Росія подаватиме газ у невизнане Придністров’я як гуманітарну допомогу
"Президент" невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що Росія подаватиме газ Тирасполю як гуманітарну допомогу.
Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні, 14 січня, Красносельський провів у Москві переговори щодо енергетичної кризи, яка склалась у регіоні після зупинки транзиту російського газу через територію України.
Також "лідер" регіону наголосив, що "російський газ постачатимуть тільки для споживачів Придністров'я, а не Молдови".
Що передувало?
Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.
Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну.
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Молдови Маєю Санду. У розмові Зеленський запевнив, що Україна готова допомогти Молдові в подоланні періоду енергетичних викликів.
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кремль провокував енергетичну кризу в Придністров'ї, припинивши постачання газу через порушення контрактних зобов'язань "Газпромом".
надуваютсясдуваются
на бальшом ваздушнам шаре - фіолетового цвета
на прідністровье может дотянет і до лета
цікавий вийде 'туризм" через попу.
скільки той газ рашці коштуватиме ?!
.
2.До останнього часу через трансбалканський газ із рф отримували. Угорщина, Австрія, Греція, Сербія, Італія. Зараз отримує Словаччина, Угорщина, Сербія, нечеликі об'єми греція і Італія. Все в рамвах ринкових цін на виході із труби
Для рашки це все одно копійки.
А от з боку Молдови я би просто відмовився від тої "гуманітарки" для їх окремого регіону і запропонував продавати країні Молдова зі знижкою або безкоштовно раз вже вони такі щедрі - а Молдова сама вже розподілить той газ як вважатиме за потрібне. І якщо москалі - не погодяться то тим гіршне для того Придріщьов'я - умєрла так умєрла.
З часом вони все одно приповзуть на колінах до Кишинева і куплятимуть за ринковою ціною. Незалежність завжди має свою ціну, навіть фейкова.
Только
утром дєньгі - вєчєром стулья. спочатку зайдемо, роздовбемо той гадюшник з тими "українцями", виб'ємо з них вату із голови, передамо під контроль Молдови, наберемо обмінний фонд, тисяч 10-20 підарів, і лише потім, можливо почнемо надавати у ту клоаку допомогу. Тільки так! Але із нашим лідором, з його радниками, боюсь, цього ніколи не буде