15 138 102

Путин готовится к войне с НАТО в следующем году, - Зеленский

Армия РФ в Беларуси

Украина получила данные о российских планах в отношении Беларуси. Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления белорусского направления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Владимир Зеленский.

"Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на Белорусском направлении. Мы думаем, что они все будут на территории Беларуси, или частично. Это будет 100 000-150 000 человек. И я не уверен, что эта группировка пойдет в Украину", - сказал он.

Зеленский отметил, что эти группировки могут пойти как в Украину, так и, например, в Польшу или страны Балтии.

"Я считаю, что это его цель [Путина]. Я считаю, по оценкам разведки, что он может пойти с войной на НАТО уже в следующем году", - сказал глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия, вероятно, направит еще несколько тысяч северокорейских военных в Курскую область из-за значительных потерь.

Читайте также: США считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация с русскими, - Зеленский

Автор: 

армия РФ (20668) Беларусь (8024) Зеленский Владимир (22050)
Топ комментарии
+54
Ідіот.
14.02.2025 13:22 Ответить
14.02.2025 13:25 Ответить
+44
Це ти попереджаєш?Попереджений значить озброєний.Чому ж ти не реагував на попередження за 4 місяці до початку широкомасштабного наступу?Не на часі було :"велике крадівництво",шашлики, перше травня
14.02.2025 13:29 Ответить
14.02.2025 13:29 Ответить
+23
ти вже давав прогнози, барбекулянт хренов.
14.02.2025 13:29 Ответить
14.02.2025 13:29 Ответить
Вот это прет наркомана...
15.02.2025 12:51 Ответить
15.02.2025 12:51 Ответить
Значить не готуться до війни з НАТО
15.02.2025 15:49 Ответить
15.02.2025 15:49 Ответить
