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Україна готова допомогти Молдові, зокрема, вугіллям, - Зеленський

Зеленський про допомогу Молдові

У середу, 8 січня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Молдови  Маєю Санду. У розмові Зеленський запевнив, що Україна готова допомогти Молдові в подоланні періоду енергетичних викликів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, що найголовніше - це допомогти Молдові пройти складний період енергетичних викликів, не дати Москві розпалити соціальну напругу. Вся теперішня енергетична ситуація в Молдові, і зокрема на лівому березі Дністра, – це намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові", - сказав президент.

За словами Зеленського, Україна готова допомогти Молдові, зокрема вугіллям.

"Дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у Євросоюз", - наголосив очільник держави.

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну.

Читайте також: Країни Північної Балтії заявили про намір посилити допомогу Молдові після зупинки поставок російського газу

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Молдова (2075) енергетика (2601) вугілля (2474)


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Топ коментарі
+21
У нас цього вугілля! Ми ж його навіть з ЮАР возили.
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08.01.2025 21:25
+21
Моїм батькам ця держава-філантроп допомогла лише збільшенням пенсії на 82 гривні... Тепер жируємо, на цілих 2682... Це зелене гівно і не приховує, що українців за людей не вважає
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08.01.2025 21:27
+15
у нас дядя працює на вугільній фабриці. у нас того вугілля як голубиного гімна. молдова тобі потрібне вугілля?
добре, ми посидимо без світла по десять годин в день, але нам не звикати.
сирія, потрібна їжа? замовляйте!
полонені? нагодуємо одягнемо. наші пенсіонери якось переконтуються.
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08.01.2025 21:29
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Через поле через гай ходить хлопчик помогай !
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08.01.2025 21:23 Відповісти
відловить би "помогая"
й довго п..дити ногами
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08.01.2025 21:58 Відповісти
Ой скільки він стирить! Гуманітарка то його профіль
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08.01.2025 21:25 Відповісти
Нічого він не "стирить"
Це все пук у повітря.
1. Україна сама закупає енергетичне вугілля. В України при Зеленьському з'явилася купа зайвмх грошей, що цілий презилент думає, куди ж іх діти?
2.Молдовська ДРЕС працює на донецькому вугіллі. Україна також стикалась із цією проблемою.
Потрібно везти із ПАР.
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09.01.2025 00:02 Відповісти
У нас цього вугілля! Ми ж його навіть з ЮАР возили.
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08.01.2025 21:25 Відповісти
Возили для ТЕСів. А тепер ***** майже всі теплоелектростанції знищив і немає де палити те вугілля. Так чому сусіду не допомогти?
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08.01.2025 21:30 Відповісти
Ні фіка собі! А давай ти особисто будеш закупати вугілля для сусіда. Мошна витримає ?
Є вугілля на ринку, є порт в Джурджулєштах. Береш гроші і завозиш по саме нєхочу.
Чи може ще когось у світі Україні " підтримати"? Грошей Зеленьський настругав по усьому світу,не знаємо куди діти таку прірву грошей.
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09.01.2025 00:06 Відповісти
Хто тобі сказав, що Україна буде закуповувати? Може і зерно Україна закуповує та сирійцям віддає? Мелиш муйню якусь дибільну підслухану десь біля лавки на подвір'ї.
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09.01.2025 00:11 Відповісти
Ти вже гроші на трансністію перерахував, що болтаєшся тут поміж ногами?
А ну, додому, на страну,с..ру побігло!
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09.01.2025 00:17 Відповісти
Ти дебіл, курнув чи ковтнув?
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09.01.2025 00:19 Відповісти
Тоб то зерно " безкоштовне", нічійне, і нікому і нічого платити непотрібно? Ти часом не дід Панас ?
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09.01.2025 01:06 Відповісти
Моїм батькам ця держава-філантроп допомогла лише збільшенням пенсії на 82 гривні... Тепер жируємо, на цілих 2682... Це зелене гівно і не приховує, що українців за людей не вважає
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08.01.2025 21:27 Відповісти
він і перед виборами цього не приховував.

