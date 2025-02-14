Хегсета призвали не идти на уступки РФ, - министр обороны Эстонии Певкур

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что во время беседы с главой Пентагона Питом Хегсетом призвали не идти на уступки РФ, - министр обороны Эстонии Певкурсказал ему, что не стоило идти на уступки РФ перед возможными мирными переговорами.

По его словам, на встрече глав Минобороны стран-членов НАТО после разговора Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина речь шла о том, что "давать хорошие карты" главе Кремля не стоит.

Также, подчеркнул Певкур, из переговорного процесса не следует исключать Европу, особенно если США хотят, чтобы страны Европы брали на себя большую ответственность за свою безопасность.

Министр ответил на вопрос, говорили ли Хегсету во время встречи, что не стоит идти на уступки РФ перед переговорами:

"Да, я сказал это, Писториус (министр обороны Германии. - Ред.) сказал это, некоторые другие страны сказали это".

Певкур заявил, что пытался донести до американского коллеги, что нельзя делать переговоры простыми для Путина.

"Я также сказал конкретно: слушайте, если кто-то хочет пойти на переговоры, нельзя сразу же выбрасывать два самых сильных козыря со стола. С точки зрения Украины, конечно, два самых сильных козыря - это желание вступить в Европейский Союз и НАТО и, с другой стороны, восстановление территориальной целостности", - отметил министр.

