Путин готовится к войне с НАТО в следующем году, - Зеленский

Украина получила данные о российских планах в отношении Беларуси. Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления белорусского направления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Владимир Зеленский.

"Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на Белорусском направлении. Мы думаем, что они все будут на территории Беларуси, или частично. Это будет 100 000-150 000 человек. И я не уверен, что эта группировка пойдет в Украину", - сказал он.

Зеленский отметил, что эти группировки могут пойти как в Украину, так и, например, в Польшу или страны Балтии.

"Я считаю, что это его цель [Путина]. Я считаю, по оценкам разведки, что он может пойти с войной на НАТО уже в следующем году", - сказал глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия, вероятно, направит еще несколько тысяч северокорейских военных в Курскую область из-за значительных потерь.