якщо люди самі себе не поважають, то вони й вибрали такого, хто їх не поважає
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08.01.2025 21:51 Відповісти
у нас дядя працює на вугільній фабриці. у нас того вугілля як голубиного гімна. молдова тобі потрібне вугілля?
добре, ми посидимо без світла по десять годин в день, але нам не звикати.
сирія, потрібна їжа? замовляйте!
полонені? нагодуємо одягнемо. наші пенсіонери якось переконтуються.
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08.01.2025 21:29 Відповісти
Так зараз немає де те вугілля спалювати. Майже всі теплоелектростанці знищені кацапами
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08.01.2025 21:32 Відповісти
Тоді треба продавати по ринковим цінам, а гроші на війну витрачати, або пенсіонерам допомогати
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08.01.2025 21:51 Відповісти
Ну якщо так розмірковувати то і зброю нам повинні по ринковим цінам продавати та за всі ті допомоги ми повинні платити.
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08.01.2025 22:09 Відповісти
на молдову хтось напав?
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08.01.2025 23:09 Відповісти
так Корчинский з москалями в 92 р!
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08.01.2025 23:17 Відповісти
Частина Молдови окупована ще з 1992-го року. Ні, не чув?
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09.01.2025 00:16 Відповісти
і вона цьому активно опирається як Україна?
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09.01.2025 00:25 Відповісти
Нє, поки ти особисто, згідно із твоєю логікою власту заплату не віддаси на користь трансністрії, нічого не буде.
Переводь гроші на красносєлського, платіжку виставляєш, тоді отримуєш право писати подібну галіматью.
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09.01.2025 00:09 Відповісти
Так в нас і шахт вже нема. Залишилась пара штук у Львівській області. І все...
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08.01.2025 21:56 Відповісти
Ще ахметовське "Павлоградвугілля".
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08.01.2025 22:36 Відповісти
а шахти є ?
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08.01.2025 22:10 Відповісти
Є
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08.01.2025 23:07 Відповісти
перерахуй їх.
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08.01.2025 23:09 Відповісти
Набери в пошуковику. Лакеїв тут немає.
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09.01.2025 00:18 Відповісти
прогнозовано, дурбецело не може підтвердити свої слова, а по факту зараз працюють хіба декілька малопотужних шахт львівсько-волинського басейну, яких навіть на наші потреби не вистачить.
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09.01.2025 11:12 Відповісти
У тебе в хліву ?
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09.01.2025 00:10 Відповісти
все його! вже й вугілля зеленське! )))
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08.01.2025 21:29 Відповісти
Він каже що готовий допомогти Молдові та Сірії, але він не каже, що натомість вони мають викинути військові бази болотян із Хмейміма Тартуса та Придністров'я. То не на часі?
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08.01.2025 21:30 Відповісти
Яке воно кончене..дебіле, ти бачив скільки з україців за опалення вимагають???

Я взагалі не розумію..рахунок надійшов сьогодні Єврореконструкція 49 м опалювальних 2 089 грн..до цього було в опалювальний 1 673 грн, в неопалювальний 630 грн. Що взагалі суперечить здоровому глузду. А ті, хто платить Київтеплоенерго - 1600 грн в опалювальний і 00 всі інші місяці за трикімнатну 60+. Кінці розрахунків вже 2 місяці шукаю..
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08.01.2025 21:32 Відповісти
на лічильнику ціни значно менші
у вас мабуть немає?
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08.01.2025 23:10 Відповісти
Я знаю, що менше. Але. Тільки відносно недавно, в новобудовах стали робити горизонтальну розводку опалення. На один лічільник, вхід на квартиру. Переважна більшість житлового фонду України складають будинки з вертикальною розводкою. Тобто - скільки кімнат+кухня - стільки й лічільників. Ціна це - лічільники+роботи+запчастини+постановка на облік.

Обрізати не дають, вішають локшину на вуха про тиск у трубах і як космічні кораблі бороздять простори всесвіту..
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08.01.2025 23:21 Відповісти
як хтось сказав: не скигліть. Кому дорого, продавайте і переїжджатне в 1-шку
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08.01.2025 23:58 Відповісти
Що ще продати? У Вас логіка - просто капець. Якщо продовжити логічний ряд - то: дорогі продукти - не їжте, дорогі ліки - не лікуйтесь, дорого утримувати дитину - здайте у дитбудинок.

