Новости Удар дрона по ЧАЭС
Атакой на ЧАЭС Россия в очередной раз демонстрирует, что она является угрозой для всего мира, - МИД Эстонии

Цахкна об атаке РФ на ЧАЭС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал дроновую атаку РФ на Чернобыльскую АЭС и призвал усилить давление на РФ и максимизировать военную помощь Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом эстонский министр написал в соцсети Х.

"Атакой на Чернобыльскую АЭС Россия в очередной раз демонстрирует, что она является угрозой для всего мира. Ради безопасности Украины, Европы и мира Россию необходимо заставить изменить курс. Пришло время максимизировать военную помощь Украине и оказать давление на Россию", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сибига после атаки РФ на ЧАЭС: Россию необходимо принудить к миру силой

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

В результате атаки дрона РФ на Чернобыльскую АЭС повреждена целостность внешней оболочки "Укрытия" над энергоблоком №4, а также оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

обстрел (29700) ЧАЭС (570) Эстония (1544) ядерная безопасность (522)
Мокші готують грунт для миру.
14.02.2025 12:28 Ответить
трамп і США несхвалюють таку заяву і можуть образитись.
США за путіна!
14.02.2025 12:30 Ответить
люди, від яких щось залежить в цьому світі не хочуть помічати очевидних речей..., для них рашка та її лідери або союзники, або друзі, або надійні та давні партнери..., на жаль...
14.02.2025 12:30 Ответить
Русня привчає, що їм можна все, в той час як іншим треба дотримуватись букви закону.
14.02.2025 12:43 Ответить
Странно это все , тем более в этот день , хотя диктаторы одинаковы , один врывает дома в москве , тоже все подводя под терроризм , другой ? Все может быть.
14.02.2025 13:07 Ответить
 
 