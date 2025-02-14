Трамп должен услышать о связях России с Северной Кореей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не прекращает контакты с Северной Кореей, получая оружие и военных для войны в Украине.

Об этом он сообщил на пресс-брифинге перед Мюнхенской конференцией, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Россия продолжает получать оружие и солдат из Северной Кореи, что, по его мнению, является критическим вопросом для международной безопасности.

"Мы понимаем, что потерь более 4 тысяч. Из них две трети - погибших. И дальше, моральное состояние у северокорейских воинов ухудшилось. Потому что видели, какое количество их сбежало на одном направлении. Но здесь нельзя расслабляться. Ведь это может быть такое впечатление одно, а завтра будет другое. И мне кажется, что это важные вещи, которые президент Трамп должен слышать: они (россияне - ред.) продолжают контакты с Северной Кореей по поставкам военного контингента, а также по оружию", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что Россия может перебросить еще 2-3 тысячи северокорейских военных в Курскую область.

