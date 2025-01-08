Україна готова допомогти Молдові, зокрема, вугіллям, - Зеленський
У середу, 8 січня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Молдови Маєю Санду. У розмові Зеленський запевнив, що Україна готова допомогти Молдові в подоланні періоду енергетичних викликів.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Звичайно, що найголовніше - це допомогти Молдові пройти складний період енергетичних викликів, не дати Москві розпалити соціальну напругу. Вся теперішня енергетична ситуація в Молдові, і зокрема на лівому березі Дністра, – це намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові", - сказав президент.
За словами Зеленського, Україна готова допомогти Молдові, зокрема вугіллям.
"Дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у Євросоюз", - наголосив очільник держави.
Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.
Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков після переговорів із Газпромом попередив про загрозу колапсу на лівому березі Дністра (Придністров'я) через невизначеність із транзитом газу через Україну.
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й довго п..дити ногами
Це все пук у повітря.
1. Україна сама закупає енергетичне вугілля. В України при Зеленьському з'явилася купа зайвмх грошей, що цілий презилент думає, куди ж іх діти?
2.Молдовська ДРЕС працює на донецькому вугіллі. Україна також стикалась із цією проблемою.
Потрібно везти із ПАР.
Є вугілля на ринку, є порт в Джурджулєштах. Береш гроші і завозиш по саме нєхочу.
Чи може ще когось у світі Україні " підтримати"? Грошей Зеленьський настругав по усьому світу,не знаємо куди діти таку прірву грошей.
А ну, додому, на страну,с..ру побігло!
якщо люди самі себе не поважають, то вони й вибрали такого, хто їх не поважає
добре, ми посидимо без світла по десять годин в день, але нам не звикати.
сирія, потрібна їжа? замовляйте!
полонені? нагодуємо одягнемо. наші пенсіонери якось переконтуються.
Переводь гроші на красносєлського, платіжку виставляєш, тоді отримуєш право писати подібну галіматью.
Я взагалі не розумію..рахунок надійшов сьогодні Єврореконструкція 49 м опалювальних 2 089 грн..до цього було в опалювальний 1 673 грн, в неопалювальний 630 грн. Що взагалі суперечить здоровому глузду. А ті, хто платить Київтеплоенерго - 1600 грн в опалювальний і 00 всі інші місяці за трикімнатну 60+. Кінці розрахунків вже 2 місяці шукаю..
у вас мабуть немає?
Обрізати не дають, вішають локшину на вуха про тиск у трубах і як космічні кораблі бороздять простори всесвіту..
Ця влада знущається над людьми.
Шкода, що він так не переймається за людей в Україні...
Якщо дарувати,то як виходить:мережа завалена просьбами військових на допомогу,а він тринькає безплатно закордон держ.ресурси?
Як олігарх,нехай за свої кровні купить вугіль,щоб допомогти сусідній країні,якщо на то пішло.
По плану постачання газу відновлять і припишуть заслугу якомусь промосковському політику.
Як раз зараз, коли всі мерзнуть і нічого не працює і вина на кацапії треба шпигунам або за допомогою дронів зруйнувати підстанції, трансформатори, газорозподільчі станції.
Довести провину буде неможливо, і навіть у разі спроби вона буде не більше російської.
Хоча б за те,що відмовляється від української с/г продукції.