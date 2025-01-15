УКР
Росія подаватиме газ у невизнане Придністров’я як гуманітарну допомогу

"Президент" невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що Росія подаватиме газ Тирасполю як гуманітарну допомогу. 

Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 14 січня, Красносельський провів у Москві переговори щодо енергетичної кризи, яка склалась у регіоні після зупинки транзиту російського газу через територію України. 

Також "лідер" регіону наголосив, що "російський газ постачатимуть тільки для споживачів Придністров'я, а не Молдови".

Росія подаватиме газ у невизнане Придністров'я як гуманітарну допомогу

Що передувало?

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Молдови Маєю Санду. У розмові Зеленський запевнив, що Україна готова допомогти Молдові в подоланні періоду енергетичних викликів.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кремль провокував енергетичну кризу в Придністров'ї, припинивши постачання газу через порушення контрактних зобов'язань "Газпромом".

Топ коментарі
+20
В каністрах чи пляшках?
показати весь коментар
15.01.2025 12:48 Відповісти
+16
значит Молдова повинна почати заробляти на транзиті рос.газу
показати весь коментар
15.01.2025 12:51 Відповісти
+16
Тобто фактично визнано що газ, вам ідіотам, перекрила таки росія...
показати весь коментар
15.01.2025 12:54 Відповісти
А раніше це що було?
показати весь коментар
15.01.2025 12:46 Відповісти
А раніше москалі рахували цей газ в борг Молдови.
показати весь коментар
15.01.2025 13:06 Відповісти
Так це рахується за "соснулі х#йца".
показати весь коментар
15.01.2025 13:19 Відповісти
гаспром - мечті надуваются сдуваются
на бальшом ваздушнам шаре - фіолетового цвета
на прідністровье может дотянет і до лета
показати весь коментар
15.01.2025 15:14 Відповісти
Параша пердела)))
показати весь коментар
15.01.2025 13:33 Відповісти
В каністрах чи пляшках?
показати весь коментар
15.01.2025 12:48 Відповісти
мабуть через Турпотік гнати будуть.

цікавий вийде 'туризм" через попу.
скільки той газ рашці коштуватиме ?!

