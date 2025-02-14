РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9903 посетителя онлайн
Новости
1 227 14

Трамп должен услышать о связях России с Северной Кореей, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не прекращает контакты с Северной Кореей, получая оружие и военных для войны в Украине.

Об этом он сообщил на пресс-брифинге перед Мюнхенской конференцией, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Россия продолжает получать оружие и солдат из Северной Кореи, что, по его мнению, является критическим вопросом для международной безопасности.

"Мы понимаем, что потерь более 4 тысяч. Из них две трети - погибших. И дальше, моральное состояние у северокорейских воинов ухудшилось. Потому что видели, какое количество их сбежало на одном направлении. Но здесь нельзя расслабляться. Ведь это может быть такое впечатление одно, а завтра будет другое. И мне кажется, что это важные вещи, которые президент Трамп должен слышать: они (россияне - ред.) продолжают контакты с Северной Кореей по поставкам военного контингента, а также по оружию", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что Россия может перебросить еще 2-3 тысячи северокорейских военных в Курскую область.

Читайте также: Украина стремится получить гарантии безопасности от США, но готова к миротворцам из Европы, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) КНДР (1278) россия (97378) война в Украине (6292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
трамп дуже любить і поважає кім чен ина, так як путіна.
трамп сам таке казав.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:30 Ответить
+4
Капєтан Ухослишность дакладиваєт...
показать весь комментарий
14.02.2025 14:30 Ответить
+3
А про твої, падла неголена, зв'язкт з Росією Додік не повинен почути?
показать весь комментарий
14.02.2025 14:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.02.2025 14:28 Ответить
трамп дуже любить і поважає кім чен ина, так як путіна.
трамп сам таке казав.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:30 Ответить
Бо Трампон по складу характера діктатор.
показать весь комментарий
14.02.2025 14:32 Ответить
Капєтан Ухослишность дакладиваєт...
показать весь комментарий
14.02.2025 14:30 Ответить
А про твої, падла неголена, зв'язкт з Росією Додік не повинен почути?
показать весь комментарий
14.02.2025 14:31 Ответить
президент Трамп повинен чути
Окрім тебе ніхто краще не бачить, не чує і передбачає...
показать весь комментарий
14.02.2025 14:36 Ответить
Кому вони ці заяви робить??? Тіпа трамп немає розвідки, лох лохом??? Ти гівно 1.20 м., в прижку, безграмотне мстиве гівно, ухилянт хєров!!! Думай що робиш і як розмовляєш!!! Недопрезу сраний!!!
показать весь комментарий
14.02.2025 14:50 Ответить
],fymrj
показать весь комментарий
14.02.2025 15:00 Ответить
Знову пацаня кізяків накурилося.
показать весь комментарий
14.02.2025 15:05 Ответить
Я вкрай здивований. Що наш Лідор став світовим шпигуном. Він вже знає більш ніж вся розвідка США ? А 23 лютого 2022 року нічого не знав, щоб підняти війська по повній бойовій готовності ? Бо маринував м'ясо на травневі шашлики. Ну, йолоп, не знає що яйця курку не вчать. Проте, ще не пізно і йому піти повчитись як Залужний це зробив. Навчиться-ненавчиться, але з розумними людьми хоч поспілкується, а не тільки з його пАтужними.
показать весь комментарий
14.02.2025 15:37 Ответить
А про звʼязки єрмаків, татарових, подоляків з рашистськими ************?
показать весь комментарий
14.02.2025 16:06 Ответить
У Трампа інформації набагато більше чим 95 кварталу, ему більше робити немає чого чим слухати звичайну болтовню
показать весь комментарий
14.02.2025 16:41 Ответить
 
 