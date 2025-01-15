Росія подаватиме газ у невизнане Придністров’я як гуманітарну допомогу

"Президент" невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що Росія подаватиме газ Тирасполю як гуманітарну допомогу.

Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 14 січня, Красносельський провів у Москві переговори щодо енергетичної кризи, яка склалась у регіоні після зупинки транзиту російського газу через територію України.

Також "лідер" регіону наголосив, що "російський газ постачатимуть тільки для споживачів Придністров'я, а не Молдови".

Що передувало?

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Молдови Маєю Санду. У розмові Зеленський запевнив, що Україна готова допомогти Молдові в подоланні періоду енергетичних викликів.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кремль провокував енергетичну кризу в Придністров'ї, припинивши постачання газу через порушення контрактних зобов'язань "Газпромом".