.
показати весь коментар
15.01.2025 13:06 Відповісти
А їм поюху. Головне, щоб та клоака існувала та вАняла лаптями в Молдові.
показати весь коментар
15.01.2025 13:55 Відповісти
1. Будуть гнати безкоштовно, як " допомогу".
2.До останнього часу через трансбалканський газ із рф отримували. Угорщина, Австрія, Греція, Сербія, Італія. Зараз отримує Словаччина, Угорщина, Сербія, нечеликі об'єми греція і Італія. Все в рамвах ринкових цін на виході із труби
показати весь коментар
15.01.2025 14:28 Відповісти
якщо трубопровод у дві нитки із росії в європу є одночасно і транзитним і розподільчим по умовно обленерго, а зараз став чисто розподільчим із завищеним діаметром, то в тирасполь зі сходу украіни проходить чисто транзитний трубопровід без відгалужень...напевне він діяв весь цей час і транзит був обумовленим одним документом...зараз припинився транзит і той також...але говорять же ж, що ведуться таємні переговори і консультації україни і росії по газу...то може в тирасполь трубу знов задіють...
показати весь коментар
15.01.2025 14:32 Відповісти
В дупах ! Там на росії такого газу багато. Попердять та й годі.
показати весь коментар
15.01.2025 14:29 Відповісти
Цікаво, а хто цю допомогу буде надавати, якщо Молдова буде проти.
показати весь коментар
15.01.2025 12:48 Відповісти
значит Молдова повинна почати заробляти на транзиті рос.газу
показати весь коментар
15.01.2025 12:51 Відповісти
Або відмовіти в транзиті!
показати весь коментар
15.01.2025 14:13 Відповісти
чсому Молдова має бути проти? Пємєєр її територія, газ безкоштовний
показати весь коментар
15.01.2025 12:55 Відповісти
До того ж почне вироблятись електроенергія для Молдови.
показати весь коментар
15.01.2025 13:13 Відповісти
тут навряд, обсяг розрахований суто на потреби анклаву...
показати весь коментар
15.01.2025 17:42 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 12:49 Відповісти
Караваном по Великому шовковому шляху.
показати весь коментар
15.01.2025 12:55 Відповісти
Караван вже в жорозі
показати весь коментар
15.01.2025 12:58 Відповісти
Як це провести по бухгалтерії - десяте діло. Фізично як доставлять, дирижоплями?
показати весь коментар
15.01.2025 12:50 Відповісти
Вже сто разів на це питання була відповідь,
показати весь коментар
15.01.2025 14:30 Відповісти
Такі заяви просто так не роблять, навіть кацапи. Гадаю у цьому питані мокши із зеленими гнидами зійшлись "гдєта па сєрєдінє". Простими словами, для ОПи гроші не пахнуть.
показати весь коментар
15.01.2025 12:53 Відповісти
Є газопровід через Румунію та Молдову, ми тут ні до чого. Але те що кацапи обісрались це факт.
показати весь коментар
15.01.2025 13:04 Відповісти
Кацапи, в першу чергу, обісрали Молдову в дурних макітрах придністрян!
показати весь коментар
15.01.2025 13:44 Відповісти
Так, є. Але це вже не природний газ з боліт. От "лідєр нізавісімай ріспублікі" заявив, що росія буде поставляти їм газ як гумунітарну допомогу. Виникає логічне питання, яким чином він з'явиться у газопроводі з Румунії?
показати весь коментар
15.01.2025 15:21 Відповісти
Це гарна новина! Невігласи не розуміють що є ще трансбалканський коридор, але газ, який дають ватанам пємєр БЕЗКОШТОВНИЙ, тож у росії будуть ще витрати на сплату транзиту через Туреччину. Думаю вони будуть слачувати натурою, але все головне що газ витрачають а бабло за нього не отримують. Натомість ситуація показали мешканцям анклаву ціну "братской" любви..Хочу дам газ, а хочу заморожу
показати весь коментар
15.01.2025 12:54 Відповісти
В ПМР наглухо промиті ватани вже в другому поколінні - будуть цілувати в сраку москалів тільки б газ дали, а тут ще й на халяву
Для рашки це все одно копійки.
А от з боку Молдови я би просто відмовився від тої "гуманітарки" для їх окремого регіону і запропонував продавати країні Молдова зі знижкою або безкоштовно раз вже вони такі щедрі - а Молдова сама вже розподілить той газ як вважатиме за потрібне. І якщо москалі - не погодяться то тим гіршне для того Придріщьов'я - умєрла так умєрла.
З часом вони все одно приповзуть на колінах до Кишинева і куплятимуть за ринковою ціною. Незалежність завжди має свою ціну, навіть фейкова.
показати весь коментар
15.01.2025 13:31 Відповісти
це твої сентенції не тему, до того ж приправлені патетикою, ти так бачиш...А я моніторю молдовські ЗМІ і бачу що багатьом ватанам ця ситуація трохи відкрила очі і бачу що твої міркування, стосовно "краще б відмовилась", хибні ...та й на правому березі теж вистачає ватанов..ти поганенько володієш ситуацією в цій країні, та ще й не оцінюєш перспективи Санду в контексті виборів в парламент в цьому році, а ситуація хитка...навіть стосовно виборців правого берегу
показати весь коментар
15.01.2025 17:41 Відповісти
якщо ти віриш в те що ватанам можливо відкрити очі, то ти мабуть поспав останні років 11. Не буду сперечетись про те що моя обізнаність політичної ситуації в Молдові тим більше в перерізі майбутніх вибрів не дуже висока. Проте роки спостерігання за линири-динири все ж дають кожному спостерігачу певне розуміння того як слід поводитись із подібними ватними анклавами.
показати весь коментар
24.01.2025 17:45 Відповісти
Тобто фактично визнано що газ, вам ідіотам, перекрила таки росія...
показати весь коментар
15.01.2025 12:54 Відповісти
Напевно відрами, через Румунію, або з космосу.
показати весь коментар
15.01.2025 12:59 Відповісти
Літаками?
показати весь коментар
15.01.2025 13:00 Відповісти
зеленский, хватит санций, открывай трубу
показати весь коментар
15.01.2025 13:02 Відповісти
Лівобережжя Дністра (Придністрянщина) то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Таку допомогу мала би надавати передусім і виключно Україна, як історична Батьківщина своїм співвітчизникам і соплемінникам. Повернення Придністрянщини до складу України то лише питання часу і до цього треба готуватися.
показати весь коментар
15.01.2025 13:05 Відповісти
Ще один з маренням про "історичні землі".
показати весь коментар
15.01.2025 13:17 Відповісти
А ти що, не знаєш, навіщо наші зє прийнали закон про розміщення військ за кордоном? Отож бо, для помощі
Только утром дєньгі - вєчєром стулья. спочатку зайдемо, роздовбемо той гадюшник з тими "українцями", виб'ємо з них вату із голови, передамо під контроль Молдови, наберемо обмінний фонд, тисяч 10-20 підарів, і лише потім, можливо почнемо надавати у ту клоаку допомогу. Тільки так! Але із нашим лідором, з його радниками, боюсь, цього ніколи не буде
показати весь коментар
15.01.2025 14:20 Відповісти
ти справжній мюнхаузен. я думав, що це казки про барона.
показати весь коментар
15.01.2025 15:15 Відповісти
это как ???? он хоть карту видел когда нибуть ???(((( может из космоса балоны с газом будут бросать ???)))
показати весь коментар
15.01.2025 13:18 Відповісти
В перспективі там може бути дуже цікаво. Турки зараз мають труби з газом з кацапії, Азербайджану, Туркменістану. Не пам'ятаю точно що там з Ірану, чи є, чи нема. В перспективі в зв'зку з ситуацією в Сирії може ще й з Катару труба прийде. Тоді султани зможуть ********* руки крутити та в різні непотребні пози ставити. Подивимся. Як би не було ПиМиРи попало по любому.
показати весь коментар
15.01.2025 14:21 Відповісти
Да лаптям пообещать то не сложно но гуманитарный корован ошмонают а баллоны с газом конфискуют. Взрывоопасно же.
показати весь коментар
15.01.2025 15:05 Відповісти
КТО ТАКОЕ РАЗРЕШИТ - ВРАГ !!!
показати весь коментар
15.01.2025 17:42 Відповісти
 
 