Ця влада знущається над людьми.
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09.01.2025 11:29 Відповісти
"Україна готова допомогти Молдові" - і ставити крапку....
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08.01.2025 21:34 Відповісти
Якщо не дай Бог Україна втратить Покровськ ,то ми позбудемось останього міста де видобуваєтся коксівне вугілля тим самим втратимо металургію ,ось про що треба думати президенту.
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08.01.2025 21:34 Відповісти
ТЕС в Молдові чи придністров"і
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08.01.2025 21:34 Відповісти
В Придністров'ї звісно
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08.01.2025 21:37 Відповісти
В Молдові тільки ТЕЦи. Кишинів та Белць. А у помідорців ГРЕС та ГЕС
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08.01.2025 21:38 Відповісти
Придністровська МРЕС може працювати лише на коксівному вугіллі, яке видобувають на єдиній підконтрольній (поки що) шахті біля Покровська. Це вугілля дуже потрібне для нашої металургії. Логічніше було б допомагати газом.
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08.01.2025 21:35 Відповісти
І фінансами,щоби з голодухи не подохли...
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08.01.2025 21:40 Відповісти
На Українській правді є дуже хороша стаття, яка доступно пояснює чому ми б мали допомогти Молдові. Почитайте дуже раджу.
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08.01.2025 22:02 Відповісти
Такого опудала у президентах в нас ще не було і, сподіваюся, не буде вже
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08.01.2025 21:37 Відповісти
Ні, ваше ...йло надовго затримається.
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08.01.2025 21:44 Відповісти
Сирія,Молдова...Кому би ще допомогти? Може Північній Кореї? Чи то бідолагам з Куби(громажяни цієї країни з радістью воюють проти нас)???
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08.01.2025 21:39 Відповісти
Допомогатель хренов, квартал може обійтися без нього, а вот він ні. Тільки від його гумору країна вити скоро почне
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08.01.2025 21:39 Відповісти
Воно що *обнулося! Допомагати кацапам? А на українців ''болт забив''!
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08.01.2025 21:42 Відповісти
Сидіти в кабінеті і всім помагати,коли українці на дрони скидуються і все решта для військових,це дуже потужно і просто зашебісь!!!Як ти вже зає..в!!!
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08.01.2025 21:43 Відповісти
До речи, колись Ельцин казав, встав з ранку та думаю що я можу зробити для України, а наш каже, що я ще можу зробити для ху...лостану
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08.01.2025 21:44 Відповісти
На вулиці ллє дощ, балкон відчинено..але рахунок прийде, начебто з 1 грудня вже -30 було..і ці грьобані нормативи ніхто переглядати не збирається. Невигідно.
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08.01.2025 21:48 Відповісти
під виглядом допомоги Молдові, здійснюєься постачання енергоресурсів прокремлівському режиму у Придністров'ї
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08.01.2025 21:50 Відповісти
краще поможи в придністров'ї додушити кацапів
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08.01.2025 21:51 Відповісти
Дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності

Шкода, що він так не переймається за людей в Україні...
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08.01.2025 21:53 Відповісти
А вугілля в Україні кришує щирий патріот арахамія. Звичайно узеленські допоможуть Молдові
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08.01.2025 22:05 Відповісти
Чмо мохнате поможи ліпше Героям на фронті!
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08.01.2025 22:06 Відповісти
Чого цей Чмонька лізе у румунські справи ?
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08.01.2025 22:30 Відповісти
Допомогти Молдові Зеленським - то файна ідея.
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08.01.2025 22:31 Відповісти
Тобто мало того, що закривши транзит, Зелений гундорас позбавив мільярду доларів прибутку, підняв тарифи на доставку газу в декілька разів, так тепер ще й Молдову будемо спонсувати вулгем, наче в нас його так багато після втрати Донбасу!
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08.01.2025 22:46 Відповісти
Правильно, що Україна, вам, підкацапникам закрила транзит. Обігрівайтесь " русскім духом"
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09.01.2025 00:15 Відповісти
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09.01.2025 02:02 Відповісти
Це як;допомогти,чи продати за ринковою ціною?
Якщо дарувати,то як виходить:мережа завалена просьбами військових на допомогу,а він тринькає безплатно закордон держ.ресурси?
Як олігарх,нехай за свої кровні купить вугіль,щоб допомогти сусідній країні,якщо на то пішло.
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08.01.2025 22:47 Відповісти
Саме час вимінювати в Придністров'ї ********** з Ковбасни на газ, а не з вугіллям носитись
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08.01.2025 23:17 Відповісти
Чмо - прогинається перед ган…ном ахметкою
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08.01.2025 23:19 Відповісти
По чуткам, кацапи створили енергетичну блокаду Придністров'я спеціально, бо знають, що там на місяць є запаси донбаського вугілля.
По плану постачання газу відновлять і припишуть заслугу якомусь промосковському політику.

Як раз зараз, коли всі мерзнуть і нічого не працює і вина на кацапії треба шпигунам або за допомогою дронів зруйнувати підстанції, трансформатори, газорозподільчі станції.
Довести провину буде неможливо, і навіть у разі спроби вона буде не більше російської.
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08.01.2025 23:41 Відповісти
Благодетель, ****, криворожевский
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08.01.2025 23:49 Відповісти
Мені, мені допоможи!
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09.01.2025 00:07 Відповісти
Це сильний хід, допомогти Молдові Зеленським ))
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09.01.2025 00:22 Відповісти
А як це вугілля попаде до Молдови? Через придністровье? А там його вкрадуть
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09.01.2025 01:55 Відповісти
Молдові допомогти треба обов'язково.
Хоча б за те,що відмовляється від української с/г продукції.
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09.01.2025 03:22 Відповісти
 
 