Незалежність завжди має свою ціну, навіть фейкова.
Только
утром дєньгі - вєчєром стулья. спочатку зайдемо, роздовбемо той гадюшник з тими "українцями", виб'ємо з них вату із голови, передамо під контроль Молдови, наберемо обмінний фонд, тисяч 10-20 підарів, і лише потім, можливо почнемо надавати у ту клоаку допомогу. Тільки так! Але із нашим лідором, з його радниками, боюсь, цього ніколи не буде