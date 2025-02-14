Атакой на ЧАЭС Россия в очередной раз демонстрирует, что она является угрозой для всего мира, - МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал дроновую атаку РФ на Чернобыльскую АЭС и призвал усилить давление на РФ и максимизировать военную помощь Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом эстонский министр написал в соцсети Х.

"Атакой на Чернобыльскую АЭС Россия в очередной раз демонстрирует, что она является угрозой для всего мира. Ради безопасности Украины, Европы и мира Россию необходимо заставить изменить курс. Пришло время максимизировать военную помощь Украине и оказать давление на Россию", - говорится в сообщении.

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.