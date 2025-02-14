Украина стремится получить гарантии безопасности от США, но готова к миротворцам из Европы, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов, но, в то же время, страна готова к миротворцам из Европы.
Об этом он сообщил на пресс-брифинге перед Мюнхенской конференцией, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда мы говорим о контингенте, звучал вопрос, готовы ли мы на контингент европейский. Я сказал, что мы готовы на контингент, который состоит даже исключительно из украинцев. Вопрос - какое оснащение? Если у нас 150-160 самолетов F-16, 25+ систем Patriot - для чего нам команды США или европейцев? Если вопрос в гражданстве - он не стоит. США нужны как союзники", - подчеркнул президент.
Говоря о военной поддержке, он обратил внимание на роль союзников в политическом аспекте, подчеркнув, что нужна поддержка не только в военной сфере, но и в стратегических вопросах.
"Если мы говорим о контингенте - у меня есть карта, там написано: иностранцев 110 тысяч. Желательно, чтобы эти наши партнеры, которые на море профи (Великобритания, нордические страны - ред.), если они профи, желательно, чтобы они были в море", - добавил Зеленский.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
Єрмак закликав українців «тримати голову холодною» і «не вестися на емоційні гойдалки».
«Інтереси України - понад усе, так є і буде. А росія з війною і мріями про окупацію України влетить у стіну, економічну також», - написав він.
Тут цей, президент написав 🐱
Про яку мирну угоду може йти мова без дійових гарантій безпеки?
До речи, а чому доля кримських татар не обговорюється? Чому вони мають бути пасинками в своєму домі?
Тому, я вважаю, что Турція також має буди серед учасників переговорів і забезпечити безопасніть в Чорному морі і права кримських татар.
Чі миротворці мабуть потрібні, щоб з часом козаки знову не взяли ту кляту москву як це вже було в історії, і засрашка не розвалилась.
а це сша не вигідно
тільки про свою безпеку..