Украина стремится получить гарантии безопасности от США, но готова к миротворцам из Европы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов, но, в то же время, страна готова к миротворцам из Европы.

Об этом он сообщил на пресс-брифинге перед Мюнхенской конференцией

"Когда мы говорим о контингенте, звучал вопрос, готовы ли мы на контингент европейский. Я сказал, что мы готовы на контингент, который состоит даже исключительно из украинцев. Вопрос - какое оснащение? Если у нас 150-160 самолетов F-16, 25+ систем Patriot - для чего нам команды США или европейцев? Если вопрос в гражданстве - он не стоит. США нужны как союзники", - подчеркнул президент.

Говоря о военной поддержке, он обратил внимание на роль союзников в политическом аспекте, подчеркнув, что нужна поддержка не только в военной сфере, но и в стратегических вопросах.

"Если мы говорим о контингенте - у меня есть карта, там написано: иностранцев 110 тысяч. Желательно, чтобы эти наши партнеры, которые на море профи (Великобритания, нордические страны - ред.), если они профи, желательно, чтобы они были в море", - добавил Зеленский.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Зеленский Владимир (22050) миротворцы (1237) США (27966) гарантии безопасности (300)
+4
Вже зрозуміло що миру не буде, Трамп зіскакує з переговорів і намагається зробити так щоб його рейтинг не постраждав, щоб перекласти провину за зрив переговорів на Президента України. Тому перейматись немає за що, воюємо далі.
14.02.2025 13:35 Ответить
+4
Зеленський - німецька повія, готова прийняти з любої сторони? Бумеранг...
14.02.2025 13:43 Ответить
+3
Вже мали гарантії, туалетний папір Будапештський....
14.02.2025 13:48 Ответить
З Днем усіх закоханих! Нехай святий Валентин нагадає про прекрасні, дорогі та єдині половинки. Кохайте і будьте коханими!🤣
14.02.2025 13:34 Ответить
Вже зрозуміло що миру не буде, Трамп зіскакує з переговорів і намагається зробити так щоб його рейтинг не постраждав, щоб перекласти провину за зрив переговорів на Президента України. Тому перейматись немає за що, воюємо далі.
14.02.2025 13:35 Ответить
А одне *********** прагне втриматись у кріслі...
14.02.2025 13:37 Ответить
Тілько от європейці сцяться вводити миротворців в Україну.
14.02.2025 13:39 Ответить
Ага. Фіцо з Орбаном пришлють тобі півтора миротворця. Чогось вспомнилось як такі миротворці в Лівані тікали від вагнерівців. Або коли миротворці мовчки пропустили рашистів в Косово і дали їм захопити важливий аеропорт
14.02.2025 13:42 Ответить
Зеленський - німецька повія, готова прийняти з любої сторони? Бумеранг...
14.02.2025 13:43 Ответить
❗️Інтереси України - понад усе, так є і буде, - Єрмак.

Єрмак закликав українців «тримати голову холодною» і «не вестися на емоційні гойдалки».

«Інтереси України - понад усе, так є і буде. А росія з війною і мріями про окупацію України влетить у стіну, економічну також», - написав він.

Тут цей, президент написав 🐱
14.02.2025 13:45 Ответить
Пу ні за які коврижки не погодиться на західних миротворців в Україні.
Про яку мирну угоду може йти мова без дійових гарантій безпеки?
До речи, а чому доля кримських татар не обговорюється? Чому вони мають бути пасинками в своєму домі?
Тому, я вважаю, что Турція також має буди серед учасників переговорів і забезпечити безопасніть в Чорному морі і права кримських татар.
14.02.2025 13:45 Ответить
Вже мали гарантії, туалетний папір Будапештський....
14.02.2025 13:48 Ответить
Хто йому встигає стільки муйні кожен день писати?
14.02.2025 13:48 Ответить
А де твій стос ''гарантій безпеки'' з якими ти носився наче з писаною торбою?!
14.02.2025 13:55 Ответить
Коротше, мені тут написали, що я вже згоден на все. Іноді краще жувати розумніше виглядаєш, і міняти свої погляди не доведеться.
14.02.2025 13:55 Ответить
Ох ти ж який "командір Всєлєнной"... Етіх туда, етіх сюда...
14.02.2025 14:06 Ответить
Тепер нашим козакам прийдеться ще і миротворців захищати???


Чі миротворці мабуть потрібні, щоб з часом козаки знову не взяли ту кляту москву як це вже було в історії, і засрашка не розвалилась.

а це сша не вигідно

14.02.2025 14:07 Ответить
наступає той момент, коли засрашка буде потребувати гарантій безпеки більше ніж Україна, бо судячі з розвитку подій, їй приходить повний гаплик, тому і трампутіни заспівали про негайні переговори....бо ім обом не потрібне на тій території декілька голодних бандустанів. чі Північних Корей з ядерною зброєю
14.02.2025 14:18 Ответить
Вєроніка Степановна з Банкової всєгда готова.... І пєрєдом і задом.
14.02.2025 14:21 Ответить
цей покидьок думає
тільки про свою безпеку..
14.02.2025 14:27 Ответить
вовочка готовий приймати з усіх боків
14.02.2025 18:27 Ответить
 
 